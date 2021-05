ONLINE: Česko má za neděli 197 případů covidu, o čtvrtinu méně než před týdnem. Začíná očkování 35+

Laboratoře v Česku během neděle potvrdily 197 nových případů koronaviru. Za druhý víkendový den je to nejméně od 23. srpna. Počet je o čtvrtinu nižší než před týdnem. K očkování proti covidu-19 se mohou začít přes web ministerstva zdravotnictví hlásit lidé ve věku 35 až 39 let. Sledujeme online Praha 8:29 24. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K očkování proti covidu se mohou začít hlásit lidé ve věku 35 až 39 let (ilustrační foto) | Foto: René Volfík

Na očkování proti covidu-19 se od rána do 8.00 zaregistrovalo zhruba 50 tisíc lidí nad 35 let, vyplývá z dat Chytré karantény. Vakcínu nyní může na základě věku dostat více než 6,6 milionu obyvatel Česka a vybrané profese či chroničtí pacienti. Od úterní půlnoci by se měla registrace spustit pro dalších pět ročníků od 30 do 34 let.

Česko zároveň vstoupilo do další fáze rozvolňování. Žáci středních škol se vrací k prezenční výuce teorie. Plně prezenční výuka bude od pondělí fungovat opět i ve všech základních školách. Ubytovací zařízení se mohou po více než pěti měsících za určitých podmínek znovu otevřít turistům.

Zoologické a botanické zahrady mohou ode dneška otevřít i vnitřní pavilony a expozice. Divadla, kina, koncertní sály a třeba také cirkusy mohou od pondělí znovu otevřít sály pro diváky. Ve vnitřních sportovištích může počínaje cvičit najednou 30 lidí místo dosavadních deseti, přičemž ve skupině může být místo dvou lidí 12.

Od pondělí v Česku také jako potvrzení o bezinfekčnosti stačí doba tří týdnů po první dávce očkování. Zároveň se lidem, kteří koronavirové onemocnění prodělali, prodlužuje ochranná lhůta na 180 dní.

Očekává se také pondělní jednání vlády. Jednat má o frekvenci testování na covid-19 hrazeného zdravotními pojišťovnami či pravidlech pro nošení roušek. Ministři se budou zabývat i prodloužením záručního programu COVID plus do 31. prosince. Jednat by mohli i o dlouhodobém plánu na řešení pandemie, který počítá s otevřením restaurací od 14. června, uvolněním amatérských sportovních soutěží nebo otázkou testování po návratu z dovolených.

