5 věcí, které u čínských stříkaček nesedí: Blatného výroky, evropský diktát i nejrychlejší zásilka

Čínské stříkačky s pevnou jehlou, které mají do Česka dorazit na začátku února, jsou podle ministra Jana Blatného (za ANO) určené k ředění, nikoli k aplikaci očkování. Ještě o den dřív ale tvrdil něco jiného. Redaktoři a redaktorky Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz, kteří na nevhodnost pomůcek od asijského výrobce upozornili, našli v nejnovějším prohlášení šéfa zdravotnictví hned několik rozporů a nejasností. Projděte si je. Analýza Praha 5:00 29. ledna 2021

Ředění vs. aplikace

Ministr Blatný ve čtvrtek odpoledne problém kolem čínských stříkaček s pevnou jehlou vysvětloval pro Radiožurnál tak, že nejsou určeny pro aplikaci očkovací látky, ale pro její ředění. A tudíž v nich problém není. „Jsou to stříkačky s pevnou jehlou, které byly od začátku koncipovány a objednány tak, aby byly používány jen k naředění,“ řekl.

Pokud by se totiž používaly pro očkování, mohlo by být podání dávky podle oslovených lékařů bolestivější a hrozilo by i vyšší riziko zanesení infekce. Zdravotníci, se kterými mluvili reportéři Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz, rovněž upozorňovali, že nejsou ani tolik přesné a část natahované tekutiny navíc zůstává v jehle.

Redakce ale Blatnému položila v úterý prostřednictvím textové zprávy dotaz, ve kterém byla jasně zmíněná slova o očkování a aplikaci (viz box s celou otázkou). „Nejsou pro očkování tak vhodné jako inzulínky. Aplikace s nimi je bolestivější. Budou se tedy používat?“ Blatný odpověděl rozporuplně: „Jsou objednány stříkačky, jak s jehlou, tak bez ní.“

Otázka padla tedy znovu: „Vy sám víte o tom, že stříkačky s pevnou jehlou nejsou úplně vhodné?“ A tentokrát přišla jednoznačná odpověď. „Nejsou vhodné pro Pfizer, ale jsou pro jiné vakcíny,“ odepsal Blatný. Svoji odpověď už dál nerozvedl. Pouze odkázal na svého náměstka Vladimíra Černého.

Podle něj Blatný svým prohlášením zřejmě mířil na to, že stříkačky s pevnou jehlou mohou být pro natahování očkovací látky nepřesné. V případě vakcín od Pfizeru by se tak nemuselo podařit z jedné lahvičky vytáhnout i šestou dávku. „Jde o to, aby vám ta stříkačka umožnila mít jistotu, že skutečně šestá dávka je v objemu, jaký má být,“ popsal Černý. O ředění ale nepadlo ani slovo.

Redakce předtím kontaktovala také tiskový odbor resortu, ptala se na stejné dotazy jako Blatného a Černého. I přes urgence ale odpovědi nepřišly.

Nepochopená otázka

Blatný svoji původní reakci později v rozhovoru pro Radiožurnál bránil tím, že otázku nepochopil. „Myslím, že došlo k nedorozumění,“ uvedl. Měl prý za to, že se baví o tom, že „existují různé stříkačky a některé jsou vhodné na tu a některé na onu vakcínu.“ Dotaz byl však položený jasně: mířil na čínské pomůcky.

Jenže i kdyby tomu tak skutečně bylo, jeho odpověď „nejsou vhodné pro Pfizer, ale jsou pro jiné vakcíny“ i tak nesedí. Vakcína od firmy Moderna, které do Česka dorazilo zatím jen velmi omezené množství, se totiž neředí, jak redakci potvrdila primářka infekční kliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava Lenka Petroušová.

A neředí se ani vakcína od firmy AstraZeneca, kterou nyní schvaluje Evropská léková agentura. „Covid-19 vakcína AstraZeneca je v lékové formě injekční roztok. To znamená, že je určena pro okamžité použití bez nutnosti ředění,“ přiblížila Jarmila Dolečková, zástupkyně společnosti pro Česko a Slovensko. Ředí se tak pouze právě vakcína od Pfizeru. A na její ředění by podle logiky odpovědi Blatného stříkačky vhodné nebyly.

