Odpadní vody z Prahy ukazují rostoucí nálož covidu v populaci. Nakažených podle oficiálních dat ubývá

Ještě zhruba měsíc by mohlo v nemocnicích přibývat lidí s covidem-19. A to i přesto, že podle oficiálních údajů nově nakažených ubývá. Dál rostoucí virovou nálož v populaci ukazují data z pražských odpadních vod, které sledují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a Pražských vodovodů a kanalizací. Už minulé vlny epidemie prokázaly, že data z odpadních vod dokážou předpovědět situaci v nemocnicích s přibližně čtyřtýdenním předstihem. Praha 7:36 25. února 2022

„V této bandasce máme vzorek, je to odpadní voda, a teď ho nalijeme do vzorkovnice.“ Ta pak putuje na Vysokou školu chemicko-technologickou, kde odborníci ze vzorků zjistí množství viru SARS-CoV-2.

„V těchto týdnech opět vidíme nárůst množství viru v odpadních vodách, už se zase blížíme hodnotám z listopadu roku 2021. Rozhodně bych v tuto chvíli neřekl, že množství viru v odpad vodách je za vrcholem,“ upozorňuje pro Radiožurnál Jan Bartáček z Ústavu technologie, vědy a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické.

Oficiální data o epidemii ministerstva zdravotnictví přitom ukazují opačný trend. Počty nově nakažených klesají. Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková si myslí, že má Česko v této vlně to nejhorší za sebou.

„Pokud budeme všichni vhodní k očkování očkovaní, tak se nemusíme bát, jsme dobře chráněni. A je jedno, jaká nálož viru je v populaci. Všichni vidí, že jsou ohromná čísla celkově nakažených, ale ten dopad do nemocnic je sražen tím, že je populace proočkovaná,“ upřesňuje.

Pacienti na JIP

Vašáková ale připouští, že v nemocnicích může ještě lidí s covidem-19 přibývat. „Zátěž nemocnice je cca padesát procent toho, co bylo v podzimní části pandemie, ale ta čísla významně neklesají, takže to, že dorazil virus do zranitelné populace, bohužel dělá to, že ještě do nemocnic doráží poměrně dost lidí, kteří nejsou v dobrém stavu,“ přibližuje.

Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické v minulých vlnách epidemie zjistili, že data z pražských odpadních vod spolehlivě předpovídají situaci v nemocnicích, především na jednotkách intenzivní péče. A to asi s měsíčním předstihem.

„Pokud bude korelace podobná jako loni, tak očekáváme, že by měly začít narůstat počty pacientů na JIP a ten nárůst by měl pokračovat několik týdnů. Ta vlna bude dosahovat podobných čísel jako na podzim. V tu dobu bylo na JIP bylo kolem tisíce pacientů. Podle našich dat by to mělo vypadat, že bychom se mohli dostávat až na takovéto počty,“ míní Bartáček.

Podle Vašákové k tomu může přispět aktuální rozvolňování. Ministerstvo při zmírňování opatření zvažuje různé parametry, data z odpadních vod ale mezi ně nepatří.

„Zatím tím nelze řídit náš klinický nebo proepidemický postoj. Ono to asi bude využíváno k včasné predikci toho, že přichází vlna covidu-19.“

Třeba Praha 9 využívala data z odpadních vod proti šíření viru ve školách „Třeba v pondělí hlásila kanalizace, že je tam deset a více případů. Následně jsme provedli PCR testování, našli jsme 12 lidí, šli do karantény a čtvrteční kanalizační test ukázal zelenou, že tam už nikdo takový není, že to zafungovalo,“ vysvětluje starosta městské části Tomáš Portlík z ODS.

S testováním vzorků odpadních vod na koronavirus začal v pilotním projektu i Státní zdravotní ústav. Kromě Prahy spolupracuje s Brnem, Ostravou a Plzní. Data zatím nemá.