Bez jehel a stříkaček. Stát dodává vakcínu proti koronaviru bez pomůcek, čeká se na dodávky z Číny

Stát dodává vakcínu proti koronaviru bez nutného zdravotnického materiálu. K očkování jsou přitom potřeba i jehly a stříkačky. Ty musí nemocnice nyní brát z vlastních zásob. Stěžejní vybavení se na pokyn vlády z poloviny loňského prosince snaží zajistit Státní správa hmotných rezerv. Čeká se rovněž na dodávky v rámci společného evropského nákupu, které mají podle zjištění iROZHLAS.cz a Radiožurnálu přijít z Číny. S transportem chce pomoct vnitro. Původní zpráva Praha 6:00 12. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud nemáte vakcínu čím aplikovat, je vám k ničemu.“ Tak se dají ve zkratce shrnout výtky hejtmanů a lékařů, s nimiž v uplynulých dnech mluvili reportéři serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu, na adresu vládních slibů o zavážkách zdravotnickým materiálem.

Společně s očkovací látkou má totiž kabinet Andreje Babiše (ANO) dodávat také stříkačky a jehly.

Hodiny a hodiny bez jídla, pití a pauzy. Personál nemocnice v Rakovníku jede na plné obrátky Číst článek

Jde sice o běžné nemocniční pomůcky za pár korun, s vakcinací ale roste jejich spotřeba, která se bude pohybovat v milionových objemech. „Prozatím jsou součástí dodávky pouze plata ampulí s vakcínou. Nic víc,“ přiblížil pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD). Krajští zdravotníci tak podle něj musí brát ze svých zásob.

Stejná situace panuje také například v pražské Fakultní nemocnici Bulovka. „V případě potřeby budeme standardně dokupovat,“ uvedl její mluvčí Filip Řepa. Tamní personál přitom pomáhá také domovům pro seniory, jimž vakcíny přerozděluje a které potřebný materiál pro očkování nemají. „Nakupují ho buď od nás, případně jiných dodavatelů,“ doplnil mluvčí.

Na Bulovce už jednou podobný nedostatek zažili, a to loni na podzim. Tehdy jim kvůli zpožděné dodávce došly pipetovací nástavce – obyčejný kus plastu potřebný pro testování, které museli na hodinu přerušit. Byť se s tím nemocnice nakonec vypořádala bez větších potíží, nasvítilo to skrytou hrozbu: systém se může zhroutit kvůli banalitě.

Vláda na vážkách

Evropská unie proto členským zemím nabídla zapojit se do společného tendru na nákup očkovacích pomůcek, do kterého jí výrobci zaslali své nabídky už loni 12. října.

Česko začalo jehly a stříkačky ale shánět teprve v prosinci. Tehdy ministerstvo zdravotnictví podle mluvčí Barbory Peterové také zvažovalo, zda se k evropské smlouvě vůbec připojí.

Radiožurnál se s dotazy na zajištění potřebného očkovacího materiálu obrátil na ministerstvo poprvé už loni 30. listopadu. Obavy o dostupnost jehel a stříkaček mu tehdy potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. Resort ale – i přes opakované dotazy – odmítal sdělit, o kolik jehel a stříkaček Česko stojí a jak je chce získat.

Mluvčí Peterová se tehdy odkazovala na chystanou očkovací strategii. Tento dokument ministerstvo předložilo vládě na jednání 7. prosince. Resort v něm uvedl, že bude vzhledem k objednaným vakcínám Česko potřebovat zhruba 12 milionů jehel a stříkaček k aplikaci očkování. Neuvedl však, kde tento materiál získá.

Jasněji bylo až po vládním zasedání 14. prosince. Kabinet tehdy rozhodl, že se Česko nakonec k evropskému tendru připojí. A nejen to. Jelikož unijní kontrakty nebyly v té době ještě podepsané s dodavateli, zaúkoloval Správu státních hmotných rezerv, aby z erárních peněz nakoupila krizové zásoby jehel a stříkaček.

Čekání na materiál

Ministerstvo zdravotnictví od začátku tvrdí, že v Česku není o pomůcky nutné pro očkování nouze. Nemocnice podle něj dostaly před koncem roku pokyn, aby se předzásobily. „Na ten počet, který bude očkován v lednu a únoru, je v České republice dostatek tohoto materiálu,“ komentoval to naposledy sám šéf resortu Jan Blatný (za ANO).

