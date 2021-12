ONLINE: První nemocnice v Česku dostaly vakcíny pro děti, rozvoz do ordinací začne ve čtvrtek

První nemocnice dostaly v úterý vakcíny proti covidu-19 určené dětem od pěti do 11 let. Do pražské Fakultní nemocnice Motol přišla dopoledne podle Hany Frydrychové z tiskového odboru zásilka 12 tisíc dávek. Ještě dnes čeká 6000 dávek také Jihomoravský kraj. Dětí v tomto věku je asi 800 tisíc, vakcína je zatím objednána pro 150 tisíc dětí. Registrace začala v neděli večer.

