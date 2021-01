‚Byla by velká škoda, kdyby se něco vyhodilo.‘ Některé nemocnice očkují i příbuzné mimo hlavní pořadníky

Až do pátku jsou vakcíny proti koronaviru vyhrazeny pro zdravotníky a nejohroženější seniory. Přesto některé nemocnice očkují také zájemce mimo oficiální pořadníky, jak zjistili reportéři serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu. Zdravotnická zařízení se tak snaží zachránit dávky, které jim po každodenním očkovacím maratonu oproti původnímu plánu zbydou. „Byla by velká škoda, kdyby se něco vyhodilo,“ vysvětlují. Doporučujeme Praha 6:00 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové provizorní očkovací centrum v Brně (ilustrační foto) | Foto: Anna Vavríková / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Je půl osmé ráno a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se začíná očkovat proti koronaviru. Ještě předtím musí tamní pracovníci vakcinační látku rozmrazit a naředit speciálním roztokem.

Denně tak připraví 400 až 500 dávek. Jejich odbyt záleží podle mluvčí Marie Heřmánkové hlavně na předem připraveném očkovacím plánu.

„Na prvním místě očkujeme zdravotníky z první linie. Očkujeme ale i další zdravotníky z naší nemocnice, protože je tu určitá zastupitelnost. V době covidové pandemie se nám mohou často na odděleních střídat. Ten, kdo jeden den pracoval na necovidovém oddělení, může být druhý den povolán,“ přiblížila.

Když se vakcína naředí, musí ji zdravotníci do šesti hodin spotřebovat, jinak se takzvaně zkazí.

Nemocnice proto vedle oficiálního pořadníku sestavuje také soupis záložníků. „Každý den máme připravený určitý počet dávek a seznam přesných příjemců. Abychom neměli žádnou dávku vniveč, tak si připravujeme ještě další, náhradní seznam,“ vysvětlila mluvčí.

Na záložním seznamu figurují vesměs příbuzní zdravotníků, podmínkou je ale věk nad 65 let. „Není určený široké veřejnosti, protože není samozřejmě v silách naší nemocnice to ukočírovat. Je to tedy určené dovnitř nemocnice – našim zaměstnancům, eventuálně jejich rodinným příslušníkům,“ pokračovala Heřmánková.

Náhradníkům se telefonuje na konci směny, pokud nějaké dávky vakcíny zbydou. Zájemci pak musí být schopni velmi rychle zareagovat a do nemocnice spěšně dorazit. „Když na konci dne vidí zdravotníci, že z původních seznamů někdo vypadl a vakcína by zbyla, tak se jim volá,“ popsala Heřmánková.

„Je to zkrátka proto, aby se všechny vakcíny v daném časovém limitu spotřebovaly,“ uzavřela s tím, že se zatím naštěstí nestalo, že by museli některé připravené vakcíny vyhazovat.

Další dávky od nemocnice podle mluvčí dostali například zdravotníci z pražské záchranné služby či z Ústavu hematologie a krevní transfuze. „Také jsme domluveni s Prahou 2, že budeme očkovat jejich seniory. Takže se v prostorech naší nemocnice vytvářejí další seznamy.“

Žádná ilegalita

Podobný problém s výpadky očkovaných z prioritních skupin měli před koncem loňského roku také ve Fakultní nemocnici Brno. Rovněž tamní zdravotníci podle přednosty Kliniky infekčních chorob Petra Husy oslovili své příbuzné a vyzvali je, aby přišli na vakcinaci. „Byla by velká škoda, kdyby se něco vyhodilo,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

„To, že je někdo rodinným příslušníkem někoho, kdo připadá do prioritní skupiny 1A, ho rozhodně neopravňuje k tomu, aby byl prioritně očkován. A ty priority jsou jasně dané a musí být dodržovány.“ ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO)

Šlo především o seniory nad 80 let. „To nebyla žádná ilegalita,“ pokračoval Husa s tím, že k vakcinaci mimo oficiální pořadníky nemocnice přikročila loni mezi 28. a 31. prosincem, tedy v době dovolených.

„Řada lidí proto přišla do práce jenom proto, aby se naočkovala. Při počtu 750 očkovaných denně to nešlo úplně uhlídat, proto se dělaly tyhle rezervy.“

Plynulý odbyt očkovací látky by od pátku měl zajistit vládní rezervační systém. Nejdříve se otevře pro všechny seniory nad 80 let, o dva týdny později se do něj bude moci zapsat i zbytek populace. Systém má rovněž každý den generovat skupinu náhradníků, která případné odpadlíky či přebytky vykryje.

