Lidé nedodržují základní hygienu, koronavirus se tak dramaticky šíří, míní vládní epidemiolog

Pečlivá hygiena, důsledné nošení roušek i dostatečné rozestupy. To je podle vládního epidemiologa Romana Chlíbka hlavní cesta, jak dostat pandemii koronaviru v Česku pod kontrolu. Cílem je podle něj udržet měsíční přírůstek nových případů do 30 tisíc. Optimistické scénáře přitom už nyní počítají se skoro trojnásobkem. „Lidé by si měli uvědomit, že už skončila legrace," říká pro iROZHLAS.cz. Jen za středu přibylo přes 2000 nových případů. Rozhovor Praha 6:00 18. září 2020

Ten nejhorší scénář počítá s tím, že by v Česku při současném vývoji epidemie mohly být do konce roku celkem až tři miliony nakažených lidí. Rozhodli jste se proto přitvrdit – nařídili roušky ve školách i během výuky a omezili otvírací dobu restaurací, hospod a barů. Proč jste sáhli zrovna po těchto opatřeních? Můžete to přiblížit?

Dochází k dramatickému nárůstu nových případů a nejvíc jich pochází právě ze škol. Jde o dvacet procent všech nových případů. Proto jsme se rozhodli, že je potřeba roušky nosit i ve třídách. Doporučili jsme už dřív, aby děti zůstávaly ve třídách, aby tak nechodily po chodbách a vzájemně se nevyměňovaly. Zůstaly tak prakticky uzavřeny ve třídách. Tam byly celou dobu spolu a roušky prakticky nepoužívaly.

Takže je to další snaha, jak omezit přenos nákazy mezi dětmi, mezi nimiž je hodně asymptomatických nosičů. Mohly by to tak dále šířit na rodiče nebo prarodiče, což bývá podobné u chřipky, kdy epidemie také začíná u dětí.

Tím, jak začaly děti chodit do škol, stoupl u nich výskyt toho viru. V první vlně jsme děti prakticky ve školách neměli, což byl hlavní důvod, proč byl výskyt hlavně u dospělých. Takže to byla jen otázka času, protože virus si určitě nevybírá.

A co se týče otvírací doby restaurací a hospod?

Potvrdilo se, že dalším zdrojem nákazy jsou večírky a nejrůznější oslavy, zejména tedy večerní kluby. Je to dáno tím, že v pozdních nočních hodinách lidé už nejsou tak obezřetní. S tím, jak konzumují alkohol, ztrácejí zábrany. Je tam proto větší možnost, že nebudou dodržovat opatření a nákazu dále šířit.

Proto jsem se na to ptala, protože kapénky koronaviru se šíří i před 12. hodinou večer. Tudíž je to hlavně kvůli vyšší míře alkoholu?

Přesně tak.

Na druhou stranu pak lidé mohou mít pocit, že když hospoda zavře o půlnoci, musí toho stihnout vypít co nejvíc. Jestli je to vlastně efektivní opatření. Neuvažovali jste o tom, že by se zavíralo dříve?

Je to další možný vývoj naší diskuse, až se uvidí s odstupem, jak se ta křivka mění, nebo nemění. Samozřejmě je ještě možné otvírací dobu zkrátit. V některých zemích zavírají v jedenáct, v některých v deset. A jsou státy, kde zavírají v šest hodin večer. Nechtěli jsme, aby ten dopad byl veliký třeba na restaurace, kam lidé přijdou na večeři a chtějí si chvíli posedět. Takhle by si to třeba rozmysleli s tím, že je stejně z restaurace zase vyhodí. Mohlo by to paralyzovat ekonomiku restauračních zařízení a to jsme zatím nechtěli. Ale může se stát, že ta doba bude zkracovat, pokud se nebude dařit tu křivku snížit.

Ideální scénář

Pokud by tato opatření zabrala, jaký scénář by tedy nastal? S kolika nakaženými za měsíc počítáte?

Chtěli bychom se v ideálním případě vejít do scénáře maximálně 30 tisíc případů měsíčně. Černé scénáře jsou třeba, že by mělo být denně 6000 nově nakažených, což jsou strašidelná čísla. Naše snaha je proto to udržet kolem tisíce, maximálně do dvou tisíc denně.

Současně důrazně nabádáte k dodržování rozestupů, nošení roušek a pečlivé hygieně. Na to ale apelujete už od začátku koronavirové pandemie, čísla nakažených přesto stoupají. Proč by to tedy mělo zabrat i nyní?

