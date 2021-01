Některé kraje mají zásoby jehel pro očkování jen na čtyři dny. Stát to chce řešit zápůjčkou z nemocnic

V Česku je zásoba stříkaček pro aplikaci očkování proti koronaviru na 65 dní. Po jednání Ústřední krizového štábu to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Analýza zdravotnického materiálu ale podle něj ukázala disproporce mezi jednotlivými kraji. Například v Plzeňském kraji mají zásoby jen na šest dní, v Olomouckém a Moravskoslezkém pouze na čtyři. Ministerstvo zdravotnictví by to podle Hamáčka mělo řešit zápůjčkou z fakultních nemocnic.

