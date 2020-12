ONLINE: Česko má za úterý 7889 případů koronaviru. Rizikové skóre PES stouplo na 71

Laboratoře v Česku prokázaly za úterý 7889 případů koronaviru. Je to zhruba o 2000 víc než před týdnem. Z téměř 30 tisíc testů bylo pozitivních 27 procent. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Rizikové skóre PES stouplo na 71 bodů. Odpovídá to čtvrtému stupni, v pátém je šest krajů, ve třetím Praha. Česko zůstává poslední den ve třetím stupni, od pátku se přesune do čtvrtého.

