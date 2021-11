60 procent Čechů má alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu, zájem o očkování nadále stoupá

Očkováno proti covidu-19 alespoň jednou dávkou vakcíny je 60 procent Čechů, tedy 6,4 milionu osob. Dokončené očkování má 57,8 procenta populace Česka. Poslední procento, tedy asi 100 000 očkovaných, přibylo za deset dní. Více než 88 000 občanů na podání vakcíny čeká, je k očkování registrováno nebo má rezervovaný termín. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Od začátku října se nechalo nově očkovat téměř 343 000 lidí. Praha 16:24 16. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájemci o očkování před očkovacím centrem na Hlavním nádraží v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí večer po jednání vlády v demisi řekl, že cílem všech navrhovaných protiepidemických opatření je hlavně zvýšení proočkovanosti. Rozpracovat má do čtvrtka několik variant opatření od ukončení uznávání antigenních testů po omezení volného pohybu neočkovaných.

V současné době je termín pro podání druhé dávky nejčastější vakcíny Pfizer/BioNTech 21 dní po první dávce a ochrana, která je podle odborníků dostatečná a slouží i pro vystavení covidového certifikátu, je 14 dní po druhé dávce.

U jednodávkové vakcíny Janssen od firmy Johnson & Johnson začíná bezinfekčnost 14 dní po aplikaci, nové studie ale ukazují, že ochrana po očkování zřejmě trvá kratší dobu. Zkrácení zvažuje i ministerstvo zdravotnictví. Od začátku října si vakcínu Janssen nechalo naočkovat přes 100 000 lidí.

Statisíce nenaočkovaných

Podle odborníků jsou ve vyšším riziku vážného průběhu při nákaze lidé starší 65 let. Od začátku října do poloviny listopadu si jich nově přišlo pro vakcínu asi 28 000. Stále zbývá podle dat ministerstva 60 000 neočkovaných nad 80 let, kteří nejsou k očkování ani registrovaní, 131 000 sedmdesátníků a zhruba 116 000 lidí ve věku 65 až 69 let.

Naopak pro posilující dávku očkování si přišlo za poslední měsíc a půl více než 520 000 občanů, tvoří tak více než polovinu dávek podaných v této době. Nárok mělo do konce října asi milion osob, kteří byli na druhé dávce očkování před koncem dubna.

Podle vakcinologů je posilující dávka třeba hlavně u seniorů, u kterých ochrana po očkování po několika měsících klesá. Skupina odborníků Mezioborové skupiny pro epidemickou situaci (MeSES) minulý týden navrhla zkrácení intervalu přeočkování ze současných šesti na pět měsíců.

Zájem o očkování roste

Zájem o očkování znovu stoupá zhruba od poloviny října, kdy počty pozitivně testovaných začaly opět výrazně růst. Zároveň byla oznámena zpřísnění opatření od 1. listopadu, která se týkala zkrácení doby platnosti negativních testů a ukončení hrazení testování neočkovaným dospělým z veřejného zdravotního pojištění.

Od začátku listopadu se podíl těch, kteří jsou očkovaní, mají rezervovaný termín nebo registraci k vakcinaci, zvýšil z 59,2 procenta populace na 60,8 procenta. Největší rozdíly mezi začátkem listopadu a jeho polovinou jsou v mladších věkových kategoriích. V současné době je plně očkováno 33,5 procenta dětí ve věku 12 až 15 let, dalších 7,9 procenta populace dostalo první vakcínu nebo čeká na její podání. U osob ve věku 16 až 29 let je to 5,8 procenta populace, u třicátníků do 34 let jde o 4,6 procenta a u lidí 35 až 39 let o 3,8 procenta.

Na vakcínu ale čeká také asi tři procenta seniorů nad 80 let a zhruba dvě procenta sedmdesátníků, což jsou nejvíce proočkované věkové kategorie.

Zatím nejvyšší zájem o očkování na podzim byl v pátek 5. listopadu, kdy bylo podáno skoro 58 tisíc dávek. V uplynulém týdnu bylo každý den podáno více než 43 000, v pátek přes 52 000. V pondělí 15. listopadu zdravotníci aplikovali asi 39 000 dávek.