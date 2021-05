Od pondělí se otevřou restaurace a bazény. ‚Donutil nás verdikt Nejvyššího správního soudu,‘ řekl Vojtěch

„Shodli jsme se na tom, že musíme velmi výrazně rozvolnit opatření. Důvod není čistě epidemiologický, ale i právní. Máme tady rozsudek, který byl doručen na ministerstvo zdravotnictví v úterý. Názor Nejvyššího správního soudu je velmi restriktivní. Je toho názoru, že není v kompetenci pandemického zákona ani zákona o veřejné ochraně zdraví plošně uzavírat služby,“ vysvětlil Vojtěch.

Stát bude chtít proti rozsudku bránit u Ústavního soudu. „Souhlasím s tím, že nějaké změny by navržené být mohly. Ale záleží na konsenzu,“ řekl ministr s tím, že pandemický zákon prošel intenzivní debatou s opozicí. „Pokud jde o změnu zákona, o tom budeme teď diskutovat.“

Otevřou se vnitřní prostory stravovacích zařízení. „Bude nutné dodržovat rozestupy 1,5 metru, u stolu budou sedět maximálně čtyři lidi,“ upřesnil Vojtěch, že uvnitř budou platit stejná pravidla jako dříve na zahrádkách.

Nadále bude nutné mít potvrzení o tom, že je zákazník očkovaný nebo testovaný. Nově ale bude v restauracích stačit i samotestování.

Otevřou se také umělá koupaliště, sauny, wellness a solné jeskyně. „Kapacita bude jedna osoba na 15 metrů čtverečních,“ popsal Vojtěch. U saun a solných jeskyní bude kapacita omezena na 30 procent.

Otevřou se také šatny ve fitness centrech a změní se omezení pro vnitřní sportování na jednu osobu na 15 metrů čtverečních.

Otevřou se také kasina, herny nebo diskotéky. Nebude ale povolený ani tanec, ani živá hudba. „Z epidemiologického hlediska mi to připadá nesporně logické. Jsme přesvědčeni o tom, že lidé mohou přijít, sednout si a pobavit se a konzumovat, ale tanec jakožto pohyb, činnost, která se vztahuje ke kontaktu mezi lidmi, není povolený,“ popsal.

Eva Šelepová

@EvaSelepova Od pondělí se zcela otevírají restaurace, sauny, koupaliště, bary a diskotéky, herny a kasina, řekl ministr Vojtěch. Vláda podle něj nemá legislativu na to, aby je plošně uzavírala. Dosud byla nařízení v rozporu se zákonem, rozhodl Nejvyšší správní soud. @Radiožurnál @iROZHLAS.cz 4 12

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové policie i hygienici kontrolovali dodržování opatření a nedopadla příliš dobře. „Bylo zkontrolováno zhruba 800 osob, z čehož 90 osob nesplňovalo tyto podmínky. Na místě byly uděleny blokové pokuty, pokud nesouhlasili, musí hygienické stanice začít správní řízení,“ popsala s tím, že se domluvila s vedením policie na zintenzivnění kontrol.

Ministerstvo také připravuje úpravu pravidel pro školy, kde by mělo být možné hromadné focení tříd bez ochrany ústa a nosu. Resort také chce, aby příští školní rok začal s plošným PCR testováním. „Budou prázdniny, to riziko zavlečení nějaké mutace do škol je poměrně veliké,“ popsal Vojtěch.

Na pondělí připravuje ministerstvo zdravotnictví novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Důvodem jsou takzvané covid pasy, které ale zákon definuje jako certifikát. „Od 1. června je systém nastavený tak, aby si mohli stáhnout certifikát,“ řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. „Budou dva druhy – jeden o provedením testování, jeden o provedení očkování a testovaní nemoci. Chystá se i mobilní aplikace, které začne zhruba ve stejné době fungovat, bude tam i certifikát rodinných příslušníků.“

89939