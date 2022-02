ONLINE: Česko má za čtvrtek 37 662 případů covidu, víc než před týdnem. Přibývá hospitalizovaných

Laboratoře v Česku během čtvrtka odhalily 37 662 nových případů covidu, to je skoro o 2860 víc než před týdnem. U dalších 6550 lidí se objevilo podezření na opakovanou nákazu. Dál stoupá počet lidí s covidem-19 v nemocnicích, kterých je téměř 3000, tedy o 800 víc než před týdnem. Pacientů ve vážném stavu ale zatím nepřibývá a zůstává kolem dvou stovek. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Sledujeme online Praha 6:39 4. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet lidí s covidem-19 v nemocnicích dál stoupá (ilustrační foto) | Foto: Martin Pařízek, Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Podezření na opakovanou nákazu se během čtvrtka objevilo u 6550 lidí. Minulý čtvrtek nahlásily laboratoře rekordních 16 202 podezření na reinfekci.

Po započítání těchto dat by celkový počet pozitivních testů za uplynulý den byl přes 44 tisíc. A ve srovnání s minulým čtvrtek by to bylo o bezmála 6800 méně. Nicméně rekordní podezření na reinfekce bylo minulý týden způsobeno dohlašováním dat do systému.

Čísla nakažených v poslední době rekordně rostou v souvislosti se šířením nakažlivější varianty omikron, která zároveň podle dosavadních studií způsobuje méně závažný průběh covidu-19 než původně dominantní varianta delta.

Toto úterý eviduje ministerstvo dosud nejvyšší počet nově potvrzených případů covidu za jeden od začátku epidemie, a to 57 226. U dalších skoro 9800 lidí se covid první únorový den prokázal opakovaně, ti nejsou zahrnuti do denního přírůstku nově nakažených.

Víc než počty pozitivních testů je pro vývoj epidemie klíčové, kolik lidí s nákazou skončí v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče. Počty hospitalizovaných zhruba od začátku loňského prosince, kdy jich bylo kolem 7000 a z toho přes 1000 ve vážném stavu, ještě do poloviny ledna klesaly, od té doby jich začalo přibývat.

Ke čtvrtečnímu večeru nemocnice pečovaly o 2998 lidí s koronavirem, předchozí den jich bylo podle revidovaných údajů přes 3000, před týdnem zhruba 2200. U pacientů v těžkém stavu ale čísla zatím stagnují a drží se kolem hodnoty 200.

Aktuální údaj o počtu hospitalizovaných se ale obvykle při aktualizacích v následujících dnech zvyšuje.

Za posledních sedm dní nyní připadá v Česku 2404 nově potvrzených případů nákazy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Na dosavadním maximu bylo incidenční číslo v úterý, kdy činilo 2483, před týdnem bylo 2030.

Uplynulý den laboratoře zpracovaly podle dosavadních údajů dohromady přes 150 tisíc testů na koronavirus, z toho 31 tisíc antigenních a zbytek PCR metodou. Bylo to o skoro 28 tisíc méně než minulý čtvrtek, údaje za minulý den ale ještě mohou vzrůst. Dál vysoká je pozitivita testů, což svědčí o značné virové zátěži v populaci.

Svět se s epidemií koronaviru potýká třetím rokem. První nakažené v Česku testy odhalily v březnu 2020, od té doby se potvrdilo téměř 3,2 milionu případů a 37 363 lidí s covidem dosud zemřelo.

Denní počty úmrtí se v minulých dvou týdnech pohybovaly pod třiceti. Tento týden ale tuto hranici překračují a v úterý bylo úmrtí zatím 42. Loni v listopadu a prosinci denně umíralo s prokázanou nákazou často víc než sto lidí.