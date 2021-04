ONLINE: Hranice pro otevření obchodů do pondělí asi nedosáhneme, varoval ministr Arenberger

Hranice 100 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel týdně nebude nejspíš dosažena už v pondělí 3. května, ale až ke konci příštího týdne. Ukazují to podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) epidemické modely. Je to podmínka pro otevření zbývajících obchodů.



O otevření obchodů od pondělí 3. května rozhodně vláda definitivně ve čtvrtek, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Určující bude vývoj epidemické situace a příbytek počtu nakažených koronavirem.



Ve venkovních prostorách by se mohly přestat nosit respirátory, roušky už jsou plně dostačující, řekl ministr Arenberger v rozhovoru pro server Blesk.cz. Ochrana nosu a úst proti šíření koronaviru by podle něj měla zůstat i v létě třeba ve skupinách více lidí. Sledujeme online Praha 12:31 26. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž v roušce | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bez ohledu na počet nakažených budou moci příští pondělí obnovit provoz služby spojené s péčí o tělo jako kadeřnictví, masáže či pedikúry, a s péčí o zvířata. Od pondělí se podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera otevřou služby ve formě jeden zákazník na jednoho provozovatele s testováním.

Otvírání obchodů ale bude záležet na vývoji epidemické situace. Klíčovým ukazatelem bude počet nakažených za sedm dní na 100 tisíc obyvatel. Pokud klesne na 100 infikovaných, budou moci příští týden otevřít zbývající obchody, což je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka 24 procent z celkového maloobchodního trhu.

Pravidla se podle Arenbergera nastaví v pondělí, následně ve čtvrtek je na jednání vláda potvrdí. Nyní je v Česku 163 nakažených za sedm dní na 100 tisíc obyvatel.

V prodejnách by měl nadále platit limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů, dezinfekce rukou před vstupem do obchodu či zakrytí dýchacích cest, uvedl Havlíček.

V současné době mohou fungovat jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogérie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Otevřené jsou také některé služby, například zámečnictví, čistírny nebo servisy vozidel.

Testy nejen u kadeřníka

Ve službách bude povinnost předložit negativní test. PCR test, za který si samoplátce zaplatí zhruba 1500 korun, bude platit sedm dní. Antigenní test z odběrového centra, který je hrazený jedou za tři dny z veřejného zdravotního pojištění, bude mít třídenní platnost.

Česko má za neděli 820 případů covidu, nejméně za 32 týdnů. Celkem zemřelo přes 29 tisíc lidí Číst článek

Jen výjimečně bude podle ministra možné absolvovat samotest přímo v dané provozovně služeb. „Jenom v extrémně vzácných situacích, kdy se jedná třeba o starší lidi, kteří bydlí vedle té provozovny a mají do (testovacího) centra daleko a nemohou se tam dostat, tak výjimečně bychom byli schopni povolit i jednorázové otestování personálem,“ vysvětlil Arenberger.

Již dříve ministři mluvili o tom, že alternativou testu bude očkování nebo nákaza v posledních 90 dnech. Zatím ji ale lidé nemají jak prokazovat. Ministerstvo spolu s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie připravuje mobilní aplikaci, podobnou chystá i Hospodářská komora.

Z krajů se podle ministra zdravotnictví k potřebnému výskytu nákazy blíží Středočeský kraj a Praha a jeden kraj na východě republiky, který ale nechtěl Arenberger specifikovat. Podle dat o nákazách má Pardubický kraj sedmidenní incidenci zhruba 161 případů na 100 tisíc obyvatel a Jihomoravský asi 174 případů.

„Pokud by v nějakém kraji byl konkrétní okres nebo jeden klastr, který by to tomu příslušnému kraji kazil, tak se pokusíme ho velmi důkladně identifikovat a zjistit, kde tam ten problém je a ten eliminovat, abychom dostali průměrné incidence co nejreprezentativněji,“ dodal Arenberger. Podle něj se bude přistupovat individuálně.

Roušky v Česku

Od počátku března musejí lidé nosit v zastavěném území obce minimálně chirurgickou roušku, řada lidí ale přesto nosí respirátor. Respirátory s třídou ochrany nejméně FFP2, případně nanoroušky jsou povinné v hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech.

„Myslím, že roušky pro venkovní prostory už jsou plně dostačující, že by to nemusel být respirátor," řekl v pondělí pro Blesk.cz Arenberger. Poukázal na to, že zatímco rouška chrání před šířením infekce jen okolí, respirátor i toho, kdo ho má nasazený.



Ministerstvo se podle něj snaží probírat s imunology možnost, aby především na veřejnosti se nosily roušky jenom v rizikových situacích, kdy je pohromadě větší skupina lidí.

„Ve vnitřních prostorách si budeme muset zvyknout na to, že roušky nebo respirátory budou našimi průvodci,“ dodal. Připomněl, že opatření v létě loni platilo v Německu.

V létě tak podle Arenbergera bude nutné si ústa a nos nadále zakrývat. „Neříkám, že to musí být za všech situací,“ dodal. Důvodem je podle něj možnost zavlečení nových mutací koronaviru nebo třeba i jejich tvorba.

