Nežádoucí účinky po očkování? Ústav dosud zaznamenal 67 případů, převážně jde o lehčí komplikace

Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje desítky oznámení ohledně podezření na nežádoucí účinky po očkování proti nemoci covid-19. Radiožurnálu to řekla mluvčí ústavu Klára Brunclíková. Nejčastější jsou podle ní příznaky podobné chřipce s bolestí hlavy, zimnicí, bolestí svalů a kloubů. Podle imunologa Václava Hořejšího jde o drobné potíže, které provázejí i mnoho různých jiných očkování. Praha 14:58 16. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv přijal do pátku 67 hlášení podezření na nežádoucí účinky po vakcíně proti onemocnění COVID-19.

‚Je tu velmi silná indicie.‘ Laboratoř v Česku má podezření, že odhalila nakažlivější mutaci koronaviru Číst článek

„Největší počet případů odpovídá flu-like syndromu (přechodné projevy podobné chřipce či viróze s bolestí hlavy, zimnicí, bolestí svalů a kloubů, pozn. red.), nahlášeny byly i reakce v místě injekce, jako je například otok nebo zarudnutí,“ upřesnila Brunclíková.

„Mezi hlášeními jsme zaznamenali i symptomy, které mohly být vyvolány nervozitou nebo úzkostí a další různé reakce – například nevolnost, zvracení nebo vyrážky,“ doplnila.

Ústav ale podle ní nedostal žádné hlášení o závažných nežádoucích účincích, které by naznačovaly vážný stav nebo ohrožení života očkovaných.

„Jsou většinou lehkého nebo mírně středního charakteru,“ uvedla šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Všechny příznaky podle ní v řádech hodin nebo dnů odeznívají.

Další problémy s centrálním rezervačním systémem. V Ostravě se kvůli němu nebude v sobotu očkovat Číst článek

Symptomy mohou být podle ní vyvolané třeba i nervozitou nebo úzkostí pacientů. „Někdo má třeba nevolnost nebo zvracení nebo vyrážku,“ vyjmenovala.

Státní ústav pro kontrolu léčiv všechny takové případy nejen eviduje, ale dále je také prověřuje. Všechna hlášení zároveň přesouvá do evropské databáze.

„Každé hlášení pečlivě hodnotíme. Musíme posoudit pravděpodobnost, jestli ta popsaná reakce byla skutečně způsobena očkováním. Ne vždy se dokáže příčinná souvislost. Jsme také kontaktu se zdravotníky, kteří mají povinnost toto hlásit, a víme, že daná reakce třeba po třech dnech zcela vymizela a pacient je v pořádku,“ popsala Storová.

‚Běžné drobné potíže‘

Podle imunologa Václava Hořejšího nejsou takovéto výsledky nic překvapivého. „Údaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv potvrzují to, co jsme již věděli ze třetí fáze klinických testů,“ uvedl pro Radiožurnál.

Babiš i Blatný se nechají podruhé očkovat později. ‚Maximalizujme počet seniorních slotů,‘ vyzvali Číst článek

A dodal, že takovéto drobné potíže u malého počtu lidí provázejí také mnoho různých jiných očkování.

„To, že člověka chvíli po očkování to místo vpichu bolí, je unavený, má po několik hodin nebo do druhého dne trochu zvýšenou teplotu je projevem, že imunitní systém skutečně reaguje na to, co se do něj dostalo. Je to tak v pořádku a je to zcela běžné,“ vysvětlil Hořejší.

Objevit se podle něj mohou také těžké reakce. Ty se ale vyskytují v naprosto minimální míře, ubezpečil imunolog. V Česku se podle něj zatím nic takového nestalo.

„Ale můžeme být připraveni na to, že jeden nebo několik málo jednotlivců z milionu může mít nějakou prudkou alergickou reakci. Proti ní ale také umíme zasáhnout. Pokud je člověk očkovaný a počká 20 minut v ordinaci lékaře a něco takového by se u něj projevilo, tak by to ten lékař uměl okamžitě vyřešit,“ uzavřel.

Očkování v Česku

Česko nyní očkuje dvěma vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Vakcínou od firem Pfizer a BioNTech se očkuje od 27. prosince, šlo o první vakcínu schválenou Evropskou komisí, která se dostala do Česka. Vakcína od Moderny se začala podávat v Moravskoslezském kraji ve čtvrtek, Ostrava měla k dispozici 8400 dávek.

Kolik hlášení o vedlejších účincích se týká vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a kolik vakcíny od Moderny, nedokázala šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv říct.

ONLINE: Index PES zůstává třetí den na čtvrtém stupni. V pátek přibylo 9230 nových případů koronaviru Číst článek

„Když hlášení přijímáme, tak potřebujeme přesně vědět, kterou vakcínu pacienti dostali. Ale poté již nerozlišujeme, zda tato hlášení jsou na vakcínu Pfizer, nebo na vakcínu Moderna,“ uvedla.

Česko zatím podle ministerstva zdravotnictví eviduje přes 70 tisíc naočkovaných lidí. Vakcínu by zatím měli dostávat jen zdravotníci nebo zaměstnanci a klienti domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem určených pro pacienty s demencí. Od pátečního rána se také spustil centrální rezervační systém, do kterého se mohou hlásit zájemci o očkování nad 80 let.

První den spuštění rezervačního systému k očkování proti covidu-19 se zaregistrovalo 116 994 seniorů. Z toho 9800 lidí starších 80 let si do páteční půlnoci rezervovalo termín, sdělil v sobotu vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.