VIDEO: Prymula připustil, že v létě nebyl dostatečně důrazný. ‚Čekají nás tři složité a neveselé týdny,‘ řekl

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) promluvil v úterý večer k českých občanům ohledně nových opatřeních. Představil také hlavní cíle vlády, na které se nyní chtějí zaměřit, aby nemuselo nastat uzavření celé země. Mezi ně patří posílením kapacity lůžek pro pacienty s koronavirem, plošným testováním a trasováním a lepší komunikací s veřejností. Uvolňování restrikcí bude záležet například na reprodukčním čísle. Praha 19:54 13. 10. 2020 (Aktualizováno: 20:16 13. 10. 2020)

Na pondělní tiskové konferenci představila vláda zpřísněná epidemická opatření, která mají zpomalit šíření koronaviru v Česku.

Zatímco rozšíření povinného nošení roušek je v platnosti již od úterý 13. října, další představené restrikce začínají platit až od středy 14. října. Kromě nošení roušek, provozu restaurací nebo výuky ve školách se opatření dotýkají i veřejného shromažďování či pití alkoholu.

„Opatření se koncentrují do dvou dominantních oblastí. Jsou nepříjemná a mají dopad,“ řekl ministr Prymula po jednání kabinetu. „Vidíme, že narůstající trend má parametry některých zemí, kde došlo k tomu, že se zavedla plošná opatření, jako Izrael nebo Velká Británie. Musíme to udělat, už nemáme jinou šanci,“ dodal. Cílem restrikcí je kromě snížení reprodukčního čísla i zmírnění tlaku na zdravotnický systém.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Aleksiho Šeda totiž propočty naznačují, že na konci října by mohlo být v nemocnicích kolem 4000 pacientů s nemocí covid-19. „Aktuálně potřebují hospitalizaci přes 2000 covid pacientů, stav 400 z nich je vážný. I dvojnásobnou kapacitu by nemocnice měly zvládnout,“ ujistil ale ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.

