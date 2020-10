ONLINE: Nejvyšší nárůst do večera. V Česku zatím za středu přibylo 2622 lidí s covidem

Za středu zatím v Česku přibylo 2622 potvrzených případů nemoci covid-19. Od vypuknutí epidemie to je zatím nejvyšší nárůst do večera. Je to také zhruba o tisícovku víc než v úterý, kdy hygienici za celý den zjistili rekordních 4457 pozitivních testů. Do statistik přibylo dalších 29 úmrtí, z toho za středu bylo zatím 13 obětí, celkem s covidem zemřelo 823 lidí. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

