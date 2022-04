Zájem o očkování proti covidu klesá. Velká centra řeší, co s nevyužitými vakcínami

Zájem o očkování proti nemoci covid se zmenšuje. Roste naopak počet prošlých vakcín, které je nutné zlikvidovat. Třeba v Plzeňském kraji se to týkalo od začátku roku víc než 8300 vakcín. A to je víc než za celý loňský rok. Na klesající zájem o vakcíny reagují i někteří praktičtí lékaři a přestávají očkovat. Velká centra naopak řeší, co s nevyužitými vakcínami.

„Vždy jsme objednávali pouze na týden, pět lahviček a v každé je šest dávek,“ popsala sestřička v ordinaci praktické lékařky ve Stříbře Zuzany Šímové. „22. února 2022 jsme podali poslední vakcínu a od té doby už neočkujeme. Ozývá se nám tak jeden člověk za 14 dní, musím ale vždy sehnat šest, aby se dóza spotřebovala. Kdyby byly dávky balené po jedné, zjednodušilo by to situaci,“ doplnila.

Praktický lékař Michael Dimitrov je také předsedou sdružení praktických lékařů. „V současné době mám jen čtyři lahvičky, takže 24 dávek. Expirují koncem dubna a zatím nemám žádné zájemce,“ řekl s tím, že pokud by ale zájem ze strany pacientů byl, s očkováním přestat nechce.

Více ampulí se také likviduje

Zájem o očkování ochabuje také podle statistiky kraje. Na přelomu února a března se nechávalo naočkovat 200 lidí za den, nyní je to zhruba stovka. Roste také počet zlikvidovaných vakcín, za celý loňský rok to bylo 7835 dávek, od letošního ledna do března už jich bylo více než 8300.

„Nejčastějšími důvody likvidace jsou nedostavení se pacienta nebo prošlá expirace nebo uskladnění většího množství vakcín, které nemohl uskladnit stát, a proto si je rozdělily kraje mezi sebou,“ uvedla mluvčí hejtmanství Eva Mertlová. Také Fakultní nemocnice v Plzni se zbavuje přebytků, 46 ampulí vakcíny skončí ve spalovně v souladu se zákonem o léčivech.