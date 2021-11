‚Lockdown je pro politiky zakázané slovo.‘ Jaký je lék nové vlády na koronavirovou krizi?

Česko se potýká s novou vlnou koronaviru. A zatímco končící vláda zpřísňuje protiepidemická opatření, nový kabinet v čele s Petrem Fialou (ODS) prosazuje zatím spíše mírnější přístup. Konkrétní plán, jak se zákeřnou nemocí aktuálně bojovat, ale nepředstavil. Shodli se na tom alespoň odborníci, se kterými mluvil server iROZHLAS.cz. Ti mají současně za to, že je naopak potřeba ještě více přitvrdit. Jak? Vyhlásit co nejdříve plošnou uzávěru. Doporučujeme Praha 5:00 20. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlastimil Válek na tiskové konferenci koalice Spolu ve sněmovně. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Testy by měly být uznávané právě proto, aby člověk, který někam přijde, měl jistotu, že nenakazí své okolí,“ řekl kandidát na nového ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve čtvrtek Radiožurnálu.

Ohradil se tak proti tomu, že od pondělí se nově nebudou uznávat antigenní ani PCR testy při vstupu do restaurací, na hromadné akce či při využívání služeb. Podle Válka by se ale měly zachovat pro prokázání bezinfekčnosti alespoň PCR testy.

Končící kabinet se přitom rozhodl od testů upustit po vzoru Bavorska. Slibuje si od toho, že lidé, kteří dosud vakcinaci proti koronaviru nepodstoupili, se nechají očkovat. Apeloval na ně ve čtvrtek také premiér v demisi Andrej Babiš (ANO): „Situace je vážná, my znovu opakujeme a prosíme všechny, aby se očkovali. Je nezpochybnitelné, že skutečně lidé, kteří nejsou naočkovaní, mají velké problémy, je devětkrát větší pravděpodobnost, že dostanou covid nebo že mohou zemřít.“

Experti na covid, které oslovil server iROZHLAS.cz, přitom současný postup politických špiček hodnotí pozitivně. „Nakročila rozhodně správnou cestou,” řekl redakci epidemiolog Petr Smejkal. Podobně mluví i někdejší šéf protiepidemického odboru plzeňské hygieny Petr Pazdiora: „Inspirace jakýmikoli dobrými zkušenostmi je dobrá.“

Jak se tedy na už tak kritické situaci odrazí Válkův záměr PCR testy opět uznávat? „Já jsem jednoznačně proti tomu, aby neočkovaní lidé mohli s negativním PCR testem chodit do restaurace. Jsem pro to, aby byl maximálně podpořen princip očkování. A lidi, kteří nemají žádný zdravotní důvod, byli k očkování dotlačeni,“ nadnesl virolog a biochemik Libor Grubhoffer.

„Vláda by měla objednat antigenní testy tak, abychom je měli ve skladě hmotných rezerv.“ Tímto výrokem Válek odpovídal během čtvrtka na otázku, jak by odcházející vláda měla bojovat proti rapidním přírůstům nově nakažených koronavirem. Ty za úterý dosáhly rekordních více než 22 tisíc. „My jsme dokonce vládě předali, jaké by měly být ty zadávací podmínky, a doteď vláda tyto testy neobjednala,“ doplnil k tomu Válek.

Adept na nového šéfa zdravotnictví tak narážel na to, že státní zásoby antigenních testů pro testování ve školách se tenčí. Vláda přitom nařídila, že se ve dnech 22. 11., 29. 11. a 6. 12. budou plošně testovat neočkované děti. Hasiči proto v uplynulých dnech rozvezli bezmála dva miliony testů, které zbyly z dřívějších nákupů.

Není však jasné, zda to bude stačit. Při testování v září se ve školách provedlo zhruba 3,2 milionu testů. A ministerstvo školství se od té doby snaží opatřit pro školáky nové zásoby, zatím ovšem bez úspěchu. Zakázku na testy pro školy vyhrála v červenci firma Batist Medical, se kterou tehdy ministerstvo současně uzavřelo opci. Ve hře je tak aktuálně její využití. Neplatí totiž nouzový stav, zdravotnický materiál tak není možné nakupovat zrychleně.

Nákup antigenů však stále není opatření, které by pomohlo vyřešit současnou tíživou situaci. „Musíme dupnout na brzdu. Je to přitom už čtvrtá vlna, když nepočítám první vlnu, kdy byla reakce bezprostředně razantní. Pak se to ale nějak v mozcích našich politiků změnilo a převážil přístup, že to uhlídají a že nemusí reagovat brzy a tak striktně,“ upozornil virolog Grubhoffer.

Dalším bodem, který chce Válek prioritně řešit, je vyjasnit způsob, jak ošetřovat pacienty s covidem v „ranných stádiích“, aby nedošlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu. „Vláda by měla okamžitě vydat metodický pokyn a říct, že toto je jediný lege artis postup (podle lékařských pravidel - pozn. red.),“ uvedl k tomu Válek.

Nemocnice přitom aktuálně tíží jiný problém: covidová lůžka se opět plní a zdravotníci musí odkládat plánované zákroky. Podle virologa Grubhoffera tak musí ze strany vládních činitelů přijít razantní krok, jinak dojde během příštích týdnů k opětovnému zahlcení nemocnic. „Respektive v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče budou v kritické situaci. Tak mi dnes ty debaty politiků, ať už přicházejících, nebo odcházejících, přijdou jako mimo realitu,“ pokračoval.

