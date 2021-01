ONLINE: Vysoké počty nakažených jsou odrazem setkávání o Vánocích, zhodnotil Blatný

Vysoké počty nově pozitivních jsou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) odrazem masivního setkávání o Vánocích. Řekl to na středečním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška lze očekávat až 19 tisíc nakažených denně. Sledujeme online Praha 15:24 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V úterý přibylo v Česku 17 278 nakažených novým koronavirem, dosud nejvíc od začátku epidemie. Změnu k lepšímu čeká Dušek nejdříve po 10. lednu, kdy se podle něho projeví opatření přijatá po Vánocích.

Druhá očkovací látka pro Evropskou unii. Léková agentura schválila vakcínu od firmy Moderna Číst článek

„Po vánočním období dochází pochopitelně k nárůstu počtu nakažených. Je to odraz masivního setkávání rodin v průběhu Vánoc. Já to nekritizuji, jenom to konstatuji,“ uvedl ministr Jan Blatný.

Ve sněmovně 22. prosince jako důvod odkladu zpřísnění opatření až na dobu po svátcích uváděl Blatný právě to, aby se lidí mohli o Vánocích setkat s příbuznými.

Vysoké počty nově nakažených jsou podle Duška způsobeny nejen komunitním šířením epidemie. Dalším důvodem je podle něj dobrovolné antigenní testování, díky němuž se daří odhalit zhruba čtvrtinu nových případů denně. „Dnes by bez nich bylo asi 12 tisíc pozitivních, ne 17 200,“ dodal.

Za úterý přibylo v Česku nejvíce nakažených od začátku epidemie. Testy odhalily 17 278 případů Číst článek

Roste podle něj podíl seniorů mezi nakaženými, lidé nad 65 let mají až třetinové riziko, že kvůli covidu-19 skončí v nemocnici.

Antigenních testů se provádí v posledních dnech zhruba stejně jako standardních testů PCR. Protože na ně chodí většinou lidé bez příznaků, zatímco na PCR chodí lidé poslaní lékařem či hygienou, zachycují často bezpříznakové přenašeče nemoci.

Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, je podle Duška zhruba 1,2 až 1,3. Prediktivní modely se podle ministra musely upravit na základě toho, že lidé opatření méně dodržují.

„Lidé přestali opatření respektovat. To nakonec vedlo i k tomu, že se opatření musela zpřísnit,“ řekl k tomu Blatný.

87213