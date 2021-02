ŽIVĚ: Vláda omezila kvůli šíření covidu pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov

Vláda ve čtvrtek oznámila nová opatření, která budou platit od čtvrteční půlnoci. „Rozhodli jsme v regionech omezit volný pohyb osob. Až na výjimky jsme zakázali kraje opouštět pro ty, kteří tam mají trvalé bydliště. Výjimky jsou například pro výkon práce,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na čtvrteční tiskové konferenci vlády. Omezení pohybu platí pro okresy Cheb, Sokolov a Trutnovsko. Účel cesty bude potřeba doložit policii. Video Praha 8:39 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hamáček už ve středu hovořil o tom, jak by vláda postupovala v případě, že by poslanci neschválili prodloužení nouzového stavu. Kabinet by podle ministra vnitra vyhlásil po 14. únoru veškerá možná opatření proti koronaviru podle předpisu zákona o ochraně veřejného zdraví.

Britská mutace koronaviru se na Trutnovsku potvrdila u 60 procent vzorků. V Praze u méně než desetiny Číst článek

Ministři ve čtvrtek také posoudí zpřísnění opatření v koronavirem nejpostiženějších krajích - Karlovarském a Královéhradeckém. Vedle omezení pohybu v některých okresech vláda zřejmě zváží zavedení povinnosti nosit v rizikových místech respirátory.

Oba regiony jsou nyní nejvíce postiženy epidemií. V Karlovarském i Královéhradeckém kraji jsou velké problémy s lůžkovou kapacitou nemocnic a pacienti odtud musí být převáženi do jiných regionů. V Královehradeckém kraji mají také problém s rychle se šířící tzv. britskou mutací koronaviru.

Kritická situace má podle Hamáčka v Karlovarském a Královéhradeckém kraji dopad i na dostupnost péče o jiné než covidové pacienty. Vicepremiér však odmítl, že by se chystalo hermetické uzavření krajů.

Kabinet měl dnes na naplánovaném zasedání původně projednávat změny ve státním rozpočtu a návrh na zavedení bonusu pro lidi v karanténě či izolaci, obě předlohy ale odložil na zasedání, které se odehraje v pondělí.

