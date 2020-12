Richterová: Prodloužení nouzového stavu nejspíš nepodpoříme. Vláda rezignovala na pozitivní motivaci

Poslanci budou ve středu odpoledne znovu rozhodovat o prodloužení nouzového stavu, který v Česku trvá již 65 dnů. Piráti ale nejspíš pro další trvání ruku nezvednou, ve vysílání Radiožurnálu to řekla jejich první místopředsedkyně Olga Richterová. Žádají podle ní vysvětlení opatření, které zatím od vlády nedostali. Kabinet také podle ní rezignoval na pozitivní motivaci. A zmínila i možnost, že by se Piráti obrátili na Ústavní soud. Rozhovor Praha 10:17 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olga Richterová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Platí, že celá Pirátská strana nepodporuje prodloužení nouzového stavu?

Dlouhodobě jsme žádali vládu, aby dala jasná odůvodnění vznesených opatření. Jde o to, že vládní opatření zasahují do životů, podnikatelských osudů desetitisíců až statisíců lidí. A když hrozí, že kvůli tomu, jak jsou u nás vládní opatření nastavena, je možné, že i desítky tisíc lidí skončí v osobním bankrotu, tak chceme odůvodnění. To chceme dlouhodobě.

Teď vychází palčivě jako jeden z největších problémů to, že vláda neřeší, že opatření je v některých částech diskriminační, neférové vůči malým prodejnám obuvi nebo oděvů versus hypermarkety. To není napravené. A takovéto druhy děr v těch opatřeních, v těch kompenzacích jsou.

V situaci, kdy se na nás obracejí podnikatelé, kteří odeslali odvody ve správný den, a byly připsány na účet státu o den později, a kvůli tomu mají vracet kompletní podporu z Antiviru, když se na nás obracejí lidé, kteří jsou v insolvenci s tím, že nemají nárok na kompenzační bonus a podobně, tak je to takové zoufalství, že zvažujeme i další právní kroky, co s tím.

Jak se teď zachovají Piráti, en bloc budou proti?

Znovu zopakujeme, že chceme ta odůvodnění, tedy epidemiologická zdůvodnění konkrétních opatření. Dám příklad. Co se týče zákazu vycházení, tak tam jsme o tom dlouze diskutovali. Vládní odůvodnění bylo zjednodušeně: lidé popíjející doma, a potom večer chodící domů. To byl hlavní důvod pro vyhlášení nočního zákazu vycházení.

Mělo by se na to ale jít opačně, třeba stylem, že v nouzovém stavu se bude limitovat ta možnost, zakáže se, aby člověk mohl chodit venku opilý. Ne že se všem zakáže pohyb, když by mohli mít večer po práci možnost si jít zaběhat. A na tomhle chci ukázat, že tímto přístupem bychom rádi, aby k tomu stát přistupoval maximálně logicky.

Nouzový stav v Česku Nouzový stav kvůli epidemii koronaviru platí v Česku od 5. října. Vyhlásila jej vláda, která jej později po souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužila do 20. listopadu, a následně pak i do 12. prosince. Jednání sněmovny o dalším prodloužení nouzového stavu začíná ve středu ve 14.00.

A pokud by se vám vysvětlení, kterých se dožadujete, nedostalo, tak jak se zachováte?

Neříká se mi to snadno, ale uvažujeme… protože už to trvá mnoho měsíců, nejsme na jaře, jsme v prosinci 2020. Vláda měla mnoho měsíců čas se na toto všechno připravit. Už byl i judikát soudu, že musejí být důkladná odůvodnění. Budeme dnes přednášet vládě jakési poslední ultimátum, poslední šanci, jak situaci vyřešit. Myslíme si, že to případně musí být přezkoumáno Ústavním soudem.

To znamená, že budete proti prodloužení?

Nejspíš ano, protože zatím ta odůvodnění a napravení nespravedlností, jak jsem líčila, nepřišla.

Vláda ale argumentuje tím, že nouzový stav je nutný pro to, aby mohla platit plošná opatření proti šíření koronaviru. S tím souhlasíte? Nebo podle vás mohou platit opatření nezávisle na nouzovém stavu?

To je další věc, o které jsme se s vládou snažili komunikovat. Bohužel jsme nebyli vyslyšeni. Nouzový stav lze vyhlásit velmi úzce, lze specifikovat, co z těch písmen – která si vláda vyjmenovala téměř všechna, jediné, co neomezila, je právo na stávku – uplatní. Přáli bychom si právě to úzké, cílené jednání. A k tomu není vůbec žádná vůle.

Máte nějaký návrh, jak zvládnout koronavirus? Jak by měla vypadat opatření na Vánoce?

Zdůrazňuji jednu věc: abychom celou situaci zvládli, tak je potřeba odstranit, ne pocit, ale tu obrovskou realitu nespravedlnosti, která nyní panuje mezi spoustou lidí, kteří neudělali nic špatně, jsou živnostníci, malí podnikatelé a jsou poškozeni v zájmu celku. Když je to v zájmu celku, mají být kompenzovaní. A lidé to vidí. Je vidět, že i třeba ten, kdo jde preventivně do karantény, tak je to zodpovědné vůči všem, a člověk je poškozen tím, že má nižší mzdu.

Všechny tyto věci ukazují, že vláda naprosto rezignovala na to nás všechny pozitivně motivovat. Myslet na to, že my všichni musíme vědět, proč se omezujeme, proč jsou opatření důležitá a že jsou nastavena férově, protože bez toho to nelze zvládnout. Proto tak zdůrazňuji tu nediskriminaci a rovný přístup k podnikatelům různých druhů a podobně, protože když budeme svědky tolika nespravedlností, tak se i mnohým dalším přestane chtít ta opatření dodržovat. A to je to nejhorší, co by se nám mohlo stát.

