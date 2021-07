Česko je v počtu nových případů koronaviru nejhorší ve střední Evropě. Kompletní očkování má třetina lidí

Česko je ve střední Evropě nejhorší v počtu případů koronaviru za dva týdny. Má 17 nových případů na 100 000 obyvatel, sousední Rakousko je se 14 druhé v pořadí. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch varuje především před mutací delta. Účinnou ochranou je dokončené očkování, které má v Česku asi třetina populace, mezi staršími 60 let více než 60 procent. Celkově zdravotníci podali více než 8,35 milionu dávek vakcín. Praha 11:24 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkově zdravotníci v Česku podali více než 8,35 milionu dávek vakcín. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Naposledy bylo Česko mezi sousedními zeměmi nejhorší na konci března. Tehdy ale vykazovalo mnohonásobně vyšší čísla - více než 1000 případů na 100 000 obyvatel za 14 dní.

Státní zdravotní ústav registruje 126 případů delta mutace, její výskyt se v Česku mírně zvyšuje Číst článek

Ještě před týdnem měla ČR 15 případů a byla na třetím místě, mezi sousedními zeměmi je pak jedinou, kde nákaza na obyvatele mírně roste, jinde ještě klesá. Nejlépe je na tom stále Polsko (pět, před týdnem sedm nakažených za dva týdny na 100 000 obyvatel).

Kompletní ochrana vzniká podle výrobců vakcín až zhruba dva týdny po dokončeném očkování, u jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson stejnou dobu po první. Už na začátku června, kdy vláda schválila, že pro prokázání bezinfekčnosti bude stačit jen 22 dní po první dávce, někteří odborníci varovali před tím, že ochrana nemusí být dostatečná.

Teď se k původním pravidlům 14 dní po očkování druhou dávkou vláda vrátila. Jen jedna dávka nebude stačit od pátku 9. července.

Ministr zdravotnictví už ve středu varoval před tím, že u varianty delta, která je zhruba o 60 procent nakažlivější než současný virus, má první očkování účinnost jen asi 33 procent. V Česku jí bylo zatím potvrzeno přes 120 případů, odborníci očekávají, že dříve nebo později kvůli snadnějšímu šíření převládne.

Studie ukazují, že dokončené očkování, zejména v ČR nejčastěji používanou vakcínou Pfizer/BioNTech, proti nákaze i delta mutací a zejména proti vážnému průběhu nákazy chrání dostatečně.

Dokončené očkování

Během července dostane podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha druhou vakcínu zhruba 1,6 milionu dalších lidí.

Celkově má 3,37 milionu lidí dokončené očkování. Mezi nejstaršími lidmi nad 70 let mají dokončené očkování téměř tři čtvrtiny lidí v tomto věku, u věkové skupiny nad 65 let jsou to skoro dvě třetiny a u lidí 60 až 64 let 58 procent.

Z padesátníků má dokončené očkování zhruba polovina. Ze čtyřicátníků je plně očkována méně než třetina, mezi třicátníky každý desátý a mladých od 16 do 29 let jen sedm procent.

Varovné signály z Prahy: covid-19 se přenáší zejména v rámci rodin, hlavní město se potýká s deltou Číst článek

Právě mezi nimi se podle vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška koronavirus v současné době nejvíc šíří v Praze.

Metropole má týdenní počet nových případů přepočtený na 100 000 obyvatel vyšší než 25, což byla úroveň, kdy byla v červnu platná poslední protiepidemická omezení. Druhý Středočeský kraj má incidenci deset, naopak pět krajů nižší než 3. Celostátní průměr byl podle pátečních dat 8,1.

Lidé, kteří nebudou dva týdny po dokončeném očkování, se budou muset nechat kvůli prokázání bezinfekčnosti na koronavirus testovat. Potvrzení o bezinfekčnosti je nyní požadováno například při ubytování v hotelu, návštěvě kadeřníka, fitness centra, bazénu nebo hromadných akcí, jako jsou sportovní utkání, koncerty či divadelní představení.

Povinnost prokázat se při případné kontrole mají také návštěvníci restaurací. Ministr Vojtěch v pátek uvedl, že uvažuje o tom, že by testy nově museli kontrolovat přímo provozovatelé.