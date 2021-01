MAPA: Kam proudí vakcíny proti koronaviru? Vede Praha s Brnem, nejmíň dostává Pardubicko

Zatímco na Pardubicko a Karlovarsko dorazilo od začátku očkovacího maratonu jen po třech tisících vakcínách, Praha s Brnem jsou v počtu dávek na špici.

Tamní nemocnice však zároveň fungují jako distribuční centra. Server iROZHLAS.cz to vyčetl z evidence ministerstva zdravotnictví, kterou má k dispozici.

Během mapování, jak se nedostatkové ampulky rozdělují, narazil i na možný důvod, proč se neočkuje rychleji. Část nemocnic si totiž schovává vakcíny pro aplikaci druhé dávky.

Fakultní nemocnice Brno: 26 910 dávek

Fakultní nemocnice Bulovka: 25 740 dávek

Fakultní nemocnice Ostrava: 15 210 dávek

Tato zdravotnická zařízení obsadila pomyslné vítězné příčky v dosavadním rozdělování vakcíny proti koronaviru. Zatímco v Ostravě si nechávají očkovací látku pro vlastní spotřebu, v pražské a brněnské nemocnici dávky posílají dál. Fungují totiž jako distribuční centra pro region. A to je i důvod, proč dostali oproti Ostravě dávek téměř dvojnásobek.

„Byli jsme ujištěni, že tím jediným klíčem pro distribuci vakcín je procentuální podíl seniorů starších 65 let v dané populaci daného kraje. Takto je to stanoveno ministerstvem zdravotnictví,“ vysvětloval to po středečním jednání Ústředního krizového štábu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Praha s Brnem tak podle něj fungují jako jakási překladiště díky dostatku mrazících boxů.

Dělení ampulek

Jde však jen o ukázku z evidence, které redakci poskytlo po několika urgencích ministerstvo zdravotnictví. Server iROZHLAS.cz o ni zažádal poté, co vypukl skandál kolem Státního zdravotního ústavu. Ten v době, kdy bylo očkování vyhrazeno pouze pro zdravotníky a nejohroženější seniory, naočkoval také pracovníky z kanceláří i jejich příbuzné. Nebylo tak jasné, kam přesně a v jakých počtech vakcína proudí.

Ze zaslaného seznamu vyplývá, že do Státního zdravotního ústavu dorazilo dosud celkem 2340 dávek, tedy dvě plata po 195 ampulích. Jak s novým nášupem naložili a koho očkovali, ale mluvčí Klára Doláková neupřesnila. „Informace o vyočkovaných očkovacích látkách do systému hlášení ministerstva zdravotnictví zadáváme denně, pro konkrétní informace se obraťte tam,“ uvedla.

Jakým způsobem ministerstvo zdravotnictví vakcíny rozděluje, ukazuje následující mapa:

Údaje zaslané resortem jsou platné k pondělku. Některým nemocnicím ovšem přišla ve středu od Pfizeru nová zavážka, čísla se tak mohou měnit. Do toho si zdravotnická zařízení – aniž by to zachytil resortní přehled – dle potřeby jednotlivé dávky dále přeposílají.

To je třeba aktuální případ brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny. „Dneska nám došla tři plata, dávali jsme jedno plato do Fakultní nemocnice Brno,“ řekla mluvčí Dana Lipovská. Výpomoc ale funguje oboustranně. Před koncem roku zase dvě plata svaté Anně zaslala Fakultní nemocnice Brno. Ta pravidelně zásobuje také třeba Masarykův onkologický ústav, brněnskou psychiatrickou léčebnu či nemocnici v Boskovicích.

Naštvaní hejtmani

Nejméně vakcín proudí podle získané evidence například na Karlovarsko: v posledních třech týdnech získali jen 585 lahviček, které odpovídají 3510 dávkám. „Ještě před závozem prvních vakcín jsme se ohradili, že dodávky vakcín jsou nízké, naše očkovací centra mají kapacitu na to zvládnout proočkovat mnohem více lidí,“ uvedla krajská koordinátorka Dagmar Uhlíková. Od ministerstva zdravotnictví mají prý příslib, že dodávky navýší.

Podobná situace panuje také na Pardubicku, i tam zatím došlo jen 3510 dávek očkovací látky. Hejtman Martin Netolický (ČSSD) proto požádal minulý pátek vládu o další vakcíny. „Neměli jsme čím očkovat,“ vysvětlil. Podle něj se vakcína nerozděluje spravedlivě. „Bylo slíbeno, že počet dávek se bude odvíjet od populace každého kraje. To se ale neděje, stěžuje si na to více malých krajů,“ upozornil.

„Vláda neinformuje transparentně. Že neřekla veřejnosti, že velké množství vakcín putuje do Prahy, Jihomoravského kraje a Ostravy. Protože nemáme fakultní nemocnici, dostala se k nám necelá 3 procenta z celkové dodávky pro Českou republiku.“ Vítězslav Schrek (hejtman Vysočiny z ODS)

V Pardubickém kraji je připraveno pět očkovacích center, podle hejtmana ale neběží v plném provozu, protože v kraji není dost vakcíny. Z Brna si přitom hejtmanství nechalo podle Netolického dovézt další „plato“, tedy 195 lahviček. „V tuto chvíli ale máme k dispozici 30 lahviček, to je 180 dávek. Snad dostaneme ve čtvrtek další,“ doplnil.

