Blatný dostal druhou dávku vakcíny proti koronaviru. Očkování se kvůli nižším dodávkám v únoru zpomalí

Index rizika systému PES v sobotu klesl o čtyři body na hodnotu 69. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Vakcínu dostalo podle nich za včerejšek přes 12 a půl tisíce lidí. Už na druhém očkování proti koronaviru byl ve Fakultní nemocnici v Brně ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO. Brno 12:44 23. ledna 2021

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v ordinaci brněnské fakultní nemocnice dostal druhou várku po 27 dnech. „Oproti jiným očkováním jsem o tom skoro ani nevěděl,“ poznamenal ministr po očkování.

Původně měl přijít už minulý týden, kvůli nižším dodávkám vakcín v předchozích dnech chtěl tu svou přenechá jiným ohroženým skupinám.

Do Česka má přijít méně dodávek i v nejbližší době, od firmy Pfizer asi o 20 procent. Podle Blatného všichni dostanou druhou dávku, ale nové termíny pro první očkování budou nejspíš velmi omezené.

Ministerstvo zdravotnictví

@ZdravkoOnline Jan Blatný: Pozval jsem si generálního ředitele Pfizeru Pavla Sedláčka a společně jsme probrali dodávky vakcín. Základem jednání bylo, že vakcíny je třeba bezpodmínečně dostávat včas. Generální ředitel Pfizeru slíbil, že udělá maximum pro to, abychom mohli zase rychle očkovat. 11 93

Hlavně v únoru se tak očkovací plán zpomalí, i za předpokladu, že bude schválená vakcína od společnosti AstraZeneca. I ta totiž pošle do celé Evropské unie méně ampulí, než se původně očekávalo.

„Jestliže bude Astra Zeneca schválena, distribuce bude započata za nějaké dva až tři týdny. V prvním měsíci bude dodávka této vakcíny o něco pomalejší a menší, než to bylo v plánech pro celou Evropu,“ uvedl Blatný.

Zároveň apeluje na veřejnost, aby situaci způsobenou opatřeními proti šíření koronaviru vydržela.

„Chápu rozladění lidí, že není otevřeno, ale je potřeba si uvědomit, že v nemocnicích je stále přes 6000 lidí a denně máme 8000 nových případů. Kdybychom udělali neuvážený krok, nakrátko bychom otevřeli, ale pak bychom museli na dlouhou dobu zavřít,“ zdůraznil Blatný.

Podniky, které hodlají otevřít, vyzval k opatrnosti. „Kdo se tak chová, ohrožuje sám sebe i všechny ostatní. Nedělejte to, nemá to cenu. Není to naše zlovůle, je to snaha, abychom mohli brzy otevřít všechno a natrvalo,“ dodal Blatný.