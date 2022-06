Nové varianty omikronu? Vědci je sledují i kvůli novým vakcínám, popisuje Chlíbek

Česko eviduje nové typy koronaviru omikron označené BA.4 a BA.5. Druhá zmíněná zřejmě stojí za prudkým nárůstem nakažených v Portugalsku. Co o nich víme? Snáze proniknou přes covidovou imunitu a očkování, říká pro iROZHLAS.cz předseda České vakcionologické společnosti Roman Chlíbek. A dodává, že tyto varianty vědci sledují i kvůli chystaným vakcínám, které mají být hotové koncem léta tak, aby se začaly používat při možné podzimní covidové vlně. Rozhovor Praha 6:38 10. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Chlíbek, předseda České vakcionologické společnosti | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Státní zdravotní ústav minulý týden informoval o výskytu nových variant omikronu BA.4 a BA.5 v Česku. Můžete stručně říci, co o nich zatím víme? Jak se třeba liší oproti původní variantě omikronu?

Ukazuje se, že lidé, kteří prodělali nákazu jinými variantami omikronu, budou mít ochranu proti těmto novým variantám pravděpodobně nižší. Souvisí to i s vakcínami, které se nyní chystají na novou variantu omikron. Sleduje se imunitní odpověď u lidí, kteří prodělali nákazu variantou omikron BA.1 a BA.2. A ukazuje se, že tito lidé mají poměrně silnou imunitní odpověď na varianty jedna a dva, ale už nemají takovou odpověď právě proti variantám čtyři a pět.

Takže se mohou snáze znovu nakazit?

Ano. Riziko těchto variant BA.4 a BA.5 je, že lidé, kteří v minulosti prodělali nákazu i variantou omikron, už nemusí být dostatečně silně chráněni proti těmto novým variantám. A pokud by se tato nákaza více rozšířila v Česku, tak samozřejmě hrozí větší množství průlomových infekcí právě u lidí, kteří prodělali předchozí varianty omikronu.

A víme, jak proti těmto novým variantám funguje očkování?

Zatím studie, které byly provedeny, ukázaly, že lidé, kteří byli očkováni proti covidu a prodělali nákazu variantou omikronu třeba BA.1, tak jsou poměrně silně chráněni proti variantám jedna a dva, ale nikoliv právě proti variantě čtyři a pět.

A je otázkou, do jaké míry bude chránit lidi tato hybridní imunita, o které jsme říkali, že to je to nejsilnější, co může být. Je možné, že s příchodem těchto nových variant ani tato hybridní imunita nebude to nejlepší, co může být. A s příchodem případné nové vlny bude otázka nezbytnosti přeočkování, ideálně přeočkování novou vakcínou.

Nové vakcíny na podzim

Zmínil jste, že toto bedlivě sledují lidé, kteří připravují nové vakcíny proti koronaviru. Mohl byste upřesnit, o jaké vakcíny jde?

Myslím, že nejdále jsou oba výrobci mRNA vakcín, to znamená firma Moderna a firma Pfizer, které připravují na podzim dvousložkové vakcíny. Jednou ze složek vakcíny bude omikronová varianta viru, plus ten původní virus. V tomto případě je nejdále firma Moderna, která předpokládá, že by žádost o registraci této vakcíny mohla předložit na konci nebo v průběhu srpna. Vakcína by se tu pak mohla objevit třeba na přelomu září a října.

Co se týče firmy Pfizer, tak ta také zkouší kombinace více kmenů omikronu plus toho původního viru. Ale má také studie, které běží s dvojnásobným množstvím antigenu. Což je jedna z cest, jak zvýšit účinnost proti omikronu. Buď je možné přidat omikron do vakcíny a ideálně tam přidat i ten původní virus, aby byla ochrana co nejširší, anebo zvýšit množství antigenu.

Počítáte tedy s tím, že se v Česku bude na podzim očkovat už těmito novými vakcínami? Je to možné?

Jakmile budou dostupné, tak by se s nimi určitě mělo očkovat. Pokud ale začne docházet k podzimní vlně a budou narůstat počty případů, tak rozhodně lidé, kteří dosud měli jenom dvě dávky – a je prokázáno, že kvůli omikronu potřebují minimálně tři – tak nemohou čekat na tu novou vakcínu, která se tady může objevit třeba až v říjnu. Začne-li to v České republice stoupat už v září, pak bude určitě vhodné se očkovat tím, co tady v tu chvíli je, protože ochranu tím samozřejmě získají.

A lidé, kteří mají za sebou už tři dávky – a nebude-li to dlouhý interval od třetí dávky – tak mohou počkat na říjen, až se tady objeví nová vakcína.

Když to zjednoduším, pokud bude nastupovat nová vlna a bude se komunitně šířit covid už v září, tedy v době, kdy tady ještě nebude dostupná nová vakcína, tak je rozhodně lepší nechat se pro posílení imunity očkovat vakcínou, která tady je, než třeba měsíc nebo dva čekat na tu novou, protože za ty dva měsíce by se člověk mohl nakazit.

