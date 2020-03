Roušku noste i při procházce v parku. Nikdy nevíte, jestli někoho nepotkáte, říká hlavní hygienička

Češi mohou od půlnoci ze středy na čtvrtek na veřejnost kvůli epidemii koronaviru už jen s rouškou nebo jinou ochranou obličeje. Jsou ale situace, kdy ji mohou odložit? Například při procházce v lese nebo když vyrazí na kolo? „Moje doporučení je roušku nosit i při procházce. Sportovci mohou využít třeba nákrčník,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz hlavní hygienička Jarmila Rážová. „Nikdy nevíte, jestli někoho nepotkáte,“ dodává. Rozhovor Praha 6:00 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi mohou od půlnoci ze středy na čtvrtek na veřejnost kvůli epidemii koronaviru už jen s rouškou nebo jinou ochranou obličeje. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak roušku nebo jinou ochranu obličeje nosit? Víme, že musí zakrývat nos a ústa. Co dál?

Běžná rouška má určitě zakrývat nos a ústa, stejně tak domácí roušky, které si lidé nyní šijí. To je nejdůležitější, právě tam se šíří kapénková nákaza, takže to je třeba neustále opakovat. Co se týče respirátorů, tak v oblasti nosu mívají kovovou součástku, kterou je potřeba mít opravdu těsně přiloženou na obličej. Tím se udržuje jejich těsnost.

Jak je to s nasazováním?

Pokud jde roušku, která má tkaničky, tak si ji natáhneme nad nos a nad ústa, tkaničky zavážeme a teprve potom roušku usazujeme na obličej. Kdo má respirátor, tak pozor na sahání na respirátor zepředu, to je špatně. Respirátor se musí vždy nasazovat ze stran.

Mohou si lidé roušky nebo jinou ochranu na veřejnosti v nějakých situacích sundat? Například při procházce v lese nebo parku, kde nikdo jiný není?

Obecně řečeno vláda vydala nařízení, že ve veřejných prostorech máme chodit se zakrytými ústy a nosem. Možná je právní otázka, co je veřejný prostor, jestli tam patří i třeba les. Pokud si dobře pamatuji, první nařízení vlády, které omezilo volný pohyb osob, tak tam máme, že se to nevztahuje na přírodu – les a parky.

Lidem procházky určitě doporučuji, i kvůli psychice. Ale roušku nebo jinou ochranu obličeje bych nyní nosila stále. Nikdy nevíte, jestli i v tom zdánlivě prázdném lese někoho nepotkáte a určitě je lepší mít roušku na sobě. Možná někde na kraji Šumavy si ji člověk může sundat. Moje doporučení ale je roušku nosit i při procházce v lese nebo v parku.

Doporučila byste ji i při sportu, třeba běžcům nebo cyklistům?

Platí totéž. Viděla jsem podomácku ušité roušky z voděodolných materiálů, které jsou lehké. Nebo se to u sportu dá vyřešit třeba nákrčníky, které běžně nosíme na lyžích.

Jarmila Rážová | Foto: Pavel Kozler | Zdroj: Český rozhlas

Pokud jde například o lidi, kteří bydlí v panelových domech, mají si roušky brát i do společných prostor, jako je třeba sušárna?

Když nemají jistotu, že skutečně nepotkají nikoho jiného, tak je to z hlediska bezpečnosti lepší. Když jsou sami v bytě a nikdo není nemocný, tak samozřejmě můžou chodit bez roušek.

Jak dlouho chrání?

Lidé si momentálně hromadně vyrábějí roušky doma, nejčastěji z bavlny. Jak dlouho podomácku vyrobená rouška člověka chrání?

Látková rouška člověka chrání, dokud se neprodýchá a nejsou u úst a nosu vidět vlhká místa. Ve chvíli, kdy vlhko vidíte, tak je rouška nepoužitelná a měla by se vyměnit a nahradit novou. Délka ochrany tak hodně záleží na tom, co děláme.

Pokud použiji sebe jako příklad, tak když běhám po budově ministerstva zdravotnictví z jedné kanceláře do druhé, tak dýchám s mnohem vyšší frekvencí, než když sedím za stolem. V takovém případě nemám žádný velký fyzický výkon a tím pádem mi rouška vydrží déle.

Může s prodloužením účinnosti doma vyrobené roušky pomoci nějaký filtr? Na internetu jsou tipy například na vložení papírového kapesníku.

Myslím, že i ten kapesník se po chvíli provlhčí a je to totéž.

Jak to je se sterilizací látkových roušek? Máme k ní sahat pokaždé, když vidíme, že je vlhká?

Ano. Měli bychom ji vyprat minimálně na 60 stupňů a pak přežehlit žehličkou z obou stran. V tom je výhoda látkových roušek, na rozdíl od papírových se dají používat opakovaně.

Do hrnce nemusí

Stačí tedy použít pračku? Nemusíme roušku vyvářet třeba v hrnci?

Určitě to není problém. Ostatně pračky dneska umí i vyvářet, některé programy mají 90 stupňů. Vyšší teplota je samozřejmě lepší, ale i vyprání na 60 stupňů stačí. Určitě ale žehlit, to má svůj velký význam.

Dát roušku vyprat by měl být asi i první krok v případě, že ji člověk od někoho zakoupil.

Určitě. Je to stejné, jako když si za normální situace koupíte spodní prádlo nebo jiné oblečení. Většinou je první místo, kam to jde, pračka. Až potom to dáváme sobě na kůži.

Má se rouška prát i v případě, že člověk přijde domů a nevidí na ní zmíněné vlhké skvrny?

Pokud je o jednorázovou roušku, tak ta by měla vždy po příchodu domů mířit do igelitového sáčku, nejlépe se ziplockem, a potom ji můžeme uzavřenou vyhodit do komunálního odpadu. Látková by měla jít po příchodu z venku do pračky, i když není vlhká.

Co se týče používání látkových roušek, má mít například v rodině každý striktně svojí?

Pokud je to dobře vyprané a vyžehlené, tak jde o čistý materiál a je to jedno. Můžou si to mezi sebou měnit. Určitě je ale z řady důvodů lepší, když má každý svojí. Už jen velikost roušky pro tatínka bude jiná než pro malé dítě. Dá se určitě využít toho, že existuje spousta barevných materiálů.

Vidíme, jak nyní šije roušky celá republika, že roušky mají různé barvy. Určitě je výhodou koupit jinou barvu nebo vzor pro každého člena rodiny, pokud to je možné. Když se ještě vrátím k tomu domácímu šití, tak chci hluboce poděkovat každému, kdo roušky šije. Je to fantastické a obdivuji to.