Protože je nejvyšší čas, aby si lidé uvědomili, že tady už skončila legrace, že už je to vážná věc. Řada lidí to onemocnění bagatelizuje. Myslí si, že ta opatření nejsou důležitá. A taky to podle toho vypadá. Řada lidí je i zcela ignoruje, vědomě porušuje a ještě se tím málem chlubí na sociálních sítích.

Pokud taková jednoduchá opatření nezačneme dodržovat, tak se to skutečně může rozjet do nebývalých rozměrů. Proto je důležité, aby si lidé uvědomili, že toto může pomoci. To, že se to šíří, je dáno tím, jak se domnívám, že řada lidí to skutečně nedodržuje.

Proto podle vás množství nakažených rapidně stoupá.

Přesně tak.

Už ve středu ministerstvo zdravotnictví omezilo hromadné akce na stání. Podle vaší prezentace jsou společenské akce jedním z největších zdrojů nákazy. Znamená to, že by lidé měli přestat chodit ven a zůstat spíše doma?

To je samozřejmě na určité zodpovědnosti, dobrovolnosti každého. Není zakázáno chodit do společnosti a na večeře. Z logiky věci jsou ale větší hromadné oslavy v restauracích a klubech zdrojem nákazy. Když budou dva lidé používat roušku, tak se přenos nákazy předpokládá daleko menší, a ani nemusejí jít do karantény. Ale když to bude oslava spojená s konzumací alkoholu a potravin, je jasné, že většinu času lidé mají roušku sundanou a pořád něco konzumují. To riziko tam je daleko větší, než když sedí v kině a divadle nebo když jsou v galerii na výstavě.

Není to tedy o tom, aby se lidé báli vkročit do restaurace, ale o tom, že tam přijdou v rouškách, sedí v rouškách a ve chvíli, kdy dostanou jídlo, roušku sundají. Když si ale půjdou koupit něco na bar nebo půjdou na toaletu, tak by si tu roušku měli opět nasadit. Ale zase to není myšleno tak, že by neměli nikam chodit. To nechceme a i restauratéři by to asi neradi viděli. Při bezpečném chování hostů se dá i provoz restaurací udržet, aniž by se zvýšilo riziko přenosu.

Semafor pro okresy v České republice od 8. do 14. září 2020 | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Z vaší prezentace také vyplývá, že ohniskem nákazy jsou i kontakty v rodině a v práci. Opět: znamená to, že byste firmám doporučil, aby zaměstnancům nařídily home office, a lidem, aby se zdrželi kromě akcí i rodinných návštěv?

To nebylo myšleno tak, aby se omezily kontakty vůči rodičům a prarodičům. To určitě ne. Pokud by se nenavštěvovali, mohlo by to mít zase nějaký dopad na psychiku. Bylo to myšleno tak, aby se omezily kontakty, které nebudou mít takovýto následek. Je tím hlavně myšleno, aby se omezily mítinky, školení, aby se to dělalo online. A nedělat akce typu teambuildingy.

Znamená to spíše omezit takovéto – v uvozovkách – zbytečné kontakty na hromadných oslavách, večírcích, firemních akcích. Tam si myslíme, že by k omezení dojít mělo, ale není to o tom, že by se lidé měli přestat stýkat v rámci rodiny.

Ptám se na to hlavně proto, že jsem z vaší prezentace měla dojem, že byste vlastně doporučil plošnou karanténu, ale nechcete ji dávat příkazem.

Tak to úplně myšleno nebylo. Byl tam právě komentář k omezení sociálních kontaktů ve smyslu firemních akcích, pracovních schůzek a klubových večírků.

Pokud ale apel na vlastní zodpovědnost lidí nepomůže, co budete dělat dál? Jaká další opatření lze tedy zavést?

Dále se dá zpřísňovat a diskutovat o tom, jak početně omezit hromadné akce. Dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) na jednání s hejtmany třeba zaznělo, že si dokážou představit omezení hromadných akcí, které jsou zbytné. Padaly tam i návrhy, jestli si můžeme odpustit sportovní akce s plným hledištěm diváků, například při hokeji, či by to mělo velký ekonomický dopad. Takže je možné, že dalším krokem může být limitace lidí na hromadných akcích.

Máte tím tedy na mysli hromadné akce, kde se sedí, protože akce na stání jsou již omezeny.

Ano.

Jedna z nejhorších situací je aktuálně v Praze. Hlavní hygienička Zdeňka Jágrová mluvila minulý týden o tom, že už není „moc kam sáhnout, pokud nechceme udělat nějaký lockdown“. Jak moc je v této chvíli pravděpodobné? Uvažuje se o tom?

To je spíše v gesci krajské hygienické stanice, my (v pracovní skupině ministerstva zdravotnictví – pozn. red.) řešíme spíše celoplošná opatření a tam se zatím o karanténě některých měst nehovořilo.