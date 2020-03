Česko je kvůli pandemii koronaviru ve stavu nouze. Co to znamená? A jaké začnou platit zákazy?

V rámci boje proti šíření nákazy koronavirem vyhlásila vláda v Česku stav nouze. Platí od čtvrtečních 14 hodin po dobu 30 dní. Co to znamená v praxi? Kabinet Andreje Babiše (ANO) například zakázal vstup do země pro cizince z rizikových oblastí, uzavřou se také restaurace v nákupních centrech a lidé se nesmí účastnit akcí nad 30 osob. Server iROZHLAS.cz přináší přehled nařízení a omezení, které se zavedly kvůli pandemii nového virového onemocnění.

