Ředitelka ústecké hygieny: Musíme vydat plošná opatření. Řešení jednotlivých krajů by způsobilo chaos

Mají být v Česku vydávána nová koronavirová opatření plošně nebo vždycky jen pro konkrétní kraje? Právě to od ranních osmi hodin řeší centrální řídící tým pro pandemii. Reaguje tak na výzvu krajských hygienických stanic i některých hejtmanství, která požadují třeba omezení veřejných akcí. „Celé Česko je na tom víceméně stejně. Rozhodnutí na krajích by způsobilo chaos," říká v Radiožurnálu ředitelka ústecké hygienické stanice Lenka Šimůnková. Praha 9:46 25. listopadu 2021

Řada nemocnic musí omezovat, jak víme, plánovanou péči. Z Prahy teď jede velkokapacitní sanitka do Brna, odkud převeze 10 pacientů s covidem na kyslíku. A třeba právě u vás v kraji v úterý laboratoře odhalily nejvíce pozitivních případů od začátku pandemie. Jaká je teď situace v Ústeckém kraji?

Situace v Ústeckém kraji se velmi rychle zhoršuje. V podstatě můžeme říct, že během několika dnů na tom budeme úplně stejně, jako jsou kraje ve východní části republiky. Já musím říct, že ty počty jsou opravdu nejvyšší od začátku pandemie.

S kolegy z dalších krajů jste ve středu jednali na ministerstvu zdravotnictví. Tak co jste navrhli a jaký je výsledek té schůzky?

Diskutovali jsme zhruba dvě hodiny. Vysvětlovali jsme tu situaci. Máme nemocné ve všech věkových skupinách i očkované. Máme nemocné osoby, které onemocnění prodělali. Dokonce i takové, které jsou očkované a prodělali onemocnění. To šíření nedokážeme prostě zastavit proočkovaností tak, jak jsme si mysleli. Bude muset být provedeno nějaké rozsáhlejší opatření.

Takže konkrétní výsledek té schůzky zatím není. Má jít například o plošné opatření nebo si je mají dělat jednotlivé kraje?

To by byl nesmysl, aby to jednotlivé kraje řešily samy. Každý by to pak dělal trošku jinak. Byl by v tom akorát chaos. Ta situace je víceméně v celé republice stejná. Například Karlovarský kraj má sice trošku klidnější situaci, ale to se může za pár dnů změnit.

Vy jste také mluvil o lůžkových zařízeních a přetížení celého zdravotnického systému. Je pravda, že většina osob, které jsou očkované nebo onemocnění prodělali a teď mají opakovanou infekci, má lehčí průběh nemoci. Ale přesto je potřeba jim napsat nějaké léky. Je potřeba jim napsat neschopenky. My hygienici zase vypisujeme neschopenky všem jejich kontaktům. Odběrová centra jsou přetížená, přestože tam pomáhá armáda. Odběrové týmy hasičů v laboratoři jsou také na svých maximálních kapacitách. Zkrátka musíme to šíření nějak zastavit.

Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO oznámil, že jeho vláda bude oproti plánu už ve čtvrtek odpoledne rozhodovat o dalších opatřeních. Jaká lze tedy očekávat? Má vláda vyhlásit nouzový stav?

No, myslím si, že rozhodně bude nutné například zakázat vánoční trhy, které já považuji za velmi nebezpečné, tam se tam pohybují lidé bez roušek, konzumují alkohol, konzumují klobásy, stojí ve skupinkách mezi sebou a úplně ztrácejí soudnost. Cítí se bezpečně, protože jsou očkování.

To samé třeba návštěvníci různých sportovních utkání, oni jdou předtím na pivo, potom jdou na pivo, a i když na tribuně roušky mají, v těch hospodách si je stejně sundají. A to jsou všechno situace, kdy dochází k šíření onemocnění.

Budoucí nebo nastupující vláda vyzvala k zodpovědnému chování každého člověka. Z vaší zkušenosti kontrol, chovají se tak lidé a dodržují už teď současná protiepidemická opatření, pozorujete, že se to mírně lepší?

U části obyvatel určitě ano. Ale bohužel jsou i tací, kteří si to nebezpečí neuvědomují.

Jste krajští hygienici už kontaktů s tou nastupující vládou? Probíráte s nimi situaci?

To jsme zatím neměli možnost.

Stíháte teď při těch denních vysokých počtech nových případů vůbec provádět kontroly?

My kontroly provádíme opravdu pouze ve chvílích, kdy nám přijde podnět na nějaký závažný přestupek. Naštěstí máme poměrně úzkou spolupráci s policisty, případně strážníky, kteří také kontroly provádí a pak nám ty přestupky nahlašují k dořešení ve správním řízení.



Na jiné kontroly už čas není?

Ne, na nějaké pravidelné kontroly čas není.