Neočkovaní bývají agresivní, popisuje primářka v Karlových Varech svou zkušenost s pacienty

Stačily tři dny, aby se poloprázdné infekční oddělení Krajské nemocnice v Karlových Varech zaplnilo covidovými pacienty. Na dvacet lůžek se nevejdou všichni, a tak je zdravotníci přemísťují podle možností na jiná oddělení a jeden člověk leží na oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny napojený na mimotělní oběh. Podle primářky Jaroslavy Poustkové je 80 procent pacientů neočkovaných a nejmladší z nich je dvaapadesátiletá žena. Reportáž z místa Karlovy Vary 16:30 9. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neočkovaní pacienti bývají často agresivní, shoduje se personál infekčního oddělení Krajské nemocnice v Karlových Varech | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Infekční oddělení je umístěno ve čtvrtém patře pavilonu B, který stojí stranou hlavní nemocniční budovy. Je odtud pěkný výhled na město, to ale pacienti s kyslíkovými maskami připoutaní na lůžko ocení jen stěží.

Na malém dvojlůžkovém pokoji leží poněkud nezvykle žena a muž. Penzisté Eva a Vladimír jsou manželé, a proto je personál nechal pohromadě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Ľubomíra Smatany z infekčního oddělení karlovarské nemocnice

Vladimír neklidně pospává a paní Eva pomalu vypráví, jak je nemoc skolila v jeden den.

„To bylo tak náhle, nečekali jsme to, protože skoro nikam nechodíme. Jsme oba dvakrát očkovaní, tak nás to nemile překvapilo. Teď 9. listopadu jsme měli jít na třetí dávku,“ svěřuje se Radiožurnálu.

Manželům je shodně 79 let a v nemocnici jsou týden. Původně měli dostat monoklonální léky a jít domů, ale kvůli rychlému zhoršení a velmi nízkému obsahu kyslíku v krvi zůstali v nemocnici.

Hospitalizovaných s covidem je nejvíc od dubna. Nárůst případů v pondělí opět překročil devět tisíc Číst článek

„Je mi pořád špatně a hlavně jsem strašně slabá. Půl hodiny přemýšlím, jestli mám sílu podat si lžičku. Přitom jsem takový rychlý, činný člověk, ale ten týden je zatím příšerný,“ pokračuje Eva, vedle které zůstává na stolku skoro netknutý oběd.

Její manžel stále spí. Sestra zkontroluje, jestli je všechno v pořádku, a vychází na dlouhou chodbu, po které přichází osoba v ochranné kombinéze s důkladnou maskou přes celý obličej. Mužský hlas zahuhňá, že je řidič sanitky.

„Už jsem měl 400 výjezdů za covidovými pacienty. Jsem zvyklý a lidem se snažím pomoct.“

Muž bez tváře mizí ve dveřích a sestry prozrazují, že úplně prvního covidového pacienta loni na jaře přivezl do nemocnice právě on.

‚Od rána jsme se nezastavili‘

Zpoza rohu vychází tmavovlasá energická žena s respirátorem. Rychle přehlédne oddělení, řekne pár slov sestrám a zastaví se uprostřed chodby. Primářka Jaroslava Poustková ještě v pátek netušila, co přinese víkend a první všední den.

Nestihl třetí dávku, proto skončil v nemocnici. ‚Nezbývá, než s tím pořád bojovat,‘ říká pan Jiří Číst článek

„Od rána jsme se nezastavili. Sanitky vozí pacienty na urgentní příjem, kam chodíme, abychom rozhodli, jestli je přijmeme k nám. Do toho konziliární vyšetření na různých odděleních a ještě k nám začali chodit pacienti na podání monoklonálních látek.“

Infekční oddělení karlovarské nemocnice je jediné v kraji, kde se tento lék podává. „Většinou jsou to pacienti, kteří neprodělali očkování,“ říká důrazně primářka a kroutí hlavou, když hovoří o svých zážitcích s neočkovanými pacienty. „Oni vám na ambulanci řeknou: ‚Na něco přece umřít musím.‘ Jenže za týden jsou tady s rozvinutým onemocněním a všichni chtějí nejdražší a nejlepší léčbu.“

‚Neočkovaní bývají agresivní‘

Primářka si jen těžce zvyká na to, že se ani nemůže pacientů zeptat, jestli jsou očkovaní. „Oni to berou jako útok na svoji svobodu, že je vyslýcháme a že je to jejich právo. Kolikrát je to docela na hraně, neočkovaní pacienti bývají agresivní.“

Kolem primářky se vytváří hlouček žen, souhlasně přikyvují a přidává se vrchní sestra Lenka Kolbová: „Mě se pacienti ptají, jestli má lékař vůbec právo vědět, zda je, či není očkován.“

‚Křičela, nač je očkování, teď je na ventilátoru.‘ Lékaři z nemocnice ve Slaném popsali boj s covidem Číst článek

Tento údaj zdravotníci obvykle zjistí z registru, ale na klidu v práci to nepřidá. „Když se ptáme, pacienti se na nás zlobí, a tak to raději ani neřešíme,“ říká klidným hlasem staniční sestra Zdeňka Kuglerová. „Staráme se o ně stejně jako o očkované, hlavně ať všechno dobře dopadne.“

Penzistka Eva na svém pokoji se také podivuje nad tím, jak silný odpor vůči očkování je mezi některými lidmi.

„To není od těch neočkovaných solidní. Kdyby si nechali dát vakcínu, bylo by to lepší. A třeba bych tu ani nemusela být.“

Vakcínu považuje primářka Poustková za jediné smysluplné, levné a také dlouhodobé řešení. Domnívá se, že s přicházejícími mutacemi bude očkování každoroční záležitost, tak jako je to třeba s chřipkou. „U virových infekcí je to normální vývoj. To je běžné.“

Na infekčním oddělení Krajské nemocnice Karlovy Vary leží pacienti s covidem-19 kromě krátké letní přestávky nepřetržitě od jara 2020. Z letošní dovolené zbývá primářce i řadě jejích kolegyň a kolegů i několik týdnů a pomalu se smiřují s tím, že si ji do konce roku vybrat zřejmě nestihnou.