Petr Husa nicméně příliš nevěří, že se v organizaci vakcinace odstraní všechny nedostatky. Nemocnice by podle něj měly kombinovat vlastní pořadníky a rezervace v centrálním systému.

„Zatím si nedovedu úplně představit, jakým způsobem se bude třeba realizovat očkování mimo domovy pro seniory. Očkovací týmy budou objíždět denně několik vesnic. Tam bude důležitá role praktických lékařů,“ popsal přednosta s tím, že to celý průběh očkování výrazně zpomalí.

Očkování rodiny

Rovněž v pražské Ústřední vojenské nemocnici už kromě zdravotníků očkovali i jejich blízké. „Mezi očkovanými byli i rodinní příslušníci splňující stanovená kritéria pro aplikaci vakcíny,“ potvrdila už minulý týden ve středu mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Co znamená „splňující kritéria“, už na dotaz reportéra Radiožurnálu nevysvětlila.

První dodávku vakcín dostala Ústřední vojenská nemocnice loni 26. prosince, druhou o čtyři dny později.

Kromě zdravotníků, pacientů a klientů domova pro veterány Vlčí mák, kde je průměrný věk přes 93 let, zde očkovali už i zaměstnance, kteří se nedostanou do přímého kontaktu s pacienty nakaženými covidem-19.

Jde třeba o pracovníky IT, kteří přišli na řadu začátkem ledna. „Zrovna IT pracovníky potřebujeme mít k dispozici,“ vysvětlila Zinke s tím, že tito zaměstnanci jsou důležití pro chod nemocnice.

Nezájem ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví očkování v nemocnicích mimo pořadníky příliš neřeší. Omezilo se jen na konstatování, že „pokud se jedná o zdravotníky, respektive indikované, kteří mohou být v této první vlně očkovaní, pak je to v pořádku“.

„Bez znalosti dalších detailů nelze přijímat jakékoli jiné závěry,“ dodala mluvčí resortu Barbora Peterová.

S množícími se případy, kdy se nemocnice potýkají s výpadky z původního plánu, se redakce na celou věc zeptala znovu. Zajímala se hlavně o to, jak by se zdravotníci ve chvíli, kdy jim nepomáhá centrální rezervační systém, měli zachovat, aby se vakcínou neplýtvalo.

Odpověď mluvčí Peterové zněla následovně: „Ministerstvo zdravotnictví registruje v současné chvíli spíše opačný problém, tedy že poptávka převyšuje nabídku.“

Radiožurnál se proto zeptal na současnou nemocniční praxi ohledně očkování přímo ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na tiskové konferenci po středečním jednání vlády. „O takové praxi nevím. Ani ministerstvo zdravotnictví, ani já osobně,“ řekl na úvod.

„Pakliže by se něco takového dělo, potom by to bylo podobné tomu, co jste naznačila u Státního zdravotního ústavu. Jinými slovy: to, že je někdo rodinným příslušníkem někoho, kdo připadá do prioritní skupiny 1A, ho rozhodně neopravňuje k tomu, aby byl prioritně očkován. A ty priority jsou jasně dané a musí být dodržovány.“

„Ve chvíli, kdy bych takovou informaci dostal, budu s ní nakládat podobně jako u Státního zdravotního ústavu,“ doplnil Blatný.

Ministr narážel na středeční zjištění serveru Seznam Zprávy, který napsal, že vakcínu proti koronaviru přednostně dostali pracovníci Státního zdravotního ústavu. Tisícovku dávek tamní vedení ovšem rozdělilo nejenom mezi zaměstnance, ale také jejich příbuzné.

Blatný proto avizoval, že si předvolá ústavu Pavla Březovského. „Pokud by byla pravda, že byly rozdány vakcíny ve Státním zdravotním ústavu, vyvodím z toho personální zodpovědnost,“ řekl.

Stanovené pořadí

V první vlně měli být podle vládního harmonogramu očkováni pouze zdravotníci, kteří se starají o pacienty s covidem, zaměstnanci a klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a vybraní pracovníci ministerstva vnitra.

Následovat by měli senioři starší 80 let.

Dosud se podle středečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) podařilo naočkovat až 75 tisíc lidí. Vládní koordinátor pro očkování Zdeněk Blahuta ale pro iROZHLAS.cz řekl, že podle údajů platných k úterý dostalo vakcínu 56 944 lidí.