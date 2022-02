Zájem o vakcínu proti covidu klesá. Kraje zavírají očkovací místa, nebo omezují jejich provoz

O očkování proti covidu-19 má zájem stále méně Čechů. Od pondělí do pátku lékaři vyočkovali celkem přes 58 700 vakcín, tedy o 30 tisíc míň než v předchozím týdnu. Drtivá většina přitom připadá na posilující dávky, ukazují data ministerstva zdravotnictví. Na situaci už reagují i kraje, které kvůli klesajícímu zájmu ruší očkovací místa a omezují provozní dobu těch ještě fungujících. Praha 19:28 20. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli klesajícímu zájmu ruší kraje očkovací místa a omezují provozní dobu těch, která ještě fungují (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počet zájemců o první dávku očkování proti koronaviru dál klesá. Za tento týden si pro ni přišlo 2743 lidí, to je asi o 1200 míň než minulý týden a také nejméně za poslední rok.

Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové to není žádné velké překvapení.

„V situaci, kdy v podstatě byla zrušená část vyhlášky, která zařazovala covid do nemocí, kde je povinná vakcinace pro určité skupiny, tak se samozřejmě řada lidí odhlásila z vakcinace. Byl to pro ně významný psychologický signál, že očkování není přikládán takový důraz,“ řekla Radiožurnálu.

Ministerstvo si slibuje, že další nové zájemce přiláká k očkování proteinová vakcína od firmy Novavax, která do Česka dorazí příští týden. Mohla by podle resortu přesvědčit i ty, kteří dosud měli obavy z mRNa vakcín.

Data k 15. únoru to ale podle středočeského koordinátora očkování Martina Poláka nepotvrzují. „Zájem o tuto vakcínu za celé Česko byl v rámci předregistrace 7890 a z toho ve Středočeském kraji 821,“ řekl. Lidé se o vakcínu od firmy Novavax mohou hlásit od začátku února.

Zavření téměř desítky center

Stále nižší zájem o vakcínu nutí kraje přemýšlet nad tím, jak naložit s očkovacími místy. Kvůli nízkému vytížení buď upravují provozní dobu třeba jen na některé dny v týdnu, případně je ruší úplně.

Třeba Pardubický kraj tento týden rozhodl o uzavření necelé desítky očkovacích míst.

„Pokud máme za celý den v jednom očkovacím místě, které je od rána do večera, deset nebo dvacet lidí oočkovaných, tak to není efektivní. Ukončili jsme už tento týden i trasu kamionu, protože už ani o kamion nebyl takový zájem. A to musím říct, že kamion za celou dobu oočkoval více než 20 000 dávek,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN).

Za uplynulý týden se totiž k očkování v Pardubickém kraji přihlásilo asi 250 lidí, z toho zájemců o první dávku byly jednotky. Většinou šlo o lidi, kteří chtěli posilující dávku.

Nulová efektivita

Podobnou zkušenost má i Středočeský kraj, očkovací centra proto omezují provozní dobu. Kraj se přesto snaží dál udržet v chodu mobilní očkovací týmy.

„Minimálně administrativně máme pořád čtyři týmy v provozu, ale myslím si, že to určitě nebude mít dlouhého trvání, protože to zaměstnává spoustu lidí. Efektivita je teď prakticky nulová,“ popisuje koordinátor očkování Středočeského kraje Martin Polák.

Ve středních Čechách lékaři tento týden vyočkovali přes 7700 vakcín, zhruba o 4000 méně než předchozí týden. Naprostá většina připadá na posilující dávku.

Největší zájem je právě o třetí posilující dávku, i když i tady je ten trend klesající. Podle dat ministerstva zdravotnictví si tento týden pro takzvaný booster přišlo asi 44 500 lidí, zatímco týden předtím to bylo víc než 67 tisíc.

Hlavním důvodem je to, že kdo ji chtěl, už si pro ni došel. „Z grafu je vidět, že v dnešní době už ti lidé, kteří si řekli, že booster dávku chtějí, tak už na ní šli. Takže už nikde nejsou fronty a nabídka je vyšší než poptávka,“ dodává Marek Sušický z Laboratoře otevřených dat.

Lékaři přitom apelují především na seniory a chronicky nemocné, kteří mohou jít na třetí dávku a zatím ji nemají, aby na ni šli. Účinně chrání i proti těžkému průběhu nemoci covidu-19 vyvolanou současnou variantou omikron.