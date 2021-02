‚Byla to ústní informace.‘ Vláda se při vyhlášení nového nouzového stavu opřela o neexistující analýzu

Když vláda v neděli na mimořádném zasedání vyhlásila nový nouzový stav, opřela se o analýzu svých legislativců. Alespoň tak celou věc prezentovala. Stěžejní posudek dokazující, že je postup kabinetu v souladu s Ústavou, zmínil několikrát i sám premiér Andrej Babiš (ANO). Server iROZHLAS.cz proto po dokumentu pátral a zjistil, že zmíněná expertiza neexistuje. Alespoň ne v písemné podobě. Doporučujeme Praha 17:35 15. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Naši právníci jsou si jistí a legislativní rada vlády i ministryně spravedlnosti a další ministři a legislativci na ministerstvu vnitra jsou si jistí,“ reagoval premiér Andrej Babiš (ANO) například v nedělních Událostech České televize na otázku, zda kabinet vyhlášením nouzového stavu neobchází Ústavu.

Část ústavní právníků se totiž postavila proti vládnímu záměru, stejně tak šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Podle něj jde totiž aktuální krok vlády proti smyslu ústavních pravidel, podle kterých se při každém prodloužení nouzového stavu má žádat o souhlas Poslanecké sněmovny.

„V okamžiku, kdy by Poslanecká sněmovna neprodlouží nouzový stav, tak by bylo podle premiéra a jeho právníků možné, aby v podstatě bezprostředně poté vláda nouzový stav znovu vyhlásila. A tak by to mohla dělat pořád dokola,“ nastínil pro iROZHLAS.cz Vystrčil.

Server iROZHLAS.cz proto začal po analýze, o kterou se vláda ve své argumentaci opřela, pátrat.

Benešová: Nezabývali jsme se tím

„Legislativní rada vlády se otázkou ústavnosti nového nouzového stavu nezabývala. Pokud jsem z tisku informována, tak tuto otázku mělo vyhodnocovat ministerstvo financí, vnitra a zdravotnictví. Jejich zástupci byli na schůzce s hejtmany,“ odpověděla v sms zprávě ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), kterou premiér výslovně zmínil a která stojí v čele Legislativní rady vlády, tedy poradního orgánu kabinetu pro oblast legislativy.

Redakce se proto obrátila na Úřad vlády a opět požádala o poskytnutí klíčového dokumentu. Ani tam ale nebyla úspěšná. „Ohledně analýzy týkající se nouzového stavu se prosím obraťte na ministerstvo vnitra. Je to v jejich gesci,“ reagovala mluvčí kabinetu Jana Adamcová.

Dotazy ohledně analýzy tedy redakce podle instrukcí směřovala na vnitro. Výsledek? Zmíněná analýza není k dispozici, alespoň ne v písemné formě. Podle mluvčí resortu Kláry Dlubalové měla pouze ústní formu. „Byla to ústní informace v rámci jednání vlády,“ přiblížila stěžejní expertizu.

Netransparentní postup

Není to ve chvíli, kdy se z debaty o novém nouzovém stavu stalo bojiště právních názorů, málo? „Samozřejmě ideální je, když se každé rozhodnutí vlády opírá o důkladné podklady. A v ideálním případě jsou ty podklady i zveřejněny,“ řekl pro iROZHLAS.cz ústavní právník Jan Wintr.

„Ovšem nakonec vláda má ústavní pravomoc činit různé akty, takže spíš jde o určitou kulturu veřejné správy a vládnutí, že spíš transparentně vykládám podklady na stůl, ale asi to není žádná právní povinnost,“ pokračoval Wintr, který je zároveň členem vládní legislativní rady.

Podle něj by kabinet měl s vyhlášením nouzového stavu či koronavirových opatření zveřejňovat vždy i odůvodnění. „Protože mají zásadní dopad na práva a svobody,“ doplnil.

Podobně mluví také expert na otevřenost státní správy Oldřich Kužílek, podle něhož vláda nejedná transparentně. „Je samozřejmě nutné, pokud chce vláda postupovat ve zjevném rozporu s Ústavou, a má nějakou argumentaci, tak ji zveřejnit,“ vysvětlil Kužílek. „Celé je to takové podivné,“ podotkl.

Kabinet minulý týden nedostal souhlas sněmovny, aby prodloužil nouzový stav. Skončil tak o půlnoci z neděli na pondělí, navázal na něj ale nový nouzový stav, který vláda vyhlásila na žádost hejtmanů. Kabinet s odkazem na názory právníků několika resortů tvrdil, že uvedený postup je v souladu s Ústavou.