V následujících měsících by se zvýšená poptávka měla podle ministra pokrýt z unijních dodávek či ze zásob ve státních rezervách, které dostaly za úkol sehnat polovinu z požadovaného množství očkovacího materiálu, tedy šest milionů jehel a šest milionů stříkaček. První dodávky by tam měly dorazit právě na přelomu ledna a února.

Státní zásoby Správa státních hmotných rezerv dostala od vlády loni v prosinci za úkol sehnat šest milionů injekčních stříkaček a šest milionů jehel, dále 800 tisíc injekčních stříkaček a jehel pro ředění a 160 tisíc kusů rozpouštědla. A začala jednat okamžitě.

Za dva týdny měla podepsaný hlavní nákup šesti milionů jehel od slovenského výrobce Chirana T. Injecta, podle informací Radiožurnálu v hodnotě kolem 8,7 milionu bez DPH. „Můžeme potvrdit, že jsme uzavřeli smlouvu na uvedenou objednávku. Jsme připraveni ji dodat včas,“ potvrdila jednatelka Janka Košťálová s tím, že výrobna jeden na maximum. Stříkačky by měly české sklady získat do konce ledna.

Ještě do konce roku pak hmotné rezervy podepsaly smlouvu na 800 tisíc jehel a stříkaček pro ředění od prostějovské firmy Perfect Distribution, a to spolu s dodávkou čtyř milionů jehel k aplikaci očkování. Zbylé dva miliony jehel pak přislíbila dodat původně německá společnost B. Braun Medical.

V prvním lednovém týdnu pak rezervy podepsaly smlouvu se společností Baxter Czech na nákup 160 tisíc kusů ředícího roztoku, které by měly dorazit ještě tento týden. Dohromady Správa státních hmotných rezerv nasmlouvala podle informací Radiožurnálu materiál za skoro 11,9 milionu korun bez DPH.

Zatímco injekční stříkačky by ale měly dorazit do konce ledna, potřebné jehly budou výrobci dodávat postupně. První tři miliony do března, druhé do května. Tehdy by už mohla být v Evropské unii schválená vakcína britsko-švédské společnosti AstraZeneca, jíž má Česko objednané tři miliony kusů (pro 1,5 milionu lidí) a pro kterou si zájemci budou chodit k praktickým lékařům.

Obavy u lékařů tím Blatný ale příliš nerozptýlil. „Musíme během několika týdnů očkovat miliony lidí. To znamená, že budeme potřebovat miliony stříkaček, miliony speciálních jehel. Je to velice složitá logistická operace,“ řekl v půli prosince Radiožurnálu prezident České lékařské komory Milan Kubek.

A výtky přetrvávají dodnes. Na ministra Blatného se kvůli tomu minulý týden obrátilo například Sdružení praktických lékařů. „Je nutné zajistit distribuci jehel a stříkaček potřebných k aplikaci vakcíny. Tento materiál není aktuálně k sehnání na volném trhu,“ napsalo v připomínkách k aktuální verzi očkovací strategie.

Vládní dokument výslovně počítá s tím, že si „poskytovatelé zdravotní péče“ vytvoří také vlastní zásoby. Upozorňuje rovněž, že časem půjde o nedostatkové zboží. „Vzhledem k předpokladu celosvětového navýšení spotřeby tohoto materiálu však může hrozit, že na trhu nebude především v průběhu jara k dispozici dostatek tohoto zboží,“ stojí ve strategickém materiálu.

Dodávka z Číny

Ovšem klíčovým zdrojem zdravotnického materiálu pro Česko zůstává nadále celoevropský tendr. Ten však nabírá zpoždění.

Evropská komise začala společný nákup jehel a stříkaček organizovat již loni v létě, výsledky unijního zakázky však zveřejnila až 10. prosince. Od té doby se podle Bruselu podařilo uzavřít desítky kontraktů a další jsou v běhu.

„Během prosince bylo podepsáno 27 rámcových smluv na 1,2 miliardy stříkaček, 588 milionů jehel a 760 milionů párů rukavic,“ uvedl na dotaz Radiožurnálu mluvčí Evropské komise. Členské země si tak podle něj mohou již zdravotnický materiál objednávat.

