Některé nemocnice si schovávají vakcíny na druhou dávku. ‚Ke shromažďování není důvod,‘ říká Blatný

Při současném tempu vakcinace bude kýžených sedm milionů Čechů naočkováno proti koronaviru až v roce 2026. Server iROZHLAS.cz to spočítal na základně dostupných dat. Kde tedy očkování populace vázne? Vedle omezených dodávek vakcín je zřejmě důvodem i to, že si některé nemocnice část zásilek schovávají do zásoby. Chtějí si tak být jisté, že budou mít dostatek vakcín na druhou dávku. Ministerstvo zdravotnictví ale s takovým postupem nesouhlasí. Původní zpráva Praha 5:00 24. ledna 2021

„Máme to jako prioritu,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz například mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá, proč si část došlých zásilek schovávají. Mají totiž obavu, aby měli dostatek vakcín pro aplikaci druhé dávky. Aby byla ochrana proti koronaviru nejúčinnější, musí být podána ideálně s odstupem čtyř týdnů.

„V případě, že bychom to nepřeočkovali, tak ztrácí smysl první očkování,“ doplnila mluvčí Plachá.

Do brněnské fakultní nemocnice od počátku očkovacího maratonu zamířilo 5265 lahviček s vakcinační látkou, vytáhnout z nich jde až 31590 dávek. Zařízení funguje i jako distribuční centrum v regionu, část dodávek tak posílá dál do menších zdravotnických zařízení.

Totožný postup aplikují také ve Vojenské nemocnici Brno, jak zjistil iROZHLAS.cz. „Nevíme, jak to bude dál. Držíme si proto jednu dávku pro lidi, kteří už byli očkovaní,“ přiblížil ředitel Martin Stračár.

A podobně kalkulují také v Ústeckém kraji. „Skutečně musíme plánovat očkování tak, abychom byli schopní očkovat zdravotníky druhými dávkami,“ popsala redakci Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, která pod sebou má třeba ústeckou, teplickou či děčínskou nemocnici.

Pomalé očkování

Do Česka dosud dorazilo podle dostupných údajů celkem 246 625 dávek vakcíny proti koronaviru, vyočkovalo se však zatím pouze 154 989 dávek. Zhruba 92 tisíc dávek tak aktuálně čeká na své příjemce. A právě popsaná praxe některých zdravotníků může stát za tím, proč očkování v Česku vázne.

Připustil to také epidemiolog a premiérův poradce Roman Prymula. „Určitě to ten důvod je. Je jasné, že zdravotnická zařízení, která očkují, musí počítat s tím, že všechny proočkují i tou druhou dávkou,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Upozornil současně, že dodávky od firmy Pfizer jsou nyní vcelku „nestabilní.“

„Nemyslím si, že by někdo apriori měl nebo musel schovávat a někde shromažďovat dávky vakcíny. To věřím ale, že se neděje. Nemáme takovou indicii.“ Jan Blatný (ministr zdravotnictví za ANO)

Americký výrobce totiž minulý týden oznámil, že dodávky do Evropy načas omezí, aby mohl navýšit výrobní kapacity. Znamenalo by to, že v příštích třech týdnech by do Česka mělo podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dorazilo o třetinu méně dávek, než bylo původně v plánu. V pátek odpoledne ale napsal na twitter vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek, že Pfizer slíbil od příštího týdne obnovit storpocentní dodávky pro Evropu.

„Není tak úplně možné spoléhat na to, že mi třeba 5. února přijde dodávka, ze které budu očkovat druhou dávkou,“ pokračoval Prymula s tím, že zavážky podle původního harmonogramu nemusí dojít. „Takže zařízení si vcelku logicky drží vakcíny na druhou dávku,“ doplnil.

Nemocniční počty

Jenže ministerstvo zdravotnictví s takovou praxí nesouhlasí. „Není podle našeho doporučení, že by si očkovací centra měla schovávat tuto dávku,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na dotaz serveru iROZHLAS.cz na páteční tiskové konferenci. Současně odmítl, že by očkování v Česku vázlo.

Krajští koordinátoři by měli ovšem podle Blatného zároveň zajistit „průběžné a kontinuální očkování“. „A aby nedošlo k tomu, že by třeba první dávka byla částečně znehodnocena tím, že nebude možno zařídit adekvátní proočkování druhou dávkou,“ pokračoval. K dispozici mají prý také plán zavážek.

„Mají teď i informaci o krácení,“ uvedl dále ministr s odkazem na omezení dodávek. Připustil také, že se v příštích týdnech očkování ještě více zpomalí. „Je jednoznačně pravda, že díky tomu bude naočkováno méně lidí, méně nových lidí, než jsme si původně mysleli,“ nastínil Blatný s tím, že se bude muset upřednostnit aplikace druhé dávky.

Očkování proti onemocnění Covid-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Větší část z 31 očkovacích míst volí spíše opačný postup, tedy očkuje všechny dostupné dávky až na nulu. To je třeba případ pražského Institutu klinické a experimentální medicíny, který dosud obdržel 585 ampulí až po šesti dávkách.

„Na konci tohoto týdne, tedy v pátek 22. ledna, budeme mít aplikováno téměř 99 procent dávek dodaných za poslední tři týdny,“ přiblížila mluvčí Markéta Šenkýřová.

Stejně jsou na tom v plzeňské fakultní nemocnici, kde by se současné zásoby měly podle krajského koordinátora Petra Pazdiory spotřebovat do konce týdne. Prostřednictvím distribučního místa v Klatovech přitom zásobují dalších pět zdravotnických zařízení v regionu.

Podle Prymuly si v takových případech zdravotníci budou muset příští dodávky vakcín dobře spočítat, aby jim to vyšlo pro aplikaci druhé dávky. „Pokud všechno vyočkovali a mají jistotu, že druhá dávka dorazí a vejdou se do toho okna, tak nic proti tomu,“ doplnil epidemiolog Prymula.

Hromadění vakcín

Jenže očkování není pomalé jen kvůli tomu, že si některé nemocnice část vakcín schovávají. Problém jsou i stále omezené dodávky vakcín. Na jejich nedostatek si v uplynulých dnech stěžovala hlavně vybraná hejtmanství, třeba Pardubický či Jihočeský kraj. Přestože jsou na vakcinaci připraveny, nemají čím očkovat.

Naopak ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, jak se zdá, mají vakcín dostatek. Za poslední dva týdny do nemocnice dorazilo od Pfizeru 2730 ampulí, až 16 380 dávek. Podle údajů, které vykázala nemocnice v informačním systém, však do pátku aplikovala zatím jen 11434. Čím to je? ptala se redakce.

„Postupujeme kontinuálně podle rezervačního seznamu. A vakcínu připravujeme tak, aby nám nic nezbývalo, a přitom očkování navazovalo,“ přiblížila mluvčí Marie Heřmánková. Nemocnice si zároveň vytváří vlastní seznamy náhradníků, často se totiž stává, že některý ze zájemců z pořadníku vypadne.

Očkovací proces minulý týden během návštěvy očkovacího centra v Brně kritizoval také premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že je pomalý. Vinil především ředitele vakcinačních center. „Samozřejmě že nejsem spokojen. Vakcína čeká v mrazáku na naše lidi,“ prohlásil.

Server iROZHLAS.cz také spočítal, že při současném tempu vakcinace v Česku bude plánovaných bezmála sedm milionů lidí naočkováno až v roce 2026. Stát tak musí zrychlit. Už nyní je také jasné, že zřejmě nestihne naplnit původní plán, který sepsal v očkovací strategii. Podle vládního dokumentu mělo být do konce ledna aplikováno 357 tisíc dávek.