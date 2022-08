Smejkal k druhému boosteru: Mladší mohou počkat na nové vakcíny. Starší by se měli jít očkovat hned

Od pondělí se mohou lidé centrálně registrovat k přeočkování druhou posilující dávkou proti covidu-19. Registrace je otevřená pro starší 18 let, kterým od poslední vakcíny uplynuly čtyři měsíce. Bez registrace si pro druhý booster mohou chodit už od 18. července. Lékaři jich zatím aplikovali na 90 tisíc. „Ti starší nebo ti s postiženou imunitou, rozhodně nečekejte. Ti mladší počkat mohou,“ říká pro Český rozhlas Plus epidemiolog Petr Smejkal. Rozhovor Praha 18:21 15. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Smejkal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na takzvaný druhý booster se může chodit od 18. července. Nebylo to brzy?

Ne, nebylo to brzy, možná to bylo i malinko později. Všimněte si, že výzva platila pro lidi nad 60 let a ty s postiženou imunitou, tam to platilo od 12 let. Některé země to dokonce doporučovaly od 50 let.

Tato výzva měla z mého pohledu přijít ještě v době, kdy se rozjížděla ta stávající vlna BA.5, protože ta mohla tyto starší a i imunosuprimované (s potlačenou imunitou) jedince poškodit. A celosvětově je také poškodila. Teď - v době, kdy jsme zase na sestupu - tak zejména ti zdravější, mladší jedinci mohou samozřejmě počkat.

Jak moc je účinná ta druhá posilující dávka? Co nám zaručí a po jakou dobu?

Rozhodně nám zaručí obranu proti těžkému průběhu covidu, proti tomu, že se dostaneme na ventilátor nebo že to onemocnění skončí fatálně. Důležité při tom zvažování je i to - vzpomeňme si, kdy jsme dostávali první posilující dávku, ti starší nebo zdravotníci ji dostali loni v září. A od té doby už uplynula dost dlouhá doba.

Ochrana obecně proti tomu onemocnění trvá kratší dobu, ne ale proti vážnému průběhu, ta vydrží déle. A o tu nám jde, ta vydrží osm, deset měsíců až rok.

Odborníci očekávají podzimní vlnu na konci září nebo v říjnu. Názory se trochu liší. Nemůže účinnost druhého boosteru ještě před začátkem podzimu vyprchat?

Proti vážnému průběhu ne. Proti tomu, že se nakazíte další subvariantou omikronu - která třeba přijde, ale to nikdo neví, také na podzim nemusí přijít nic - tak to s další posilující dávkou trvá jenom měsíce. Ale u omikronu pozorujeme, že jsou reinfekce časté. Čili to, že jste očkován, vám skutečně nezaručí, že se nakazíte. Ale to, že jste v nedávné době absolvoval posilující dávku, vám ten průběh onemocnění zmírní.

Nové vakcíny

Pokud má někdo dvě základní dávky a nešel na třetí dávku, jak je na tom s imunitou proti covidu? Může mít třeba těžší průběh, ale nezemře?

Záleží na tom, jak je starý, jak je silný, jaká je imunita. I ten může zemřít. Chtěl bych zdůraznit, že dvě dávky už bych skoro nepovažoval za dokončené očkování. Dvě dávky, to základní očkování, absolvovala většina z nás opravdu už hodně dávno.

A zejména u těch starších a u jedinců, kteří mají poškozenou imunitu, tak imunita proti těžšímu průběhu nebo proti tomu, že člověk dostane na oxygenoterapii, na kyslík, vydržet nemusí. Opravdu záleží na tom, před jakou dobu absolvovali poslední dávku, ale základní očkování dvou dávek, to už je déle než rok. Kdybych měl jenom dvě dávky, tak bych šel na očkování hned.

Na druhou stranu, stále se očkuje těmi původními variantami vakcín. Má podle vás smysl čekat na nějaké nové generace, nové aktualizace vakcín proti koronaviru?

Opět bych to rozdělil na jedince zdravější, mladší a starší. Ti starší nebo ti s postiženou imunitou, rozhodně nečekejte. Toho viru BA.5 je i teď při sestupné nebo stagnující fázi v populaci hodně. Ti mladší počkat mohou, ale otázkou je, kdy tady tyto bivalentní vakcíny s omikronem a wuchanskou variantou dohromady budou. Zlepší vám minutu proti omikronu, ale jsou budované tak, že v nich jsou subvarianty, které už prošly – BA.2 a třeba BA.5.

Pokud je Evropská léková agentura schválí, tak s tou původní subvariantou tu budou nejdříve v září, v říjnu. A s tou BA.5 někdy v listopadu. Čili tady trošku běžíte za ujíždějícím vlakem.

Ony vám samozřejmě poskytnou ochranu i proti těm ostatním subvariantám omikronu – je tam ta přidaná hodnota ochrany proti omikronu obecně - ale ne proti subvariantě, která třeba vyvolá tu potenciální podzimní vlnu.

Takže jsou rozhodně lepší. Ale ti, kdo mohou počkat, jsou opravdu ti mladší anebo ti, kteří třeba v nedávné době, v posledních dvou či třech měsících variantu omikron prodělali, ale ti ostatní, ti starší a imunosuprimovaní, tam bych nečekal.

My ani nevíme, kdy tady budou, kolik jich ministerstvo koupilo, kdy to Evropská léková agentura schválí. Tam jsou pořád otazníky.