O kterých pomůckách tedy Blatný v původní esemeskové konverzaci mluvil? A proč jeho výrok potvrdil náměstek Černý, který počítal s tím, že se čínské stříkačky s pevnou jehlou budou používat pro aplikaci vakcíny? Že by měly čínské stříkačky s pevnou jehlou sloužit pro ředění, se nepíše ani v podkladech pro vládu, která se nákupy zdravotnického materiálu nutného pro očkování zabývala.

Rychlost zásilky

„Shodou okolností tento výrobce dodal dodávku nejdřív, proto se i nejdřív do České republiky dostane.“ To je další z argumentů, kterým ministr Blatný zdůvodňoval zásilku 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou od čínského výrobce Wuxi Yushou Medical Appliances.

Nejde o shodu okolností. Původně měla dodávka zdravotnického materiálu putovat z Číny lodí, což by znamenalo, že k využití by byla až v dubnu. Ministerstvo zdravotnictví ale zaplatilo více než třímilionový příplatek za expresní leteckou dopravu. Asijský výrobce má proto doručit pomůcky už v sobotu 6. února.

Vedle čínských stříkaček s pevnou jehlou resort v rámci společného evropského tendru objednal také zavážku 12 milionů jehel a 12 milionů stříkaček od bulharské firmy Farkol. Zaplatí za ni bezmála 19 milionů korun. A tyto pomůcky by podle Blatného měly být určeny právě pro aplikaci.

První dodávka bulharských pomůcek by tu měla být až zkraje dubna. „A pak dále, vždy po několika milionech měsíčně,“ vysvětlila redakci už dříve mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Právě po stříkačkách a jehlách na aplikaci bude přitom mnohem větší poptávka, s postupujícím očkováním se jejich spotřeba bude pohybovat v milionových objemech.

Oproti tomu pomůcek na ředění jsou v Česku zatím dostatečné zásoby. Podle analýzy, kterou zadal Ústřední krizový štáb v čele s Janem Hamáčkem (ČSSD) v polovině ledna, bylo v té době k dispozici zhruba 1,4 milionu stříkaček a 680 tisíc jehel na ředění. Pokud by tedy padla jedna jehla na jednu lahvičku Pfizeru, připravily by se tak více než čtyři miliony dávek.

První dodávka

Nejde ani o první dodávku pomůcek nutných pro očkování, jak tvrdil Blatný. Vedle ministerstva zdravotnictví nakupuje krizové zásoby z pověření vlády také Správa státních hmotných rezerv. Do jejích skladů v Sedlčanech už dorazilo 800 tisíc jehel a stříkaček pro ředění od prostějovské firmy Perfect Distribution.

A už v první půlce ledna přišlo 16 tisíc kusů ředicího roztoku o objemu 100 ml od společnosti Baxter Czech. Do konce měsíce by Správa státních hmotných rezerv měla získat také šest milionů injekčních stříkaček pro aplikaci od slovenské společnosti Chirana T. Injecta.

Hmotné rezervy čekají ještě na dodávku šesti milionů jehel, které ale nepřijdou naráz. Postupně je v příštích měsících dodají firmy Perfect Distribution a B. Braun Medical.

Objednávky státních hmotných rezerv shrnul aktuálně na twitteru jejich šéf Pavel Švagr:

V půlce ledna si navíc vláda objednala dalších pět milionů kusů jehel a stříkaček v hodnotě skoro 13,5 milionu korun, které teď aktuálně správa hmotných rezerv soutěží. A to nejen kvůli zpoždění dodávek z Evropské unie, ale i kvůli tomu, že nově se z lahviček od Pfizeru vytahuje šest namísto pěti dávek.

Evropský nákup

Nepřesné je také vyjádření ministerstva zdravotnictví, které se na sociálních sítích snažilo posléze uvést vše na pravou míru. Vedle toho, že resort na svém twitterovém účtu uvedl, že do Česka „dorazí z Číny 1,8 mil. jehel a stříkaček pro ředění vakcíny“ (správně je 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou), napsal i to, že zásilku objednala Evropská unie.

Brusel sice výrobce vysoutěžil, výběr pomůcek však nechal na jednotlivých členských státech. Ministerstvo zdravotnictví v rámci unijního tendru požádalo o zajištění tří typů materiálu, jak se píše ve vládních podkladech. Konkrétně šlo o zmíněné stříkačky s pevnou jehlou, dále stříkačky bez jehly a samostatné jehly.