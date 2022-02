Epidemie covidu dál slábne. V pondělí přibylo 13 461 nákaz, o 6000 míň než před týdnem

Epidemie koronaviru v Česku dál slábne, v pondělí testy odhalily 13 461 nově nakažených. V mezitýdenním srovnání je to asi o 6000 méně. Zároveň je to nejnižší denní nárůst nově pozitivních v pracovní den od poloviny ledna. Zhruba o třetinu na 2511 případů klesl i počet podezření na opakovanou nákazu novým typem koronaviru. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

