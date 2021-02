ONLINE: PES je první den na 72 bodech, ministerstvo zpětně upravilo data. Reprodukční číslo mírně stouplo

Rizikové skóre protiepidemického systému PES je ve středu 72 bodů ze sta, což odpovídá čtvrtému stupni pohotovosti z pěti. Předchozí tři dny byl index po zpětné úpravě dat na hodnotě 77 bodů, tedy v pátém, nepřísnějším stupni. Pokles o pět bodů způsobil nižší podíl hospitalizovaných, u nichž se nákaza koronavirem projevila až v nemocnici - dostal se pod 45 procent. Ostatní tři ukazatele pro výpočet skóre se zhoršily, jeho hodnotu ale neovlivnily. Sledujeme online Praha 7:42 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti covidu-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný člověk, stouplo ve středu z 1,06 na 1,08. Mírně nad hodnotou jedna se drží až na jednu výjimku od začátku února. Pokud se dostane pod tuto hranici, znamená to, že epidemie zpomaluje.

Dál roste průměrný počet nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny, oproti předchozímu dni vzrostl ze zhruba 983 na 1114. Čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory se zvýšil ze 751 na 766.

Index PES už ale není pro určování opatření proti šíření koronaviru relevantní, uvedl na konci ledna ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Pro vládu je nyní klíčové uvolnit kapacity přetížených nemocnic, zvláště na jednotkách intenzivní péče. Epidemická situace je podle ministra stále vážná.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Od 14. ledna se protiepidemické skóre drželo měsíc ve čtvrtém stupni, v neděli stoupl index na 77 bodů, což odpovídalo pátému, nepřísnějšímu stupni pohotovosti. Po třech dnech index klesl o pět bodů a vrátil se do čtvrtého.

Vláda do konce února po žádosti hejtmanů vyhlásila v Česku nový nouzový stav. Naprostá většina dosavadních omezení v zemi platí dál. V březnu by mohl začít postupný návrat žáků do škol spojený s pravidelným testováním. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) navrhne vládě otevření všech obchodů od příštího týdne. Zatíženost nemocnic a zvláště jednotek intenzivní péče je ale i kvůli šířící se britské mutaci stále značná.

