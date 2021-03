ONLINE: Česko má za pondělí pod 10 tisíc případů covidu. Aspoň jednu dávku vakcíny má milion lidí

Laboratoře během pondělí prokázaly v Česku 8167 případů koronaviru, je to o 2500 méně než před týdnem. Od poloviny února je to podruhé, co počet ve všední den klesl pod 10 tisíc. Alespoň jednu dávku vakcíny zatím dostal v Česku víc než milion lidí, obě potřebné dávky má 371 235 obyvatel.

