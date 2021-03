ONLINE: V dubnu se dostaneme na tři miliony podaných dávek vakcíny, doufá ministr Blatný

Česko se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v dubnu dostane na tři miliony podaných dávek vakcíny proti koronaviru. Celkem již do země přišlo 1,8 milionu dávek, ke čtvrtečnímu večeru jich bylo lidem podáno 1,5 milionu. „Platí, že v červnu bude alespoň jednou dávkou naočkováno 60 až 70 procent populace,“ řekl ministr na tiskové konferenci. Poměr mezi dodanými a podanými dávkami se podle něj blíží 90 procentům. Sledujeme online Praha 8:22 26. 3. 2021 (Aktualizováno: 8:36 26. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V dubnu by podle ministra měl dorazit milion dávek od firem Pfizer/BioNtech, 140 tisíc dávek od firmy Moderna a 200 tisíc dávek od firmy AstraZeneca. Blatný opět potvrdil, že do Česka přijde i vakcína od Johnson & Johnson. O té dříve premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že v dubnu nedorazí.

Podle Blatného se v systému na registraci k očkování chronicky nemocných pacientů dosud zaregistrovalo 40 tisíc lidí, více než polovina ve věku 60 až 69 let.

„Po Velikonocích zahájíme registraci k očkování skupiny nad 65 let. Příští týden také budeme řešit pravidelné testování zaměstnanců v sociálních službách,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Očkují se podle něj také učitelé – zaregistrováno je 174 811 osob. Platnost kódu je do nedělní půlnoci, uvedl. Na termín čeká přes 74 tisíc registrovaných pedagogů.

Ve čtvrtek přibylo v Česku nejméně případů nemoci covid-19 za všední den od 8. února. Potvrzeno bylo 7853 případů nákazy koronavirem, což bylo o čtvrtinu méně než předchozí čtvrtek. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Ve čtvrtek bylo podáno 40 770 dávek očkování proti covidu-19, což je skoro o pětinu méně než před týdnem.

Počty očkovaných se propadají celý týden. Většina států Evropské unie se nyní potýká s nedostatkem vakcín kvůli nižším dodávkám očkovacích látek od některých firem. Česká republika má podle pátečního vyjádření ministra Blatného stále výrazně více dávek, než zatím stíhá aplikovat.

Rozvolňování

„Situace se vyvíjí postupně a intenzivně pracujeme na tom, abychom se mohli vrátit do normálního života. Tak, jak bude přibývat očkovaných, bude možné častěji využít výjimku z testování, které bude jinak povinné. Snažíme se, aby byla výhledová rozvolňování řízená,“ uvedl ministr zdravotnictví. Ministerstvo podle něj dokončuje strategii surveillance, která bude zajišťovat včasné varování před novou mutací.

„Uzávěra okresů je hlavním důvodem, kvůli kterému budeme žádat o prodloužení nouzového stavu. Ostatní lze zajistit pandemickým zákonem. Když se vše bude vyvíjet tak, jak si přejeme, uvolnění pohybu by mohlo nastat po Velikonocích,“ řekl Blatný.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová na konferenci uvedla, že jednala s jednotlivými sektory o nastavení pravidel pro rozvolňování. Hlavním tématem je podle ní návrat žáků do škol, především do mateřských škol a na první stupně základních škol. „Testovat se budou dvakrát týdně antigenními testy a jde nám o to, aby byly děti v bezpečí a nedocházelo k šíření nákazy ve školách,“ objasnila.

„Jednali jsme i s výrobními podniky, kulturou, sportem a dalšími. Podmínky budou definovány pro jednotlivé sektory.“ Na termínu návratu do škol se příští týden dohodne s ministerstvem školství, odhaduje ho na konec dubna.

