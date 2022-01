ONLINE: Česko má za neděli 1919 případů covidu, méně než před týdnem. Klesl ale i počet testů

V neděli v Česku přibylo 1919 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba o 100 méně než před týdnem. Klesl ale také počet testů. Laboratoře jich provedly asi 23 500, o týden dříve téměř 31 tisíc. V nemocnicích je s covidem 2640 pacientů, z toho 536 v těžkém stavu. V obou případech je to mírný pokles proti předchozímu dni. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