V rámci společného evropského nákupu tuzemské úřady poptaly podle očkovací strategie osm milionů stříkaček s pevnou jehlou, 12 milionů stříkaček a 12 milionů jehel. Kdy přesně do Česka přijdou, není jasné. Ministr Blatný minulý čtvrtek na tiskové konferenci po jednání kabinetu mluvil o tom, že by to mohlo trvat až dva měsíce.

„Tam se jenom jedná o obrovskou dávku pro celou Evropskou unii. Její logistika je složitější, proto trvá déle,“ vysvětlil šéf resortu. A to je i důvod, proč se do celé věci vložil Ústřední krizový štáb, kterému předsedá vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Jehly a stříkačky, které Brusel nakoupil, totiž zatím nejsou na území Evropské unie.

Před koncem roku se nechal v brněnské fakultní nemocnici očkovat také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) | Foto: Anna Vavríková / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Potřebný zdravotnický materiál je v tuto chvíli v Číně a čeká na dopravu do Evropy,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz mluvčí vnitra Klára Dlubalová. Hamáček proto zástupcům ministerstva zdravotnictví nabídl, že pomůže s rychlejším transportem materiálu z Číny. „A požádal je, aby tuto možnost prověřili u Evropské komise,“ doplnila.

Převoz do Česka

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové ale není potřeba nic prověřovat. „Otázku přepravy řeší ministerstvo přímo s výrobcem,“ reagovala na nabídku vnitra.

Resort podle ní učinil již konkrétní objednávku od vítězné čínské společnosti. „Dalších 12 milionů jehel od bulharského výrobce objednáváme v těchto dnech,“ doplnila.

Na otázku, proč zásoby jehel a stříkaček nezačal resort zajišťovat s předstihem, Peterová uvedla následující: „Tendry Evropské unie probíhají od léta 2020. Ministerstvo zdravotnictví se zapojilo od samotného začátku.“ To ale není pravda, jak je popsáno výše.

Nákup strategických zásob navíc inicioval Ústřední krizový štáb v čele s šéfem Janem Hamáčkem (ČSSD). „Na jeho popud dotčená ministerstva předložila vládě materiál, aby Správa státních hmotných rezerv koupila stříkačky, jehly a fyziologický roztok jako rezervu pro případ, že by si očkovací centra nezajistila dostatečné množství,“ uvedla mluvčí vnitra Klára Dlubalová.

Přetížená nemocnice v Chebu přemisťuje 14 pacientů jinam. Lékaři se o ně postarají v Praze či Rakovníku Číst článek

Resort zdravotnictví také na žádost redakce aktuální zásoby jehel a stříkaček spočítal. Podle údajů platných k minulému čtvrtku eviduje u 16 podřízených nemocnic a zdravotnických zařízení celkem 369 075 stříkaček a 282 420 jehel pro aplikaci vakcíny, vedle toho 679 325 stříkaček a 317 880 jehel pro ředění.

Před koncem minulého týdne přitom do Česka dorazilo od firem Pfizer a BioNTech přes 98 tisíc dávek vakcíny. Dalších 8000 dávek vakcíny by mělo v úterý přijít od firmy Moderna. Na jak dlouho tedy resortní zásoby vydrží?

Odpověď nabízí místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala: „My jsme zvyklí mít desetitisíce jehel, ale ne statisíce a miliony, což bude potřeba.“ Členy asociace je sedm z 31 cílových míst pro vakcíny od společnosti Pfizer. Mimo jiné nemocnice v Kladně, Karlových varech, Jihlavě nebo v Pardubicích.

Nejasnosti přitom podle Fialy panují také kolem typu potřebných stříkaček a jehel. Lékaři doteď podle něj k očkování používali ty, které měli na skladě, protože jde o spotřební materiál a běžné zásobování dál normálně funguje.

„Úplně nejlíp se vakcína píchá takzvanýma inzulínkama, protože mají jemnou jehlu, jsou jednomililitrové a je tam krásná stupnice, pomocí které se dá pěkně natáhnout 0,3 ml,“ přiblížil Fiala.

Metodické pokyny ministerstva zdravotnictví z minulého týdne nicméně uvádějí v soupisu zdravotnického materiálu potřebného pro provedení očkování stříkačky tuberkulinové. Ty se však podle Fialy od inzulínek příliš neliší, jsou však méně časté. Používají je prý spíše plicní lékaři ve velkých nemocnicích či kožní lékaři na testování alergií.