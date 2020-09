ONLINE: V Česku přibylo během úterý 1965 případů koronaviru, nemocných je přes 34 tisíc lidí

V Česku během úterý přibylo 1965 případů koronaviru, méně než ve většině všedních dnů minulého týdne. Aktuálně nemocných je 34 448 lidí, u většiny má nemoc covid-19 lehký či bezpříznakový průběh. V nemocnicích je podle údajů k pondělku 825 lidí, ve vážném stavu je 187 z nich. Od březnového začátku šíření nemoci v Česku hygienici zaznamenali 67 843 nakažených, dosud se vyléčila necelá polovina. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Praha 6:59 30. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující v MHD v Praze. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počet hospitalizovaných s covidem-19 i pacientů v těžkém stavu od začátku září vzrostl více než pětinásobně. Úmrtí s koronavirem je 636, z toho 211 za září. Zářijový počet tak už převýšil 206 zemřelých za duben.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý uvedl, že bez opatření proti šíření nemoci by epidemiologická situace mohla na konci října ohrožovat kapacity nemocnic omezené nemocností zdravotníků nebo počtem jejich karantén.

Úterý bylo prvním pracovním dnem po prodlouženém víkendu. V minulém týdnu byl denní přírůstek případů nákazy v pracovních dnech nižší jen v pondělí, v úterý a ve středu bylo nově nakažených přes 2300 a ve dvou zbylých pracovních dnech víc než 2900.

Denní přírůstky souvisí s tím, jak intenzivně se testuje. Ve všedních dnech minulého týdne počet testů s výjimkou pondělí převyšoval 22 tisíc, úterní množství testů ministerstvo zdravotnictví zveřejní ve středu večer.

Nejvýrazněji je nyní nemocí zasažené Uherskohradišťsko s 251 případy na 100 tisíc obyvatel za poslední týden. Na Pelhřimovsku je nyní zhruba 223 a na Benešovsku 217 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. V dalších okresech je tento údaj pod 200, nejméně zasažené Českolipsko hlásí 25 nemocných na 100 tisíc obyvatel za poslední týden.

Vláda ANO a ČSSD ve středu odpoledne rozhodne, zda kvůli epidemii nového typu koronaviru v Česku letos podruhé vyhlásí nouzový stav. Představitelé vlády před tím budou vysvětlovat své úmysly poslancům.

Podle Prymuly by měl stav nouze platit od pondělí spolu s dalšími opatřeními proti šíření nemoci. Zavřít by se měly na 14 dní střední školy v regionech s vyšším rizikem nákazy, vnitřní aktivity by měly být omezeny na deset lidí, venkovní na 20, sportovní ligy se budou hrát bez diváků, uvedl ministr. Z opatření bude podle Prymuly řada výjimek, hrát budou moci například divadla.