Ve čtvrteční tiskové zprávě AntiCovid týmu koalice Spolu, v němž Válek rovněž figuruje, se pak lze dočíst i to, že kabinet by měl nyní především upřesnit platnost jednotlivých testů, udělat „maximum pro rozšíření proočkování třetí dávkou“, zavést testování ve firmách i zvýšit srozumitelnost přijatých opatření. Konkrétní plán, jak řešit aktuální nárůst nakažených, ale nepředstavil.

„Například v České televizi mluvil ve čtvrtek večer pan Válek o tom, že má tým odborníků, ve kterém jsou reprezentanti různých názorových proudů. A že se z nich bude snažit vymámit konsenzus. To je samozřejmě strašně málo, když ta čísla rostou tak, jak rostou. Navíc s odborníky se radili i jeho předchůdci, není to nic nového,“ poznamenal politolog Josef Mlejnek mladší.

Mlejnek mladší navíc upozorňuje, že sám Válek může někdy působit zmateně. „Je lékař a často se tak směrem k veřejnosti vyjadřuje způsobem, který odpovídá spíše odborné debatě. A zatím spíše kličkuje a nechce říct nic jednoznačného kromě toho, že se bude radit s odborníky. To sice je hezké, ale tady hoří. A on nám tím říká, že má návrh reformy hasičských zbrojnic,” pokračoval.

Bez lockdownu

Experti, se kterými mluvil iROZHLAS.cz, se navíc shodují, že je potřeba ještě přitvrdit. „Opatření musí být směřována k rychlému zastavení šíření infekce v následujících dnech nebo týdnech. Zvýšení proočkovanosti se projeví až v novém roce,“ popsal epidemiolog Petr Pazdiora.

A imunolog Václav Hořejší to pojmenoval konkrétně: musí přijít uzávěra. „Kdyby bylo míněno vážně, že chceme zarazit tu opravdu hrozivým způsobem se rozvíjející epidemii, muselo by se přikročit k něčemu, čemu jsme říkali lockdown,“ nastínil Hořejší.

„Lockdown je pro politiky zakázané slovo. Je přitom po volbách a otvírá se okénko, kdy by ho udělat mohli. Andrej Babiš jde ale do opozice a je mu jasné, že pokud si chce udržet podporu, musí mlčet. A u Vlastimila Válka by nakonec mohl nastat tlak, aby nebyl ministrem. Nic se tak neděje, pandemie je přitom rozjetá a očkování už aktuální vlnu nevylepší.“ Josef Mlejnek mladší (politolog)

S tím souhlasí také virolog Grubhoffer. Poukazuje přitom na situaci v Rakousku, které od pondělí zavede kvůli rekordnímu počtu nových nákaz plošnou uzávěru. „Ideální by bylo předjímat náš budoucí stav za dva týdny a udělat uzávěru, která by byla velmi výrazná, už teď. A to by nám zcela jistě pomohlo zachránit situaci, pokud jde o intenzivní péči a ztlumení křivky denních nárůstů pozitivně testovaných. Vyžadovalo by to ale skutečně odvážné politiky,” prohlásil.

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) ale Česko příklad Rakouska, které současně vyhlásilo povinné očkování, následovat nebude. Řekl to v pátek na tiskové konferenci po jednání vlády. Podobně další lockdown zatím odmítá také jeho nástupce Petr Fiala (ODS). Ostatně „nedopustíme žádný lockdown“ bylo i jedno z hlavních předvolebních hesel koalice Spolu.

„Chceme se vyhnout lockdownům, plošným opatřením a budeme dělat vše pro to, abychom situaci zvládli. Jsem přesvědčen, že když budeme dělat opatření rozumná a mít dostatečné kapacity na trasování, zvýšíme proočkovanost a budeme rozumní, tak se tomu můžeme vyhnout,“ prohlásil Fiala ve středu na Národní třídě během připomínky 17. listopadu.

Podle Grubhoffera ovšem jiné řešení, jak dostat pandemii opět pod kontrolu, není. Očkování nás totiž podle něj může zachránit v budoucnu, ale už ne teď. „Ze střednědobého hlediska je očkování extrémně důležité. Je to jediná cesta, jak se z krize dostat ven. Nevyřeší nám ale současný dramatický nástup v příštích několika málo týdnech,“ řekl. Pokud by se navíc k plošnému opatření přistoupilo nyní, byla by šance na relativně normální Vánoce.

Server iROZHLAS.cz proto oslovil také přímo Fialu a Válka, zda se jejich postoj k razantním opatřením vzhledem k dění v Rakousku i u nás nezměnil. Ani jeden z politiků, kteří by měli v budoucnu koronavirovou krizi řešit, ale zatím neodpověděl.

„Kdyby šlo o daň na zahradní domečky, tady je ale zcela závažná situace. Pak si v kampani předhazují, kdo může za desítky tisíc mrtvých, ale když je opět situace, kdy je jasné, že bez razantnějších opatřeních to možná opět budou desítky tisíc mrtvých, tak najednou se nic neděje,” shrnul současné politické hašteření na závěr politolog Mlejnek mladší.