ONLINE: Část Německa pozastavila očkování lidí mladších 60 let vakcínou AstraZeneca

Berlín, Mnichov, Braniborsko a Severní Porýní-Vestfálsko v úterý oznámily, že pozastavují očkování lidi mladší 60 let vakcínou proti covidu-19 od firmy AstraZeneca. Německá kancléřka Angela Merkelová jedná společně s ministrem zdravotnictví Jensem Spahnem o dalšímu postupu s preparátem od britsko-švédského konsorcia. V Německu se vyskytlo několik případů mozkové žilní trombózy po očkování touto látkou, souvislost s vakcínou ale nebyla prokázána. Sledujeme online Berlín 21:01 30. března 2021

Berlínská senátorka zodpovědná za oblast zdravotnictví Dilek Kalayciová uvedla, že zákaz očkovat lidi mladší 60 let přípravkem od firmy AstraZeneca je preventivní. Berlín chce, aby posudek o preparátu vypracovali odborníci z Institutu Paula Ehrlicha (PEI), který v Německu funguje jako lékový regulátor.

Lékař z prestižní berlínské kliniky Charité Leif Erik Sander na twitteru napsal, že v Německu bylo zaznamenáno 31 případů mozkové žilní trombózy mezi 2,7 milionu naočkovaných vakcínou společnosti. „Je to vzácná, ale velmi vážná komplikace,“ uvedl.

Leif Erik Sander

@Sander_Lab 1/3 Impfungen sind der einzig sichere & nachhaltige Ausweg aus der Pandemie.

Deswegen müssen wir schnell & effizient impfen. Genauso wichtig ist es, auf Risiken & Komplikationen umgehend zu reagieren, sie klar zu kommunizieren und Konsequenzen zu ziehen. Das ist heute geschehen. 5 35

Charité nejprve oznámila, že nebude očkovat AstraZenecou své zaměstnankyně mladší 55 let. Po rozhodnutí berlínské samosprávy o plošném opatření pro celou metropoli upravila klinika svůj postup a nebude imunizovat touto látkou nikoho pod 60 let.

Očkovací komise Stiko při Institutu Roberta Kocha (RKI), který je německým úřadem pro prevenci a potírání nemocí, v úterý doporučila používat preparát od společnosti AstraZeneca jen pro osoby starší 60 let. Použití pro osoby pod touto věkovou hranicí bude možné "po posouzení ze strany lékaře, individuálním přijetí rizika a důkladném vysvětlení". Stiko v prohlášení uvedla, že do konce dubna chce vypracovat podrobné doporučení pro postup v případech, kdy lidé mladší 60 let již první dávku této vakcíny dostali a nyní by měli dostat druhou.

Virolog Klaus Überla, který je členem Stiko, považuje úterní rozhodnutí komise za správné. „Data vypovídají o souvislosti mezi očkováním žen mladších 55 let a výskytem mozkové žilní trombózy u těchto žen,“ vysvětlil Überla.

Opačný postoj Porýní-Falc

Opačnou cestou než Berlín či Mnichov se vydala spolková země Porýní-Falc, která oznámila, že vakcínu AstraZeneca bude prozatím používat. Tamní ministryně zdravotnictví Sabine Bätzingová-Lichtenthälerová nicméně uvedla, že je připravena postoj změnit podle výsledků večerního jednání s Merkelovou a dalšími spolkovými zeměmi.

Německo kvůli podezřelým případům mozkové žilní trombózy v polovině března dočasně pozastavilo imunizaci AstraZenecou, ale po kladném závěru Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která vedlejší účinky preparátu prověřovala, očkování po několika dnech znovu obnovilo. Stejně postupovalo i několik dalších evropských zemí.