Nemocnice se nepřetíží. To ale neznamená, že znovu nedojde k tisícům úmrtí, varuje biochemik Trnka

V Česku stoupají počty nově nakažených lidí – opakovaně přesáhly hranice jednoho tisíce za den. Růst se dal očekávat, rozebírá ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. „Bohužel se to začíná promítat i do nárůstu počtu hospitalizací," uznává. Aktuálně je v nemocnicích na tři sta pacientů s covidem-19, z nichž na jednotkách intenzivní péče leží přes osmdesát lidí, dodává. Praha 0:10 8. října 2021

„Zásadní je, jakým způsobem se teď bude vyvíjet počet symptomatických případů. A důležité je také to, jak se to bude vyvíjet z hlediska zátěže nemocnic,“ míní.

Dušek upozorňuje na fakt, že naprostá většina – kolem 75 procent – nových případů se objevuje ve skupině nenaočkovaných. Apeluje proto na občany, aby se nechali očkovat proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Pokud by podstatná část lidí, kteří odmítají vakcínu, změnila názor, mohl by se podzimní vývoj epidemie výrazně přibrzdit. I bez toho ale nemocnice případný větší nápor pacientů zvládnou, ujišťuje.

Trnka: Zvolený cíl je mimo

Postup protiepidemického řízení v zemi ale ostře kritizuje přednosta Ústavu biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Trnka: „Ten cíl, který byl zvolen, tedy sledování zaplněnosti nemocnic, je úplně mimo. Povede k velkému množství úmrtí a těžkých případů.“

„Myslím si, že cílem by mělo být co nejvíce omezit počty mrtvých, počty lidí na JIP a těch, kteří budou mít dlouhodobé následky.“ Jan Trnka

Biochemik vysvětluje, že pokud má být úsilí namířeno zejména k tomu, abychom se vyhnuli přetížení nemocnic, velmi pravděpodobně nedojde k zavedení žádných protiepidemických opatření:

„Pravděpodobnost, že by se zahltily nemocnice, když se to nestalo ani při minulých vlnách, kdy nebylo očkování, je extrémně malá. Ukázalo se, že kapacita našich nemocnic je obrovská a flexibilní. To ale neznamená, že nedojde k tisícům úmrtí a desetitisíce lidí nebudou mít dlouhodobé následky.“

Pokud se stále opakuje, že jediné, čemu se musíme vyhnout, je přetížení nemocnic, dopadne to velmi špatně, předpovídá Trnka. „A to zejména pro těch 400 tisíc nenaočkovaných starších spoluobčanů, kteří jsou v riziku těžkého průběhu a úmrtí.“

Trnka má za to, že je zapotřebí správně zvolit cíl protiepidemických opatření. „A myslím si, že cílem by mělo být co nejvíce omezit počty mrtvých, počty lidí na JIP a těch, kteří budou mít dlouhodobé následky.“

Pokud chceme dosáhnout tohoto cíle, je rozhodně čas zpřísňovat. „Možná už je dokonce trošku pozdě. Ale lepší pozdě než vůbec,“ uzavírá.