Středočeský radní Pavel Pavlík (ODS) pak současný distribuční systém označuje za chaotický. Také on si stěžuje na nedostatek vakcín, přestože do nemocnic v Benešově a Kladně přiteklo dosud v součtu 15 210. Zdravotníků a nejohroženějších seniorů, které by měli teď prioritně očkovat, je ale podle něj v kraji dvakrát tolik.

„Takže nemáme dávek ani na polovinu, Kdybych vzal v potaz druhou vakcinaci, tak ani čtvrtinu,“ přiblížil radní. Zatím na nule pak byla Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi, která je také očkovacím místem. Zda má mrazicí boxy potřebné ke skladování vakcíny, ověřili až se zpožděním. Zavážka 390 ampulek tam proto dorazila až ve středu v nejnovější dodávce.

Podobná kritika se ozývala v posledních dnech také z Vysočiny či Jihočeského kraje. Tam podle koordinátora Petra Studenovského dostali sedm plat přímo od Pfizeru, další tři pak získali od jiných zdravotnických zařízení na základě „intervence na ministerstvu zdravotnictví“. Celkem tedy měli 11 700 dávek.

„Ty byly obdržené do minulého týdne a byly v drtivé většině vyočkovány do pátku. Nepatrný počet začátkem tohoto týdne pro zkušební provoz velkokapacitního očkovacího centra na českobudějovickém výstavišti,“ popsal Studenovský. Několik dní tak byli v kraji takzvaně na suchu, ve středu ale dostali od výrobce další tři plata, tedy 3510 dávek.

Očkovací přebytky

V Česku mělo podle evidence ministerstva zdravotnictví platné k pondělku být celkem 203 580 dávek vakcíny proti koronaviru. Očkovací látka se ale zatím podala pouze 120 858 lidem. Kam se tedy „ztratil“ ten zbytek, tedy více než 80 tisíc dávek? Proč se nevyužily? Server iROZHLAS.cz se na to proto zeptal ministerstva zdravotnictví, aby vysvětlilo, kde systém vázne.

Mluvčí Barbora Peterová ale na dotazy redakce do uzávěrky textu nereagovala. Očkovací proces minulý týden během návštěvy očkovacího centra v Brně kritizoval také premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že pomalý. Vinil především ředitele vakcinačních center. „Samozřejmě, že nejsem spokojen. Vakcína čeká v mrazáku na naše lidi,“ prohlásil.

Očkování proti onemocnění Covid-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Možné vysvětlení nabízí jednotlivá zdravotnická zařízení. Například ve Vojenské nemocnici Brno, která rovněž funguje jako očkovací místo, si část vakcín schovávají pro druhou dávku. Ta musí být aplikována s odstupem tří týdnů. „Nevíme, jak to bude dál. Držíme si proto jednu dávku pro lidi, kteří už byli očkovaní. Aby se náhodou nestalo to, že přijdou, a my je nebudeme mít čím očkovat,“ přiblížil ředitel Martin Stračár.

Do vojenské nemocnice došlo v uplynulých týdnech 390 lahviček s vakcínou, které odpovídají zhruba 2340 dávkám. Půlku ampulí dostalo zařízení přímo od Pfizeru, jak je zaznamenáno také v přehledu ministerstva, druhou půlku mu pak přerozdělila Fakultní nemocnice Brno. Nemocnice z toho vyočkovala zatím 212 lahviček, tedy 1276 dávek.

„Máme to vypočítané tak, že když budeme do pátku očkovat, budeme mít stále na druhou dávku,“ pokračoval Stračár. Šetřit nemocnice ale nakonec nemusí. Ve středu totiž dostala od Pfizeru v rámci nové zavážky dalších 195 kusů ampulí s vakcínou.

Podobně to má také Fakultní nemocnice Brno. „My si také schováváme vakcíny na druhou dávku, pro nás je to priorita. V případě, že bychom to nepřeočkovali, tak ztrácí smysl první očkování,“ popsala mluvčí Veronika Plachá.

Omezení dodávek

Firma Pfizer minulý týden navíc oznámila, že dočasně omezí dodávky vakcíny pro evropský trh. Projevilo se to už tento týden – některé tuzemské nemocnice dostaly dávek méně, než původně počítaly. „Ve středu mělo přijít osm plat, ale přišla jenom čtyři,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Plachá.

Nejistý je přitom i příští týden. Podle premiéra Babiše výrobce dosud nesdělil, kolik dávek do Česka pošle. Chybějící vakcíny by měl prý Pfizer dodat až v polovině února. „Dneska (středa – pozn. red.) přišli s totálně šokující a nepřijatelnou informací, že další dodávky nám chtějí krátit o 30 procent další tři týdny. To je absolutně skandální,“ prohlásil šéf kabinetu. Podle Babiše by se tím měla zabývat evropská rada, která zasedne ve čtvrtek.

Vakcinační proces v Česku ovšem provází netransparentní nakládání s daty ohledně očkovaných. Ústav zdravotnických informací a statistiky, který údaje sbírá, zveřejňuje jednou týdne strohý počet očkovaných. Podrobnější informace ale odmítá zveřejnit, jak už dříve popsal server iROZHLAS.cz ZDE.

Situace by se ale mohla zlepšit: ústav by mohl nově z podnětu pirátské poslankyně Olgy Richterová publikovat data o očkovaných denně, a to i s rozpadem na kraje a jednotlivé věkové skupiny. Do toho přišel server Seznam Zprávy ve středu s tím, že od vládních statistiků tabulka s těmito daty unikla.