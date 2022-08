O čtvrtou dávku vakcíny je menší zájem. Covid už není tak znatelný

S očkováním druhou posilující dávkou proti covidu-19 čekají domovy pro seniory na konec léta. O čtvrtou dávku je ale zatím mnohem menší zájem, než o předchozí očkování. „Zatímco druhou dávku dostalo až 95 procent klientů, třetí posilující dávku dostaly zhruba dvě třetiny z nich. Nyní je to nějakých 25 až 30 procent,“ říká prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Rozhovor Praha 11:45 5. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S očkováním druhou posilující dávkou proti covidu-19 čekají domovy pro seniory na konec léta (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak jsou na tom domovy pro seniory s očkováním?

Informaci o čtvrté dostupné dávce známe dva a půl týdne. Od té doby domovy zjišťují stav zájmu tak, aby mohli svým praktickým lékařům anebo mobilním očkovacím týmům nahlásit počet vakcín, který bude zapotřebí v daném zařízení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S očkováním druhou posilující dávkou proti covidu-19 čekají domovy pro seniory na konec léta

Zatímco druhou dávku dostalo až 95 procent klientů, třetí posilující dávku dostaly zhruba dvě třetiny z nich. Nyní je to nějakých 25 až 30 procent. To znamená čtvrtina, maximálně třetina klientů má zájem o tu další čtvrtou dávku.

Čím si to vysvětlujete? Budete k očkování klienty nějak motivovat?

My jsme se snažili samozřejmě i předtím vysvětlovat a motivovat jak klienty, tak zaměstnance. Ten zájem byl ještě menší. Myslím si, že je to tím, že covid už není tak viditelný, a to i přesto, že tedy jsme tady měli letní vlnu, která tento týden pomalu odeznívá.

V Česku je nejvíce hospitalizovaných pacientů s potvrzenou nákazou koronavirem od konce dubna Číst článek

Když se koukneme na čísla, tak po očkování první a druhou dávkou, o kterou byl zájem opravdu veliký, tak covid už nebyl znatelný a patrný. Už tam nedocházelo prakticky vůbec k hospitalizacím, nebyla tam takzvaně vidět ta třetí dávka, tam tedy ještě byl zájem u zhruba dvou třetin těch klientů.

To je jeden z těch důvodů, proč to možná už nevnímají jako bezprostřední nebezpečí. Není to tím, že by tam měli nějaké nepřiměřené reakce a podobně. Z předchozích zkušeností můžu říct, že senioři to očkování snášeli velmi dobře.

Vy jste říkal, že zájem o očkování mezi zaměstnanci domovů je velmi malý. Dá se to nějak kvantifikovat?

Dá. U první a druhé dávky se podařilo proočkovat 70 procent zaměstnanců. O tu třetí mělo zájem už nějakých 30 procent z těch sedmdesáti a teď má zájem maximálně deset až patnáct procent zaměstnanců, kteří se tedy nechávají očkovat čtvrtou dávkou.

Očkovat budou praktičtí lékaři

Kdy začne ta hlavní očkovací vlna? Počítáte s využitím mobilních týmů?

Většinou to bude zabezpečeno prostřednictvím praktického lékaře, který je v řadě případů i zároveň tím pracovně smluvním lékařem daného zařízení, takže zajistí očkování jak klientů, tak zaměstnanců.

Někde se využijí mobilní očkovací týmy a počítáme, že se to očkování naplno rozvine během měsíce srpna. I z toho důvodu, že víme, že právě u seniorů je imunitní doba kratší a jestliže máme informaci, že máme počítat se čtyřmi až šesti měsíci, tak je lepší cílit očkování právě na průběh srpna tak, aby bylo imunitně pokryto období do konce roku, případně do ještě začátku roku 2023. Čili očkování v zařízeních proběhne nejpozději začátkem září.

Vir evolučně pokročil. Vyvinul variantu se schopností prolamovat imunitu, říká k letní vlně covidu Dušek Číst článek

A budou si klienti moci vybrat vakcínu?

Klienti by si mohli vybrat vakcínu, ale nikdy jsme nenarazili na to, že by ten zájem měli. Spíš to bylo občas u zaměstnanců. Možné to je, ale prakticky v 95 procentech případů se už od třetí posilující dávky očkuje tou nejvíce dostupnou vakcínou společnosti BioNTech Pfizer.

Připravujete se na to, že pokud přijde podzimní vlna epidemie, zvládnete nějaká opatření ještě rychle zavést? Případně jaká? Připravujete se už na toto?

Je potřeba dodat, že i teď během léta žádná opatření nebyla, kromě doporučení nošení ochrany úst nebo dýchacích cest během návštěv klientů. Samozřejmě, pakliže by se situace zhoršila, tak jsme připraveni na opatření, která probíhala v posledních dvou letech.

V prvním případě jde právě o ochranu dýchacích cest zaměstnanců a návštěv, a pak o testování zaměstnanců a návštěv v nějaké frekvenci. To jsou věci, které jsme okamžitě schopni udělat a zavést. K nim patří i režimová opatření, snížení všech aktivit, kde dochází ke kontaktu klientů navzájem nebo návštěv a podobně.

Je potřeba také dodat, že jsme během letní vlny také zjišťovali, jaká je situace v pobytových zařízeních sociálních služeb a byla naprosto klidná. Byly to jenom jednotky zaměstnanců na zařízení, které, měly covid, a u klientů to nebyl téměř nikdo.