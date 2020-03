Za krádež konzerv a oplatek až na osm let za mříže. Nouzový stav zpřísnil tresty za drobnou kriminalitu

Nouzový stav vyhlášený kvůli šíření nového koronaviru, přináší extrémy v oblasti zpřísňování trestů za drobnou kriminalitu. Místo dvou let až osm let za mřížemi. I takový trest můžou pachatelé dostat za krádež v obchodě nebo třeba vloupání do bytu během nouzového stavu. Ten v Česku platí kvůli nemoci Covid-19 od minulého týdne. Jen v Praze od vyhlášení nouzového stavu řešila policie 30 krádeží. Praha 11:06 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry je společnost během nouzového stavu zranitelnější | Foto: Fotobanka Pixabay

Přísné postihy už hrozí řadě lidí. Třeba ženě, která ve Frýdku-Místku ukradla dvě konzervy a oplatky ani ne za 70 korun. Vzhledem k tomu, že byla už dřív trestaná, policie krádež neposuzuje pouze jako přestupek. V době, kdy neplatí stav nouze, by jí hrozily tři roky vězení. Teď je to až osm let. Na stejnou dobu by mohl do vězení poslat soud i recidivistu, který v Praze ukradl 21 čokolád, nebo toho, kdo v Brně vyloupil byt.

V hlavním městě od vyhlášení nouzového stavu řešila policie 30 krádeží. Prověřuje ale i jeden případ možného šíření poplašné zprávy, dodává mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

„Muž se měl na sociální síti v rámci nějaké diskuse pohádat s jiným mužem, měl napsat, že ho nakazí koronavirem, že ho na něj plivne.“ Muž podle policie nakažený novým typem koronaviru není.

Psal, že olizuje pečivo

V Ústí nad Labem zase kriminalisté obvinili z šíření poplašné zprávy jiného muže, který na facebook psal, že má koronavirus a olizuje v supermarketech pečivo. Běžně by za to hrozily maximálně dva roky za mřížemi, teď je to čtyřnásobek.

Během mimořádného stavu dochází ke zpřísnění trestů kvůli mimořádné škodlivosti, kterou tyto trestné činy v době stavu nouze mají. Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra vysvětluje, že společnost je podstatně zranitelnější. Policie se totiž musí věnovat řadě jiným úkolům.

„Kdyby došlo k nějakému drancování obchodů, bude to mít velký dopad na psychiku obyvatel. A u toho vyhrožování nebo šíření poplašné zprávy je to ještě zřejmější. Řada našich spoluobčanů je opravdu vystrašená,“ uvedl Vávra.

Zároveň ale dodává, že třeba osmiletý trest za krádež čokolády je v praxi u soudu téměř vyloučený. Policie ale díky vyšší sazbě může pachatele častěji umisťovat do vazby a izolovat je tak do společnosti. Vyšší tresty - až osm let vězení - teď hrozí taky za lichvu, podvod, zpronevěru nebo třeba šíření nakažlivé lidské nemoci.

