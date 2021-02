Vondrák o přednostním očkování: Klidně mě rozmázněte, nevadí, jsem připravený si to obhájit

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák z hnutí ANO byl očkovaný proti covidu-19 na konci loňského roku. Své očkování potvrdil s tím, že to bylo „racionální“, neboť řídí krizový štáb a zodpovídá za zajištění vakcinace v celém kraji. V rozhovoru pro Radiožurnál na ministerský dokument o strategii očkování reagoval podrážděně a označil ho za nezávazný „nicneříkající dopis zcela obecného charakteru“. Ostrava 13:42 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák z hnutí ANO byl očkovaný proti covidu-19 na konci loňského roku | Foto: Adolf Horsinka / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Byl jste očkovaný proti covid-19?

Ano, z mimořádné dávky na konci roku prostřednictvím naší zdravotní záchranné služby.

Vzpomenete si, kdy přesně to bylo?

Den před Silvestrem, takže 30. prosince.

A proč jste byl přednostně očkován?

Protože zbyly nějaké dávky a protože taky za to celé tady zodpovídám. Zodpovídáme za zajištění vakcinace celého kraje jako krizový štáb.

Ale vy sám, dostáváte se do kontaktu s covid pozitivními pacienty?

Ano, teď jsem zrovna byl čtrnáct dnů v karanténě a ještě jsem v karanténě. Jeden z našich náměstků byl pozitivní, takže jsme museli - celá rada - do karantény.

Aha, protože jste se dostal…

Aha co?

Prosím?

Říkal jste aha, já říkám aha co?

Chtěl jsem se zeptat, jestli jste v kontaktu…

Ano, pořád jsem v kontaktu. Jsem na úřadu pořád v kontaktu se spoustou lidí. A prošli jsme situací, že jsme museli nechat vydezinfikovat celý krajský úřad a permanentně u nás musíme kontrolovat a testujeme.

Byl jste tedy očkovaný 30. prosince, nicméně podle Strategie očkování proti covid-19 v České republice z 22. prosince byly prioritními skupinami…

Víte, pane redaktore, nemám zájem se obhajovat, protože na rozdíl od vás jsem byl na vojně a platí jedna věc, a proto jsme taky očkovali některé zástupce našeho integrovaného záchranného systému, to znamená policii a hasiče.

Protože to nemůže zůstat bez toho, aby se o to nikdo nestaral. Rozumíme si? Jestli to chcete dále zvětšovat, klidně to dejte, já se toho honu na čarodějnice nebojím. Mně je dvaašedesát, jsem zdravotně poměrně dost indisponovaný a celé tohle mám na krku už rok. Takže, jestli to chcete takto dále rozvíjet, klidně to udělejte, mne je to jedno.

‚Dopis obecného charakteru‘

Ještě jsem nic nerozvíjel, mně jde jen o to, jestli…

Ne, ne, ale proč se takhle ptáte? Nedělejte ze mě blbce, víte, mám poměrně vysoké IQ, jsem univerzitní profesor, nepotřebuju, abyste ze mě dělal idiota.

Mně jde jen o to…

Nejde vám o nic jiného, než tady si vybrat všechny a zase je pranýřovat, jako jste to dělali vždycky. Takže buď se domluvíme na nějaké seriózní komunikaci... Vám to říkám – 30. prosince nebyl závazný příkaz, kdo se má očkovat. Dostali jsme dávky, otevřené, které měly expirační dobu, a bylo mi nabídnuto ze strany záchranné služby, že bychom mohli prostě provést očkování těch, kteří se o to celé starají. Takže jsem na to kývnul.

Já si o to neříkal. Byť jsem riziková skupina, na rozdíl od Izraelců, kde očkují od 60 plus. Takže zkuste si vzít příklad, co se děje v Izraeli. Zkuste si vybrat zemi, kde to funguje. A zjistíte, že se očkuje od začátku prioritně 60+. Takže, mně je dvaašedesát a v té době nebyl žádný závazný příkaz definovaný až 5. ledna.

Ale ta Strategie očkování…

Ale co?

Ta Strategie očkování…

To je šestnáctistránkový dopis, nicneříkající, zcela obecného charakteru. Mimochodem je tam krizová infrastruktura. (Dokument Strategie očkování proti covid-19 v České republice byl podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové závazný a projednaný vládou - pozn. red.)

Můžu vám ty prioritní skupiny přečíst?

Nemusíte mi to číst, znám to, samozřejmě, že to znám. Takže si nechte tyhle arogantní řeči, klidně mě rozmázněte, mně to nevadí, jsem připravený si to obhájit.

Říkal jste, že vakcína byla nabídnuta vám a ještě několika dalším lidem…

Krizový štáb, úzké vedení krizového štábu.

A ti to také využili?

Ano, protože to je ampule šesti dávek, nemůžete naočkovat jednoho a pět co? To spláchnete do záchodu? Nebo, co s tím uděláte?

To nemůžu vědět, jak očkování probíhalo, já u toho nebyl…

Nevíte, tak se snažte to pochopit. Jsem dost starý na to, abyste si ze mě dělal dobrý den. Považuju to, co říkáte, za velmi arogantní. Bylo mi nabídnuto očkování úzkého vedení krizového štábu. Nechtěl jsem to, ale protože jsem se domníval, že je to racionální a racionální to je, tak jsem na to přistoupil. A skutečně nemám zájem se tady v tomto obhajovat.

‚Jsem připravený to vysvětlit‘

Když se ještě vrátím ke Strategii očkování proti covid-19 v ČR z konce roku 2020. Mezi prioritními skupinami v první fázi očkování jsou zdravotníci, hospitalizovaní pacienti, praktičtí lékaři, zaměstnanci pro domovy pro seniory.

Tam není řečeno, že 1.A a 1.B jsou sekvenčně za sebou. To tam není nikde řečeno.

Je. Je tam napsáno, kdy se mají skupiny očkovat, harmonogram tam je.

Ale to je jen návrh. To není nic, co by bylo definováno opatřením nebo nařízením vlády.

Ještě ty prioritní skupiny v první fázi dočtu – základní složky integrovaného záchranné systému, tedy zdravotní služba, policie, hasiči, jednotky požární ochrany. O krizovém štábu se tam nemluví.

Jaké máte IQ, prosím vás? Kdo si myslíte, že řídí integrovaný záchranný systém? Kdo si myslíte, že řídí integrovaný záchranný systém? Víte to? Víte to ze zákona, kdo řídí integrovaný záchranný systém? Já se vás ptám? Víte to?

Zeptal jsem se vás…

Ne já se vás ptám, kdo řídí integrovaný záchranný systém?

Já jsem se ptal…

Ze zákona hejtman. Tak buďte tak laskav a neobtěžujte mě, už toho mám plné zuby. Nehodlám se obhajovat za svou práci, kterou tady rok dělám, každý den, každou neděli, každou sobotu, dvacet čtyři lomeno sedm. Takže, jestli se vám to líbí, klidně mě rozmázněte, mně je to úplně šumák. Běžte do toho, napište to, jsem připravený to vysvětlit. A už mě to fakt nebaví. Takže běžte do toho a už mě neobtěžujte, na shledanou.