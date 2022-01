Výběr z médií: děti čekající na vakcínu proti covidu, platy na ministerstvech a klesající příjmy z cigaret

V českém tisku se v pondělí dočtete, že malé děti můžou na vakcínu proti covidu-19 čekat i několik měsíců. Varují Lidové noviny. Zaměstnanci ministerstev si v posledních letech vydělali v průměru přes 50 tisíc korun měsíčně. Informují o tom Hospodářské noviny. A státnímu rozpočtu výrazně poklesly příjmy z cigaret, píše týdeník Hrot. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování dětí proti koronaviru | Foto: Idriss Bigou-Gilles/Hans Lucas | Zdroj: Reuters

E15

Čím dál víc firem nabízí svým zaměstnancům možnost vybírat si výplatu po částech už v průběhu měsíce. Informuje o tom pondělní deník E15. Podle zaměstnavatelů to podporuje produktivitu práce a také snižuje stres zaměstnanců, a to zejména v době pandemie koronaviru, inflace a rostoucích cen energií. Zájem o výplatu po částech tak u zaměstnanců společností, které tuto možnost nabízejí, roste.

Lidové noviny

Děti od pěti do jedenácti let můžou na vakcínu proti covidu-19 čekat i několik měsíců. Upozorňují na to pondělní Lidové noviny. Příčinou je hlavně malé zapojení pediatrů v ordinacích - ať už kvůli nedostatečným objednávkám nebo kvůli problémům s plánováním samotného očkování. Rodiče si tak s dětmi pro vakcínu častěji chodí do očkovacích míst.

Hospodářské noviny

Kromě jednoho resortu si zaměstnanci ministerstev v posledních letech vydělali v průměru přes 50 tisíc korun měsíčně. Píšou o tom pondělní Hospodářské noviny s odkazem na studii institutu CERGE-EI. Pracovníci na ministerstvech tak mají vyšší průměrné platy než zaměstnanci ve většině jiných státních organizací.

Právo

Na českých vysokých školách roste počet studentů se strachem z distanční výuky. Upozorňuje na to deník Právo. Nejčastěji nechápou vykládanou látku a následně mají strach, že nezvládnou zkoušky. Právě proto jich čím dál víc vyhledává pomoc u psychologů nebo pracovníků poradenských center. I proto se univerzity různými projekty snaží studentům pomáhat samy.

Týdeník Hrot

Státnímu rozpočtu výrazně poklesly příjmy ze spotřební daně na cigarety. Všímá si toho týdeník Hrot. Souvisí to nejenom s nižším zájmem cizinců o tabákové výrobky v Česku, ale také s rostoucí oblibou zdravějšího zahřívaného tabáku. Ten je jednak levnější a zároveň se na něj vztahuje výrazně nižší daň než na klasické cigarety.