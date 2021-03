ONLINE: ‚Není možné dělat rozdíly.‘ Blatný odmítl jiné odměny pro záchranáře a pro nemocniční personál

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odmítl navýšení odměny pro záchranáře na 120 tisíc korun za práci během pandemie. Zvýšení ve čtvrtek přislíbil premiér a šéf ANO Andrej Babiš po jednání se zdravotnickými odbory. Sledujeme online Praha 20:35 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný s vyššími odměnami za práci v době epidemie pro záchranáře než pro nemocniční personál nesouhlasí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zdravotnickým odborům vadí, že záchranáři na rozdíl od lékařů a sester v nemocnicích nedostávají příplatky za práci s covidovými pacienty. Blatný ale uvedl, že není možné dělat mezi zdravotníky rozdíly a všichni dostanou stejnou odměnu 75 tisíc korun.

„Existuje kód - přeprava pacienta s covidem, což je asi 450 korun. A to je z mého pohledu analogie příplatku, který mají lékaři a sestry v nemocnici,“ řekl Blatný. „Myslím, že pan premiér tuto informaci neměl. Myslím, že tak, jak to navrhuji já, je to spravedlivé,“ dodal.

Premiér Babiš ve čtvrtek uvedl, že záchranáři si stejně jako zdravotníci zaslouží odměny v rozsahu stejném jako za první vlny.

Loni v květnu schválila vláda na tyto odměny 1,12 miliardy korun, přímo na odměny zdravotníkům z nich je určeno 840 milionů, další peníze hradily provoz mobilních odběrových týmů pro testování. Pro každého ze 7000 záchranářů z krajských služeb šlo na jaře každému 40 tisíc korun.

Za loňský březen až květen zdravotníci v nemocnicích obdrželi navíc 75 tisíc korun hrubého, ostatním pracovníkům náležela odměna 30 tisíc korun. Celkem vláda tehdy schválila 11,5 miliardy korun, peníze většina dostala k říjnové výplatě.

O odměny za druhou vlnu epidemie se mají nemocnice hlásit do 9. dubna. Na odměny zdravotníků je vyčleněno 12 miliard korun, částky budou stejné jako loni. Zdravotní pojišťovny pak stejnou částku vyplatí ostatním mimonemocničním oborům. Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové to bude zřejmě v červnu.

