‚Jedeme na hranicích možností.‘ U většiny míst na testování koronaviru se tvoří fronty, nejvíc v Praze

Zájem o testování na koronavirus od začátku týdne roste, v Praze i v dalších městech se tvoří fronty dlouhé několik desítek metrů. Některá odběrová místa kvůli tomu od pondělka navýší testovací kapacitu. „Opět zavedeme testování z auta, které fungovalo před prázdninami,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Egon Havrlant, mluvčí zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati. Praha/Zlín 12:11 11. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fronta před alergologií Fakultní nemocnice Olomouc (pátek 11. září) | Zdroj: iRozhlas

O testování roste zájem od začátku týdne. Redakci to řekla například mluvčí pražské Všeobecné fakultní nemocnice Marie Heřmánková.

„Před nemocnicí se tvoří fronta. Zatím je to tak, že okolo třetí ve frontě dopočítáme lidi, které ještě stihneme otestovat a zbytek pošleme domů. Nestíháme víc testovat i kvůli kapacitním důvodům, takže se stále snažíme nabírat mediky,“ řekla Heřmánková s tím, že se na odběry čeká až tři hodiny. Na testování je možné se objednat i on-line, ale kapacity jsou aktuálně dost vyčerpané – nejbližší termín je 24. září. To ovšem v případě Všeobecné fakultní nemocnice nebrání lidem přijít osobně.

Od příštího týdne se podle Heřmánkové testovací doba o hodinu prodlouží. „Budeme začínat už v sedm,“ dodala.

Podobná situace je ve střešovické Ústřední vojenské nemocnici. „V současné době jedeme skutečně na hranicích možností. Bez pomoci vojenského personálu, bez pomoci různých stážistů a brigádníků bychom to nezvládali,“ řekl České televizi primář hematologie Miloš Bohoněk.

Dlouhá fronta se tvoří i před odběrovým místem Nemocnice Na Bulovce. Ta bude nově přijímat jen zájemce, kteří se předem registrovali. „Vzhledem k nárůstu počtu odběrů na koronavirus vyšetřujeme pouze ty, kteří jsou objednaní v on-line rezervačním systému,“ napsala Bulovka na svém twitteru.

Odběrové místo na Václavském náměstí je v pátek uzavřené kvůli dezinfekci celého prostoru.

Ráno na Bulovce. Lidé bez rezervace času online indikovaní hygienou nebo lékařem tvoří desítky metrů dlouhou frontu. Objednaní a samoplátci jdou rychle. Rezervace se plní, teď se lze objednat nejdřív na neděli odpoledne,ráno to šlo i na dopolední časy. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/AjnpFoSKWY — Janetta Roubková (@janetta_r) September 11, 2020

Fronty ve Zlíně i Olomouci

Na testování se čeká i ve Zlíně. Krajská nemocnice Tomáše Bati však podle mluvčího Egona Havrlanta více méně stíhá i díky tomu, že je možné vytvořit on-line rezervace. Webový formulář však nabízí nejbližší termín 17. září.

„V on-line systému se může přihlásit 85 zájemců, bereme ale i lidi, kteří přijdou bez rezervace. Celkově jich denně otestujeme až dvě stovky,“ uvedl Havrlant.

Kapacitu chce nicméně nemocnice navýšit od pondělka. „Opět zavedeme testování z auta, které fungovalo před prázdninami,“ řekl mluvčí zlínské nemocnice.

Fronty se tvoří i v Olomouci u fakultní nemocnice, kde se vzorky odebírají na alergologickém oddělení. Ještě minulý týden byla odběrů zhruba třetina, sdělila čekajícím ve frontě omluvně členka nemocničního personálu.

„Čekala jsem nakonec dohromady asi padesát minut, šlo to poměrně rychle,“ popsala redakci po odběru žena z Olomoucka. Praktická lékařka ji poslala na test poté, co měla v noci zimnici. Nyní je doma a čeká na výsledky, které jí hygiena rovnou zavolá, když bude test pozitivní. V opačném případě jí má do 24 hodin dorazit SMS.