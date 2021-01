Zdravotníci melou z posledního, očkování lékařů až v únoru je nepřijatelné, říká šéf lékařské komory

Lidí s potvrzenou nákazou koronavirem v Česku přibývá a kapacity nemocnic se tenčí. Aktuálně lékaři evidují zhruba 160 tisíc nemocných, z toho bezmála 7000 je v nemocnicích. Na jednotkách intenzivní péče leží přes tisíc pacientů. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky se to v následujících dnech nezlepší, spíš naopak. O nákaze mezi zdravotníky a očkovací strategii hovořil pro Radiožurnál prezident České lékařské komory Milan Kubek. Rozhovor Praha 10:55 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České lékařské komory Milan Kubek | Zdroj: Profimedia

Jak to vypadá s nákazou mezi zdravotníky a dalším personálem?

Situace je opravdu mimořádně vážná, vážnější než byla v říjnu. Máme rekordní počet celkově aktuálně nemocných. 160 tisíc, to jsou šílená čísla. Obdobně je tomu se zdravotníky. V současnosti je 7800 nemocných zdravotníků, z toho 1400 lékařů, 3500 sester. Bohužel za posledních sedm dní téměř 4000 nově nakažených, z toho 650 lékařů, 1800 sester. Nejsmutnější statistika je, že 34 zdravotníků zemřelo, z toho 15 lékařů.

Takže ta situace je opravdu mimořádně vážná a je třeba si znovu a znovu opakovat, že jsme se do ní dostali kvůli nezodpovědnému rozhodnutí vlády začátkem prosince – rozvolnit protiepidemická opatření v době, kdy jsme epidemii vůbec neměli pod kontrolou. Taková katastrofa u nás vůbec nemusela být. Česká republika je nejpostiženější zemí na celém světě, co se týče přepočtu na počet obyvatel, jsme jedni z nejhorších i v počtu zemřelých – 13 tisíc mrtvých, to je národní katastrofa.

Přidejte prosím ještě číslo, kolik zdravotníků se od počátku epidemie v Česku koronavirem nakazilo.

55 tisíc, což je téměř každý čtvrtý. Zdravotníci jsou nejpostiženější profesní skupinou. 9300 lékařů již bylo nemocných, stejně jako 25 tisíc zdravotních sester. Řada kolegů musí pracovat, i když mají následky po infekci, stále se necítí dobře, mají spoustu nejrůznějších obtíží. Ve zdravotnictví také není dodržována karanténa, protože zdravotníci, kteří přijdou do rizikového kontaktu, nemohou zůstávat doma, musí nadále pracovat. Zdravotníci už opravdu melou z posledního. Vláda nám stále slibuje nejrůznější formy podpory, ale jsou to pořád sliby chyby. Ani žádné odměny, za podzimní vlnu, které premiér zdravotníkům už měsíc slibuje a já se v tom stále snažím jednat, tak stále nic není.

Lékaři v terénu, hlavně praktičtí a ambulantní si stěžují, že podle vládní strategie očkování, mají přijít na řadu až v únoru ve fázi 1B, podobně jako další zdravotníci. Přednost mají jen ti, kteří se přímo podílí na péči o covid pozitivní pacienty. Co si o tom myslíte?

To je naprosto nepřijatelné a já jsem na to opakovaně upozorňoval jak koordinátora pana doktora Zdeňka Blahutu, tak ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) i předsedu vlády. Česká lékařská komora požaduje, aby ve skupině s absolutní prioritou byli očkováni všichni zdravotníci, kteří jsou při své práci v přímém kontaktu s pacienty nebo s potenciálně infekčním materiálem. A to jsou v podstatě úplně všichni.

Není náhodou, že největší počet zemřelých se rekrutuje právě ze zdravotníků z ambulantních sektorů, protože práce kolegů v nemocnicích na covidových jednotkách ve skafandrech je extrémně náročná, ale mnohem větší nebezpečí je v ambulancích, kde nevíte, kdo vám do té ambulance přichází. Až poté, kdy jste pacienta vyšetřil, byl jste s ním v blízkém kontaktu, tak se zjistí, že je infekční.

Měli jste jako Česká lékařská komora možnost vidět očkovací strategii a případně ji i připomínkovat?

Ano, měli jsme možnost. Nám se nejprve podařilo prosadit, že je očkování bezplatné, že stát převzal garanci za odškodnění případných nežádoucích účinků a že je očkování bezplatné i pro všechny zdravotníky, protože s tím strategie, která se v září schvalovala za ministra Vojtěcha, nepočítala. Poté ta druhá strategie říkala, že všichni zdravotníci budou prioritně očkováni a najednou se na poslední chvíli objevila strategie, která rozdělila zdravotníky na dvě části. To je nepřijatelné. Jednal jsem o tom mezi svátky s panem ministrem Blatným, měl jsem s ním jednání i ve čtvrtek, upozornil jsem na problém ve středu na jednání zdravotního výboru. Ale nevíme, jak to nakonec dopadne, protože vláda má údajně rozhodnout v pondělí.

Celkově je očkovací strategie strašně málo ambiciózní, protože neočekává, že by se proočkoval dostatečný počet lidí včas. Pokud se máme vyvarovat další vlny epidemie na podzim, tak bez nutnosti přijímat nějaká drastická opatření, která by paralyzovala ekonomiku a náš život, potřebujeme nejpozději do konce měsíce září naočkovat sedm milionů lidí. A pro zvládnutí jarní vlny bychom potřebovali naočkovat do konce března tak 2,5 až tři miliony rizikových osob, zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. To se evidentně nepodaří. Když se podíváme například do Izraele, kde již mají naočkováno více než 1,5 milionu lidí a očkují denně 150 tisíc osob, tak ta neschopnost naší administrativy zorganizovat adekvátní očkování je do nebe volající.