ONLINE: Česko má za úterý 37 627 případů covidu, výrazně méně než před týdnem. Ubylo ale testů

V úterý přibylo v Česku 37 627 potvrzených případů covidu-19. Je to téměř o 20 tisíc méně než před týdnem, kdy byl nárůst rekordní. Výrazně ubylo ale testů, podíl pozitivních vzorků zůstal podobný jako minulé úterý. U dalších 6674 lidí je podezření na opakovanou nákazu, v mezitýdenním srovnání je to pokles o třetinu. S covidem je v nemocnicích 3553 hospitalizovaných, z toho 214 v těžkém stavu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

