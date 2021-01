Pfizer omezil dodávky vakcíny proti koronaviru. ‚Absolutně nespolehlivá firma,‘ zlobí se Babiš

Do Česka dorazí v příštích třech týdnech zhruba o třetinu méně dávek vakcíny od společností Pfizer a BioNtech, než výrobce původně plánoval. V České televizi to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že firma to nijak nezdůvodnila. Ta už ale předtím oznámila, že dodávky sníží, aby mohla zvýšit výrobu.