‚ Virus nezastavíte zdí ‘

Zmíněné nové varianty omikronu stojí za nárůstem počtu případů v Portugalsku a počet nakažených, jak se zdá, začíná růst také v Německu. V tomto období roku, třeba u nás a v dalších evropských zemích, přitom počty případů naopak dál klesají. Dá se říci, čím to je?

Příčinu asi nenajdeme, protože situace je vždycky v každé zemi trochu jiná. Ukazovalo se ale – a je to podobné třeba u chřipky – že většina nákaz se šíří v rámci Evropy ze západu na východ. Souvisejí s tím lepší podmínky pro šíření – ať už klimatické, nebo shlukování lidí – přelidněná místa a podobně. Je možné, že nové varianty covidu se také mohou chovat podobně. Ale jsou to zatím jen spekulace.

Když se podíváme na Portugalsko nebo právě na Německo, které nám je poměrně blízké, může v Česku také dojít k nárůstu případů?

To se samozřejmě nedá vyloučit, protože virus nezastavíte nějakou zdí. A jestliže se to šíří v několika zemích, tak by byl spíš zázrak, kdyby se to nezačalo šířit i v jiných zemích. Musíme počítat s rizikem, že se to dostane i k nám a bude se to šířit také u nás. Spíš je to jenom otázka času, kdy to nastane.

Státní zdravotní ústav hlásil celkem pět případů omikronu BA.4 a BA.5. Česko teď méně testuje než dříve, nemůže také to být důvod, proč v tuto chvíli registrujeme ještě poměrně malý počet těchto nových variant?

Může to být důvodem, ale nedovedu si představit, že bychom se nyní vrátili k velkým plošným preventivním testováním. Je pravda, že se testuje méně, tím pádem pravděpodobnost, že zachytíme BA.4 a BA.5 klesá. Pozdrží se to v čase, než bude přibývat záchytů.

O to víc by na to měli myslet lékaři a pacienti. Lidé s příznaky nemoci, s respiračními potížemi připomínajícími covid, by měli jít k lékaři. Ne proto, že by jim lékař třeba podal zázračný lék, průběh mohou mít takový, že by ho doma zvládli, ale ten lékař je schopen udělat vyšetření PCR a je schopen případně zachytit, že to je třeba i ta varianta BA.4 nebo BA.5. A lékaři by na druhou stranu měli testovat a odebírat vzorky.

Pokud se nebudou odebírat vzorky, tak nebudeme vědět, jaká je situace s BA.4 a BA.5, a budeme si naivně myslet, že tady nejsou. Je aspoň potřeba zajistit odběry vzorků od těch, kteří mají jakékoliv respirační potíže.

‚Cestování urychlí šíření viru‘

Může být vyšším rizikem i cestování, protože nyní máme před sebou dva měsíce letních prázdnin?

Cestování přenos zpravidla urychlí. Takže určitě ano. K přenosu a šíření ze státu do státu by stejně došlo, ale cestování to urychlí. Na druhou stranu i pro varianty BA.4 a BA.5 do jisté míry pořád platí to, že teplé letní počasí šíření příliš nenahrává. Takže máme tady nové varianty, které se v některých státech šíří, máme tady letní cestování dovolených, ale trošku to oslabuje ten faktor počasí. Dá se z toho usuzovat, že tato varianta sem pronikne, začne se tady šířit, ale možná začne dosahovat nějakých významných čísel spíše až na sklonku léta.

Mohl byste ještě připomenout, pokud Češi pojedou do Portugalska nebo třeba do Německa, co by měli dodržovat, aby se vyhnuli případné nákaze?

Pořád platí to co v minulých vlnách. Rozhodně bych lidem doporučil si s sebou vzít několik respirátorů, aby je měli v zavazadle pro případ, že zjistí, že v té lokalitě je zvýšený výskyt covidu nebo budou-li navštěvovat přelidněná místa, tak určitě není žádná ostuda si respirátor nasadit.

Dovedu si také představit, že když to bude let z jiné destinace než z Česka a v letadle bude většina zahraničních turistů, kde nevíte, jaký ten výskyt je, tak je možnost si během letu nasadit respirátor. Důležité také je vyvézt si s sebou základní dezinfekci na ruce.

A samozřejmě lidé, kteří se chystají cestovat a nebyli očkovaní, tak stále mají možnost se nechat očkovat. Kdybych já měl cestovat do Portugalska a Německa nebo do zemí, kde už teď vím, že je zvýšený výskyt nákazy, a mám za sebou jenom dvě dávky a čekám na podzimní třetí, tak bych nečekal a nechal bych si třetí dávku dát. To znamená, jestliže někdo už v tuto chvíli má čtyři až pět měsíců od druhé dávky a plánuje cestu do Německa nebo do Portugalska, tak zcela rozhodně bych si před cestou nechal dát třetí dávku.